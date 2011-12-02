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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlar cep telefonu pazarının yüzde 27'sini oluşturuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Sunduğu pek çok özelliğin yanında fonksiyonel bir mobil işletim sistemi barındırması nedeniyle akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlar özellikle Android ve iOS sayesinde son yıllarda artan bir kullanım oranına sahip. Buna rağmen standart işletim sistemine sahip cep telefonları büyük bir pazar payına sahip. 

VisionMobile firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya cep telefonu pazarı standart telefonlar tarafından domine edilmiş durumda. Yüzde 73'lük pazar payının ardından akıllı telefonlar yüzde 27'lik bir paya sahip. 

Raporda akıllı telefonların benimsenmesinde iki faktörden bahsediliyor. Birincisi ekonomik düzey. İkincisi ise 3G ve ön ödeme planlarının uygun olduğu bölgeler. ABD'de yüzde 65 oranında akıllı telefon kullanılırken, Avrupa'da yüzde 51, Asya/Pasifik'te yüzde 19, Afrika/Ortadoğu'da yüzde 18 ve Latin Amerika'da yüzde 17 oranında kullanılıyor.

İşletim sistemi olarak bakıldığında ise çok farklı bir tablo göze çarpıyor. Android sadece yüzde 11 pazar payına sahipken iOS, Symbian ve Blackberry ayrı ayrı yüzde 3'lük payın sahibi durumunda. Nokia'nın S40 işletim sistemi yüzde 19, diğer standart işletim sistemleri ise yüzde 51 gibi büyük bir paya sahip.

Standart işletim sistemli ve S40 serisi telefonların 50€ civarında fiyatlardan başlaması ve kontratlı olarak bedava sunulması gibi etkenler özellikle gelişmekte olan pazarlarda talebi çok yukarılarda tutuyor. Akıllı telefonların uzun süre yüksek fiyatlarda seyretmesi benimsenme oranını aşağı seviyelerde tuttu. Ancak Android ile başlayan ucuz fiyatlar akıllı telefonlara olan ilgiyi artırıyor.

VisionMobile, Android ve iOS tarafından domine edilen pazarda üçüncü sıranın Windows Phone ve RIM rekabeti sonucunda belli olacağını belirtiyor.

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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
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Haber başlığındaki bu fotoğraf tam bir nostalji beni eski günlere götürdü kamera çözünürlüğünün 1.3 mp yerine 2 mp olunca çok büyük farkların oluştuğu, samsung d820 gibi bir telefonu 525 liraya aldığım günler...
lg leo ilk 5 mp telefon,, işletim sistemi olarak sadece symbianın olduğu zamanlar tabi winmo da var ama saymıyorum her ikiside yavaş arayüzleri ve sorunlarıyla sinir bozucu olsalar da diğer telefonların tema bile yüklemeyen sınırlı sistemlerinden daha özgürdüler ..ve nereden nereye ...bu kadar hızlı gelişecek ise teknoloji bir on yıl sonrasını sabırsızlıkla bekliyorum...
Haber başlığındaki bu fotoğraf tam bir nostalji beni eski günlere götürdü kamera çözünürlüğünün 1.3 mp yerine 2 mp olu...
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BurayaNeYazıyoruz 7 yıl
Apple a bizi saçma sapan 5 para etmez Nokia telefonlarından kurtardığı için teşekkür ediyorum KİM NE DERSE DESİN APPLE !
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huntercem 8 yıl
Tabi apple %5 lik piyasaya sahip olsada kar oranlarında lider konumda :)
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huntercem 8 yıl
@ColDasHell, Bende sana güldüm baya :) virgül koymayı unutmuşsun "Mert Salagı" gibi okunuyor.
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ColDasHeLL 8 yıl
ahahaha mert salagı tam yerinde kullanmıssın güldüm hehe
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mert1907 8 yıl
Demek Nokia bu yüzden akıllı telefon üretmiyor salak telefonların pazar payı daha büyük :D
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Stanislas Xavier 8 yıl en beğenilen
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Haber başlığındaki bu fotoğraf tam bir nostalji beni eski günlere götürdü kamera çözünürlüğünün 1.3 mp yerine 2 mp olunca çok büyük farkların oluştuğu, samsung d820 gibi bir telefonu 525 liraya aldığım günler...
lg leo ilk 5 mp telefon,, işletim sistemi olarak sadece symbianın olduğu zamanlar tabi winmo da var ama saymıyorum her ikiside yavaş arayüzleri ve sorunlarıyla sinir bozucu olsalar da diğer telefonların tema bile yüklemeyen sınırlı sistemlerinden daha özgürdüler ..ve nereden nereye ...bu kadar hızlı gelişecek ise teknoloji bir on yıl sonrasını sabırsızlıkla bekliyorum...
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