Akıllı telefon ve cep telefonu pazarında Samsung rüzgarı esiyor

Firmaların 2012 takvim yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıklamasıyla birlikte yarışın son sürat sürdüğü birçok pazarında son durumu netleşti.Özellikle akıllı telefon sınıfında Apple ve Samsung arasındaki rekabetten dolayı birçok kişinin son durumunu merak ettiği mobil telefon pazarı, IDC'nin son raporuna göre yıllık bazda %1 büyürken; toplam sevkiyatı gerçekleşen telefon sayısı 406 milyona yükseldi.

IDC'nin raporuna göre sadece akıllı telefon satışlarını göz önüne aldığımızda Samsung ve Apple pazarın %50'sinden fazla hakimiyetini 2 senedir sürdürmekte. Son çeyrekle birlikte geçtiğimiz yıla göre %42'lik büyüme ile 153,9 milyon sevkiyatın gerçekleştiği pazarda Samsung, yıllık bazda gösterdiği %172,8 gibi inanılmaz bir büyüme oranı ile beklendiği gibi 50,2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek liderliğini sürdürürken; geçtiğimiz yıl %18,8'lik Pazar payı ile lider durumda olan Apple ise son çeyrekte gerçekleştirdiği 26 milyon iPhone satışı ile Pazar payı %16,9'a gerilemiş olsa dahi ikincilik koltuğunu kaybetmedi. Listenin ilk iki sırasında yer alan bu iki ismi, geçtiğimiz yıla göre satışları %38,9 azalan Nokia 10,2 milyon akıllı telefon satışıyla takip ederken; 4.sırada yer alan HTC'nin satışları ise %24,1'lik azalma ile 8,8 milyon'a geriledi. Çinli üretici ZTE ise geçtiğimiz yıla göre en büyük büyümeyi gösteren firma ünvanına sahip. Verilere göre Çin'li üretici yıllık bazda %300 artış ile geçtiğimiz sene 2 milyon sevkiyat gerçekleştirdiği akıllı telefon çözümlerinden 2.çeyrekte 8 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmeyi başardı.

Mobil telefon pazarının tamamını mercek altına aldığımızda ise Samsung'un geçtiğimiz yıla göre %29,7 artarak 97,8 milyona ulaşan satışlarla, uzun süredir pazarın lideri olan Nokia'dan liderlik koltuğunu aldığını görmekteyiz. Finlandiyalı iletişim devi Nokia ise yıllık bazda %5,4'lük daralma ile 83,7 milyon telefon satışı gerçekleştirerek ikinci sırada yer alırken; sadece akıllı telefon satışına rağmen Apple, yıllık bazda satışlarını %27,5 arttırarak pazardaki üçüncülüğünü korudu.

IDC'nin kıdemli araştırma analistlerinden Kevin Restivo, Apple ve Samsung'un akıllı telefon pazarında yaptıkları farklı yaklaşımlara rağmen pazarın ağır topları haline geldiğini belirtirken Samsung'un shotgun stratejisiyle pazarın her segmentine yönelik çözümler sunduğunu, Apple'ın ise az sayıda ancak üst düzey modeller ile kullanıcının karşısına çıktığını dile getirdi. Restivo, ayrıca, her iki firmanın da pazar paylarının artışıyla birlikte farklı coğrafyalara da yayılırken; daha fazla kazanç için her ikisinin de kaçınılmaz bir yarışın içerisine gireceklerini ifade etti.