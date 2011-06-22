Akıllı telefon pazarında Apple, HTC ve Samsung; rakiplerine üstünlük kuracak

Credit Suisse'in analistlerinden Kulbinder Garcha'a göre akıllı telefon pazarının hızlı büyümesinden Blackberry'nin mucidi Research In Motion ve Droid ile Android'in Amerika'daki en büyük üreticilerinden olan Motorola yararlanamayacak.

2011 yılında akıllı telefon pazarındaki satışların %62'lik artışla 482 milyona artacağını söyleyen Garcha, pazardaki hızlı büyümede Apple, HTC ve Samsung'un diğer rakiplerine göre daha çok kazanacağını öngörüyor. Garcha, iki büyük dev; RIM ve Motorola'nın rakiplerinin gerisinde kalmasından ötürü yatırımcıların gözönüde de değer kaybedeceğini vurgularken; Samsung, HTC ve Apple'ın öne çıkmasının 9 sebebi bulunduğunu belirtiyor; Yazılım, servisler, yongaseti verimliliği, bulut bilişim, ürün, marka, dağıtım ağı, tablet, fikri mülkiyet hakları...

Kulbinder Garcha, 2012 yılında ise pazarın %36'lık büyüme ile 656 milyon satışa ulaşacağını tahmin ediyor.