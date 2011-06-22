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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon pazarında Apple, HTC ve Samsung; rakiplerine üstünlük kuracak

7 yıl
9,1b
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9
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Credit Suisse'in analistlerinden Kulbinder Garcha'a göre akıllı telefon pazarının hızlı büyümesinden Blackberry'nin mucidi Research In Motion ve Droid ile Android'in Amerika'daki en büyük üreticilerinden olan Motorola yararlanamayacak.

2011 yılında akıllı telefon pazarındaki satışların %62'lik artışla 482 milyona artacağını söyleyen Garcha, pazardaki hızlı büyümede Apple, HTC ve Samsung'un diğer rakiplerine göre daha çok kazanacağını öngörüyor. Garcha, iki büyük dev; RIM ve Motorola'nın rakiplerinin gerisinde kalmasından ötürü yatırımcıların gözönüde de değer kaybedeceğini vurgularken; Samsung, HTC ve Apple'ın öne çıkmasının 9 sebebi bulunduğunu belirtiyor; Yazılım, servisler, yongaseti verimliliği, bulut bilişim, ürün, marka, dağıtım ağı, tablet, fikri mülkiyet hakları...

Kulbinder Garcha, 2012 yılında ise pazarın %36'lık büyüme ile 656 milyon satışa ulaşacağını tahmin ediyor.


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dark-knight 7 yıl en beğenilen

F. Lampard

tayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyor


t10'dan kastınız turkcell t10 telefonu ise o telefon türkiyede falan üretilmiyor.
huawei adlı çin firmasının u8110 isimli modeli. Turkcell sadece arkasına yazı basıp kendini romunu yükleyip satıyor.
F. Lampardtayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyort10'dan kastınız turkcell t10 telefonu ise o te...
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detroit21 7 yıl
Apple bu aralar bombanin fitilini iyice isitti bu yaz cikacak(cok gizli bilgi kimse bilmiyor :P) yeni nesil idevice'lar la dunya capinda teknoloji piyasasindaki citayi epei arttiracak galiba ee nede olsa adamlar senede 1 cihaz sunuyorlar androidin doymak bilmez gelismesine nasil karsi koyacaklar merak konusu ama en iyi silahi olan ios-os gelistikce dunyada teknoloji diyince apple ve digerleri diye anilanacagina inaniyorum.Saygilar...


Edit: DH DEKİ İLK MESAJIM
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yakariman 7 yıl
Rekabet gitgide buyuyor ve kizisiyor. Onlar pastadan dilimlerini alsinlar da, bizde payimiza duseni aliriz.
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DH Misafiri 7 yıl
semion17
F. Lampard tayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyor
sadece htc değil asus acer gibi markalar da tayvanda üretiliyor.

güneykore ye ne demeli biz gittik adamları kurtardık adamlar LG VE SAMSUNG LA bütün dünyanın parasını hortum gibi çekip koreye götürüyorlar helal olsun adamlara sözde vatan sever işadamlarımız istese daha iyisini yapar ama kolay lokmaya alıştıkları için teknoloji yatırımı yapmıyorlar bu duruma ülkemiz adına üzülmemek elde değil
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halitkin 7 yıl
doğru bir analiz olmuş. her ne kadar acer kullansam da akıllı telefon pazarında bu 3 markanın bariz bir üstünlüğü var.
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Lewis Hamilton 7 yıl
tayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyor
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dark-knight 7 yıl

F. Lampard

tayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyor


t10'dan kastınız turkcell t10 telefonu ise o telefon türkiyede falan üretilmiyor.
huawei adlı çin firmasının u8110 isimli modeli. Turkcell sadece arkasına yazı basıp kendini romunu yükleyip satıyor.
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semion17 7 yıl

F. Lampard

tayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyor

sadece htc değil asus acer gibi markalar da tayvanda üretiliyor.
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lazloo 7 yıl Lewis Hamilton
F. Lampard

tayvan htc yi üretiyor koskoca türkiye t10 üretiyor


T10 da Huawei nin yalnız.
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patrain 7 yıl
gerçekten çok büyük bir sektör 656 milyon ne demek.
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