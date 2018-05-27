Akıllı telefonlara yüzde 20 zam geliyor

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Dolar, 2018'in başından beri yüzde 25 değer kazandı. Doların hızlı yükselişi sonrası akıllı telefonlar zam hazırlığı yapılıyor. Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Turnacı, yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.

Dövizde yaşanan artışın sektörü olumsuz etkilediğini belirten MOBİSAD Başkanı Mustafa Turnacı, “Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak” diye konuştu.

Ülkemizde şu anki telefon fiyatları daha düşük kura göre belirlendi. Örneğin iPhone X’in fiyatının belirlendiği Ekim 2017’de dolar 3,65 idi ve telefonun fiyatı 6099 TL olarak duyuruldu. Bugün Apple Store fiyatı aynı.

Bugün ABD’den iPhone X satın almak istesek satış 999 dolar fiyat ve ortalama 80 dolarlık vergi ücreti olduğunu görüyoruz. Dolar kuruna göre (4,70) hesap yapıp 170 lira telefon kayıt harcını da 5 bin 250 liralık bir fatura çıkıyor. Oysa bugün perakende mağazalarda kampanyalar ile bu telefonu 5 bin 330 liraya almak mümkün. Bunda telefon fiyatının 3,65 iken belirlenip bizim güncel kura yani 4,70’e göre hesap yapmamızın etkisi var.

“ÖTV indirimi getirilsin”

Mustafa Turnacı, satışların yıldan yıla azalmaya başladığını ve sektördeki daralma nedeniyle hükümetten vergi indirimi talebinde bulunacakların açıkladı. Cep telefonlarından alınan ÖTV’nin haksız olduğunu vurgulayan Turnacı, “Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak” dedi.

http://www.gazetevatan.com/-cep-e-kur-zammi-1169446-ekonomi/