Akıllı telefonlar cep telefonu pazarının yüzde 27'sini oluşturuyor

Sunduğu pek çok özelliğin yanında fonksiyonel bir mobil işletim sistemi barındırması nedeniyle akıllı telefon olarak adlandırılan cihazlar özellikle Android ve iOS sayesinde son yıllarda artan bir kullanım oranına sahip. Buna rağmen standart işletim sistemine sahip cep telefonları büyük bir pazar payına sahip.





VisionMobile firması tarafından yapılan bir araştırmaya göre dünya cep telefonu pazarı standart telefonlar tarafından domine edilmiş durumda. Yüzde 73'lük pazar payının ardından akıllı telefonlar yüzde 27'lik bir paya sahip.





Raporda akıllı telefonların benimsenmesinde iki faktörden bahsediliyor. Birincisi ekonomik düzey. İkincisi ise 3G ve ön ödeme planlarının uygun olduğu bölgeler. ABD'de yüzde 65 oranında akıllı telefon kullanılırken, Avrupa'da yüzde 51, Asya/Pasifik'te yüzde 19, Afrika/Ortadoğu'da yüzde 18 ve Latin Amerika'da yüzde 17 oranında kullanılıyor.





İşletim sistemi olarak bakıldığında ise çok farklı bir tablo göze çarpıyor. Android sadece yüzde 11 pazar payına sahipken iOS, Symbian ve Blackberry ayrı ayrı yüzde 3'lük payın sahibi durumunda. Nokia'nın S40 işletim sistemi yüzde 19, diğer standart işletim sistemleri ise yüzde 51 gibi büyük bir paya sahip.





Standart işletim sistemli ve S40 serisi telefonların 50€ civarında fiyatlardan başlaması ve kontratlı olarak bedava sunulması gibi etkenler özellikle gelişmekte olan pazarlarda talebi çok yukarılarda tutuyor. Akıllı telefonların uzun süre yüksek fiyatlarda seyretmesi benimsenme oranını aşağı seviyelerde tuttu. Ancak Android ile başlayan ucuz fiyatlar akıllı telefonlara olan ilgiyi artırıyor.





VisionMobile, Android ve iOS tarafından domine edilen pazarda üçüncü sıranın Windows Phone ve RIM rekabeti sonucunda belli olacağını belirtiyor.