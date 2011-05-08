Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefon pazarında ilk çeyrek; Nokia'nın pazar kaybı sürüyor, Apple ve Samsung yükselişte

8 yıl
23,5b
1
41
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Geçtiğimiz günlerde işlemci pazarının ilk çeyrek performansını masaya yatıran IDC, akıllı telefon dünyasına yönelik raporunu da yayınladı. Firma tarafından açıklanan bilgilere göre Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan üç aylık ilk çeyrek dönemde 99.6 milyon telefon satılırken, bir önceki çeyrekte elde edilen 100.9 milyon adetlik satışın altında kalındığını ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %79.7 gibi çok ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

Satış adedi anlamında en yüksek sonuç Nokia'dan geldi ve Finlandiya merkezli firma 24.2 milyon telefon satmayı başardı ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda pazar payı kaybetti zira IDC'ye göre firmanın payı %38.8'den %24.3'e gerilemiş durumda. Akıllı telefon pazarının en yüksek satış yapan ikinci ismi ise Apple oldu ve firma 18.7 milyon adet iPhone satmayı başardı. Satış rakamlarıyla birlikte pazar payını da arttıran Apple, IDC'nin sonuçlarına göre bir önceki yılın aynı döneminde %15.7 seviyesinde olan pazar payını 2011'in ilk çeyreğinde %18.7 seviyesine çıkartmayı başardı.

İlk çeyrekte en fazla akıllı telefon satan üçüncü telefon üreticisi Kanada merkezli RIM oldu ve firma 13.9 milyon BlackBerry telefon satışı gerçekleştirerek %14 pazar payı elde etti. IDC'nin raporuna göre dördüncü sırada ise Samsung yer alıyor. Galaxy serisi telefonlarıyla ciddi bir çıkış yakalayan firma, bir önceki yılın aynı döneminde 2.4 milyon adet olan akıllı telefon satışını geride bıraktığımız çeyrekte 10.8 milyon adede yükseltmeyi başararak %10.8 pazar payı elde etti. Listenin beşinci sırasında ise Tayvanlı telefon üreticisi HTC geliyor. İlk çeyrekte 8.9 milyon telefon satarak %8.9 pazar payı elde eden firmanın yükselişi sürüyor.

IDC'nin raporuna göre ilk beş isim dışında kalan Motorola ve LG gibi diğer üreticilerin ilk çeyrekteki toplam satışları ise 23.2 milyon adet olarak kaydedildi.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
El Fuego 8 yıl
Keşke tüm markaların olduğu bir grafik olsaydı. Kim, ne kadar satmış?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
7he mcRp 8 yıl en beğenilen
Nokia Symbian 3'e devam etsin
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mr. Jingles 8 yıl
Nokia'nın suçu Symbian'dan ziyade sürekli olarak düşük donanım politikası izlemesi yüzünden oldu. Adamlar çift çekirdekli cihazlara geçiyor bu adamlar hala ARM 11 cihazlar çıkarıyorlar adeta şaka gibi!
Adam gibi donanım koysalardı Symbian bugün bu hallere düşmezdi. Bazı arkadaşlar da Symbian'a devam etmesinden dolayı böyle olduğunu söylüyorlar ama bu düşünceleri yanlış. Bu donanımla devam ederse kaybeder.

İlginç olan bir başka ayrıntı ise Sony Ericsson'un adı bile geçmemiş.
Nokia'nın suçu Symbian'dan ziyade sürekli olarakdüşük donanımpolitikası izlemesi yüzünden oldu. Adamlar çift çekirdekli cihazlara geçiyor bu adamlar ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
photo sir 8 yıl
şu nokia symbiandan bi sıyrılsa var ya...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
majesteleri_mj 8 yıl
Çok iyi olmuş . . . Inşallah nokianin pazar payı daha çok kaybolur ve birkaç yıl içinde silinirler piyasadan. . Cünkü nokia senelerdir dünyada haksız yere bir pazar payına sahipti . Telefonlarinin yazılımsal olarak o günden bugüne pek farkı olmadı . Benim üzüldüğüm asıl nokta sony ericsson ve motorolanin paylarının niye bu kadar düşük olmaları halbuki iki firma da çok iyi cihazlar üretiyorlar. Umarım hak ettikleri yerde olurlar . .
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HumWE 8 yıl
Nokia her yaptığı telefonu symbian ile yaramaz hale getirmese donanım zayıflıklarına rağman başka yazılımlarla bir nebze olsun daha hoş görünebilirdi heleki o ovi store market çakması nokia böyle boş işlerle daha çok boş kalır...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
Nokianin hala paxar payi olmasi buyuk basari
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
nokiayla alakali her haber artik "vurun abaliya" haline geldi.

ama nokia kendi etti kendi buldu. yoksa ozellikle turkiyede cok sadik bir kullanici kitlesi vardi. hatalarinda israr ederek hemen hemen hepsini kendinden soguttu.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 8 yıl
CTU
şunu çok net söylüyorum eğer 2007 apple iphonenu piyasaya sürmeseydi biz hala yılan oynuyor olurduk. vizyon sahibi olmayıbca düşülen nokta malesef bu.

vizyon kesinlikle var. ama risk alma cesaretide onemli. iphone piyasa ciktiginda uzun bir sure bu kadar pahali bir cihazi tuketicilerin alip almiyacagi tartisilmisti. hatta steve balmer is yapmiyacagindan cok emin konusuyordu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kajmeran89 8 yıl
Symbian la devam ederse dahada çok pay kaybedecektir nokia bir aralar çok iyidi ama şimdiki favoriler ve kullanışlı telefonlar apple ve samsung tarafından çıktığı kanaatindeyim teşekkürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tavernac1 8 yıl
Çok hosuma gitti bu haber
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
HackAv 8 yıl
Bastır appple koçum kim tutabilirki seni...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Klasör.:X:. 8 yıl
nokia daha da kaybetcek gibi duruyor.geç kalıyor çünkü....
çift çekirdekli telefonları ne zaman görürüz telefonda allah bilir :S
nokiaya tavsiyem boşuna yukarıdaki flsh reklam gibi sağa sola reklam verip boşuna para harcama.kimse üst segment için özellikle nokia almaz.zaten fiyatlarda pek ucuz durmuyor.
en iyisi alt-orta segment de durmöak daha iyiolacağını düşünüyorum şimdilik :)
ama nokia ilerdeki telefonlarla fark yaratmayı başarazsa eski liderliğini bidaha zor yakalar.sadece düşüşü durdurabilir.
özellikle winp7 ile yazılımsal olarak geri kalmaması free program ve oyunların ön planda olduğu ovi store gibi saçma sapan linki bile program yapıp koyan(oda java xd) bir anlayıştan uzak bir nokia bekliyoruz.ayrıca ovi storede ücretsiz diye yazdığı trial programlarıda gözüne sokasım var:S
Bunuda sırf ovi den şu kadar indirilime sayısı elde edebilmek için.maksat reklam olsun pess
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
El Fuego 8 yıl
Keşke tüm markaların olduğu bir grafik olsaydı. Kim, ne kadar satmış?
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
23498 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, motorola ve
8 etiket daha ilk çeyrek htc akıllı telefon lg samsung nokia idc Apple
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl HTC Wildfire S video inceleme 8 yıl Haftanın en iyi iOS oyunları -8- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim