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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonlara yüzde 20 zam geliyor

Artan döviz kuru, cep telefonu fiyatlarında da yüzde 20’lik bir zamma neden olacak. Zammı nedenleri ile birlikte MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı duyurdu. İşte detaylar:
12 ay
18,7b
1
278
Cep Telefonları
Yusuf Akbaş
Yazar
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Akıllı telefonlara yüzde 20 zam geliyor
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Dolar, 2018'in başından beri yüzde 25 değer kazandı. Doların hızlı yükselişi sonrası akıllı telefonlar zam hazırlığı yapılıyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Dövizde yaşanan artışın sektörü olumsuz etkilediğini belirten MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı, “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak” diye konuştu.

Ülkemizde şu anki telefon fiyatları daha düşük kura göre belirlendi. Örneğin iPhone X’in fiyatının belirlendiği Ekim 2017’de dolar 3,65 idi ve telefonun fiyatı 6099 TL olarak duyuruldu. Bugün Apple Store fiyatı aynı.

Bugün ABD’den iPhone X satın almak istesek satış 999 dolar fiyat ve ortalama 80 dolarlık vergi ücreti olduğunu görüyoruz. Dolar kuruna göre (4,70) hesap yapıp 170 lira telefon kayıt harcını da 5 bin 250 liralık bir fatura çıkıyor. Oysa bugün perakende mağazalarda kampanyalar ile bu telefonu 5 bin 330 liraya almak mümkün. Bunda telefon fiyatının 3,65 iken belirlenip bizim güncel kura yani 4,70’e göre hesap yapmamızın etkisi var.

“ÖTV indirimi getirilsin”

Mustafa Turnacı, satışların yıldan yıla azalmaya başladığını ve sektördeki daralma nedeniyle hükümetten vergi indirimi talebinde bulunacakların açıkladı. Cep telefonlarından alınan ÖTV’nin haksız olduğunu vurgulayan Turnacı, “Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak” dedi.



http://www.gazetevatan.com/-cep-e-kur-zammi-1169446-ekonomi/ Yorum Yaz
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Angel Eyes 12 ay en beğenilen
İstedikleri kadar zam yapsınlar, milletimiz bu oyunu bozup iphone alır yine.
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galaxyg 12 ay
Özel tüketim dediğin şey pırlanta da , akıllı saatte vs olması mantıklı buzdolabı tv pc fırın bunların nesi özel tüketim
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Bilmirem 12 ay galaxyg
Onları bırakın çoluk çocuğun içtiği meyve suyuna ÖTV geldi.Meyve suyu ve özel tüketim
2 Yanıt Yanıtla +293
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Luken Drew 10 ay
Zamlar ne zaman gelecek iPhone alıcam zamın gelmesini bekliyorum
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freedom77 10 ay
Sadece teknoloji değil herşeye zam gelmiş. Geçen hafta ikea’da beğendiğimiz ama bu haftaya ertelediğimiz tüm ürünlerin fiyatı artmış. Hem de 2 hafta önce zam yapmış olmalarına rağmen
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BAM TELİ 10 ay
Prensip olarak; elimdeki cihaz eskimeden yenisini almam, eskimeden kastım kullanılmaz hale gelmesidir. Hal böyle olunca telefonu kullanılmaz hale gelmeden değiştirmesek, böyle zamlarla karşılaşmayız. Çünkü devlet çok tüketilen ürünlere vergiyi daha çok bindiriyor.
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Moving On 10 ay
İstedikleri kadar vergi getirsinler, bizim millet gerekirse arabasını evini satar yine iPhone alır.
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Bualix 10 ay Moving On
Malesef öyle.
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ArchiStudent 11 ay
Telefon fiyatlarını takip edemedim ama almam gerek. Zam geldi mı yoksa yolda mı?
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IBM 5100 10 ay ArchiStudent
Geldi hocam. gerek fırsatçılar yüzünden, gerekse başka sebeblerden ötürü.
Bu haber çıktığından 900 bandında olan telefonlar bile 1.100 tl civarında.
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DH Misafiri 11 ay
türkiyenin resmi dili ingilizce parası da euro olmalı ilerlemesi için
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Cilduz 11 ay
Apple tarafında 5 haziranda zamların geleceğini söylemişler birkaç kaynakta vardı cumhuriyet haberinde yazısında geçiyordu
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Jacobıan 11 ay
helal olsun valla bi yüzde 20 daha koyun bunu da bizim keyfimize ödeyeceksiniz diyin gık çıkarsa adam değilim. koskoca devlet vatandaşa hortum bağlamış tek gelir kaynağı vatandaş. ortadoğu ülkelerinde bile örneği yok başka bir boyutta yaşıyoruz...
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Montmartre 11 ay
yuzde 100 gelsin de fakirler kudursun seviyorum ya bu hukumeti kerizleri yoluyor
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Cilduz 11 ay
Hani bekle bekle ağaç olduk ne zaman geliyor
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