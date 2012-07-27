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Akıllı telefon ve cep telefonu pazarında Samsung rüzgarı esiyor

6 yıl
3,2b
1
25
Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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Firmaların 2012 takvim yılının 2.çeyrek sonuçlarını açıklamasıyla birlikte yarışın son sürat sürdüğü birçok pazarında son durumu netleşti.Özellikle akıllı telefon sınıfında Apple ve Samsung arasındaki rekabetten dolayı birçok kişinin son durumunu merak ettiği mobil telefon pazarı, IDC'nin son raporuna göre yıllık bazda %1 büyürken; toplam sevkiyatı gerçekleşen telefon sayısı 406 milyona yükseldi. 

Akıllı telefon ve cep telefonu pazarında Samsung rüzgarı esiyor
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IDC'nin raporuna göre sadece akıllı telefon satışlarını göz önüne aldığımızda Samsung ve Apple pazarın %50'sinden fazla hakimiyetini 2 senedir sürdürmekte. Son çeyrekle birlikte geçtiğimiz yıla göre %42'lik büyüme ile 153,9 milyon sevkiyatın gerçekleştiği pazarda Samsung, yıllık bazda gösterdiği %172,8 gibi inanılmaz bir büyüme oranı ile beklendiği gibi 50,2 milyon akıllı telefon sevkiyatı gerçekleştirerek liderliğini sürdürürken; geçtiğimiz yıl %18,8'lik Pazar payı ile lider durumda olan Apple ise son çeyrekte gerçekleştirdiği 26 milyon iPhone satışı ile Pazar payı %16,9'a gerilemiş olsa dahi ikincilik koltuğunu kaybetmedi. Listenin ilk iki sırasında yer alan bu iki ismi, geçtiğimiz yıla göre satışları %38,9 azalan Nokia 10,2 milyon akıllı telefon satışıyla takip ederken; 4.sırada yer alan HTC'nin satışları ise %24,1'lik azalma ile 8,8 milyon'a geriledi. Çinli üretici ZTE ise geçtiğimiz yıla göre en büyük büyümeyi gösteren firma ünvanına sahip. Verilere göre Çin'li üretici yıllık bazda %300 artış ile geçtiğimiz sene 2 milyon sevkiyat gerçekleştirdiği akıllı telefon çözümlerinden 2.çeyrekte 8 milyon adet sevkiyat gerçekleştirmeyi başardı.

Akıllı telefon ve cep telefonu pazarında Samsung rüzgarı esiyor
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Mobil telefon pazarının tamamını mercek altına aldığımızda ise Samsung'un geçtiğimiz yıla göre %29,7 artarak 97,8 milyona ulaşan satışlarla, uzun süredir pazarın lideri olan Nokia'dan liderlik koltuğunu aldığını görmekteyiz. Finlandiyalı iletişim devi Nokia ise yıllık bazda %5,4'lük daralma ile 83,7 milyon telefon satışı gerçekleştirerek ikinci sırada yer alırken; sadece akıllı telefon satışına rağmen Apple, yıllık bazda satışlarını %27,5 arttırarak pazardaki üçüncülüğünü korudu.

IDC'nin kıdemli araştırma analistlerinden Kevin Restivo, Apple ve Samsung'un akıllı telefon pazarında yaptıkları farklı yaklaşımlara rağmen pazarın ağır topları haline geldiğini belirtirken Samsung'un shotgun stratejisiyle pazarın her segmentine yönelik çözümler sunduğunu, Apple'ın ise az sayıda ancak üst düzey modeller ile kullanıcının karşısına çıktığını dile getirdi. Restivo, ayrıca, her iki firmanın da pazar paylarının artışıyla birlikte farklı coğrafyalara da yayılırken; daha fazla kazanç için her ikisinin de kaçınılmaz bir yarışın içerisine gireceklerini ifade etti.


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DH Misafiri 6 yıl
diğerleri hepsinden daha çok satmış.
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Kurshoo 6 yıl en beğenilen
ne olacak bu nokia nın hali ? 99 megapiksel telefon yapar artık :)
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Schwartzenius 6 yıl
htc ve nokia nın halıne uzuluyorum.
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necros76 6 yıl
elmamın yarısı gitmişti diğer yarısıda kek alıcılar olmasa 2 seneye gide
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chatlaxs 6 yıl
Önceden 10 kisiden 9unda nokia vardi simdi samsung oldu
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alicurt46 6 yıl
Arkadaslar bu s3 suyun altinda kaç metreye kadar çalişiyo acaba bide kaç dakka calisiyo .sudan çiktiginda da hoparlore ve mikrofona zarar geliyomu acaba şimdiden teşekkürler...
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Burn in Hell
_Athelas_ Samsungu Appleın önünde görmek.....İşte bu gerçekten güzel...
Önünde mi? Pazar payını görmüyorsun heralde

2012
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leventalpsal 6 yıl
Nehalem
Benim merak ettiğim.Apple piyasada 3 telefonla var, 3GS , 4 ve 4S.Samsungun ise sayısını bilmiyorum.Ama karşılaştırma açısından madem Apple yarış halinde Galaxy S, S+, R, S2, S3 bu telefon modelleriyle karşılaştırılsın.O zaman daha anlaşılır halde olur tablo.

Aslına bakarsan akıllı telefon pazarında Samsung da esas olarak üç telefonla var, S2 S3 ve Note... Diğerlerinin (ace, fit, R, SL...) satış adetleri - fiyatları daha uygun olsa da - çok yüksek değil gibi. Esas büyük satış rakamlarını şu anda bu üç model oluşturuyor...
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YGA 6 yıl
HTC'nin hali nolcak?
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Nehalem 6 yıl
Benim merak ettiğim.Apple piyasada 3 telefonla var, 3GS , 4 ve 4S.Samsung'un ise sayısını bilmiyorum.Ama karşılaştırma açısından madem Apple yarış halinde Galaxy S, S+, R, S2, S3 bu telefon modelleriyle karşılaştırılsın.O zaman daha anlaşılır halde olur tablo.
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theyapici 6 yıl
aplle ın acilen iphone 6g telefonunu çıakrması lazım satışları yavaşlamış samsungu da tebrik etmek lazım bir galaxy dir aldı yürüdü arakdaş...
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adını nick koydum 6 yıl
Elmayı yemişler
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umidigo 6 yıl
Huawei nerde acep ?
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AzRocK 6 yıl
ZTE'ye bak be...
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