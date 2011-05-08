Akıllı telefon pazarında ilk çeyrek; Nokia'nın pazar kaybı sürüyor, Apple ve Samsung yükselişte

Geçtiğimiz günlerde işlemci pazarının ilk çeyrek performansını masaya yatıran IDC, akıllı telefon dünyasına yönelik raporunu da yayınladı. Firma tarafından açıklanan bilgilere göre Ocak, Şubat ve Mart aylarını kapsayan üç aylık ilk çeyrek dönemde 99.6 milyon telefon satılırken, bir önceki çeyrekte elde edilen 100.9 milyon adetlik satışın altında kalındığını ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre %79.7 gibi çok ciddi bir artış yaşandığına dikkat çekiliyor.

Satış adedi anlamında en yüksek sonuç Nokia'dan geldi ve Finlandiya merkezli firma 24.2 milyon telefon satmayı başardı ancak bir önceki yılın aynı dönemine göre ciddi oranda pazar payı kaybetti zira IDC'ye göre firmanın payı %38.8'den %24.3'e gerilemiş durumda. Akıllı telefon pazarının en yüksek satış yapan ikinci ismi ise Apple oldu ve firma 18.7 milyon adet iPhone satmayı başardı. Satış rakamlarıyla birlikte pazar payını da arttıran Apple, IDC'nin sonuçlarına göre bir önceki yılın aynı döneminde %15.7 seviyesinde olan pazar payını 2011'in ilk çeyreğinde %18.7 seviyesine çıkartmayı başardı.

İlk çeyrekte en fazla akıllı telefon satan üçüncü telefon üreticisi Kanada merkezli RIM oldu ve firma 13.9 milyon BlackBerry telefon satışı gerçekleştirerek %14 pazar payı elde etti. IDC'nin raporuna göre dördüncü sırada ise Samsung yer alıyor. Galaxy serisi telefonlarıyla ciddi bir çıkış yakalayan firma, bir önceki yılın aynı döneminde 2.4 milyon adet olan akıllı telefon satışını geride bıraktığımız çeyrekte 10.8 milyon adede yükseltmeyi başararak %10.8 pazar payı elde etti. Listenin beşinci sırasında ise Tayvanlı telefon üreticisi HTC geliyor. İlk çeyrekte 8.9 milyon telefon satarak %8.9 pazar payı elde eden firmanın yükselişi sürüyor.

IDC'nin raporuna göre ilk beş isim dışında kalan Motorola ve LG gibi diğer üreticilerin ilk çeyrekteki toplam satışları ise 23.2 milyon adet olarak kaydedildi.