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Akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen kamera modeli Otto, GIF formatında çekim yapabiliyor

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Akıllı telefonlar ile bağlantı kurabilen kamera modeli Otto, GIF formatında çekim yapabiliyor
Fotoğraf ve görüntüleme teknolojileri açısından Kickstarter'da destek arayan son dönemin ilginç ürünlerinden kamera modeli Otto, akıllı telefonlar ile bağlantı kurarak GIF formatında çekimler yapabiliyor.
Kickstarter üzerinde Next Thing Co. tarafından başlatılan Otto, renkli çizgisi ve tasarımıyla eski analog fotoğraf makinelerini andırıyor ancak içerisinde ufak bilgisayar modülü Raspberry Pi ve 5-megapiksel çözünürlüğünde Omnivision 0.25-inç arka aydınlatmalı bir CMOS sensör taşıyor. F/2.0 diyafram değerli 35 mm optik lensliyle 2,592 x 1,944 fotoğraflar ve Full HD 30FPS (Düşük çözünürlükte 90FPS) videolar çekebilen kamera, basit yapısına rağmen gövdesi üzerinde de bir adet 96 x 96 piksel OLED barındırıyor. Daha önce görmediğimiz şekilde GIF (Grafik Değiştirme Biçimi) formatında hareketli fotoğraflar çekebilen Otto, bu işlemi bünyesindeki ufak kol yardımıyla yerine getiriyor. Yapılacak her yeni hareket için kol bir defa ileriye doğru çevriliyor, kol tam tersine çevrildiği zaman ise GIF tamamlanmış oluyor. Hazırlanan bu hareketli fotoğrafları 4GB'lık dahili hafızasında depolayan ya da Wi-Fi kablosuz bağlantı teknolojisi üzerinden akıllı cihazlara aktarabilen bu ilginç kamera, "FLASHYFLASH" adı verilen harici flaş birimiyle de düşük ışıklı ortamlarda güzel sonuçlar sağlayabiliyor.
Basit kullanım yapısıyla dikkat çeken GIF kamerası Otto, konulan 60,000$'ın hedefin bitime 24 gün kala 30,401$'lık bölümünü toplamış durumda. Yapılacak 199$ (ABD dışı 10$ kargo) bağış ile 2014 Aralık ayında elde edilebilen ürün hakkında hazırlanmış kısa tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 

https://www.kickstarter.com/projects/1598272670/meet-otto-the-hackable-gif-camera# Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Güzel düşünülmüş.özellikle troller için.
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speedyrazor 5 yıl
gerek yok fiyata degmez bence
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orhanyıldız 5 yıl
Güzel görünüyor.
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mehmedaltair 5 yıl
200 dolar
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kymelria 5 yıl
tam bir hipster gadget
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Neyinkafasi 5 yıl en beğenilen
Güzel düşünülmüş.özellikle troller için.
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