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Fotoğraf Makineleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Akıllı telefonunuz ile 35mm film tarayın

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Kickstarter parlak fikirlere destek aramaya devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son proje ile akıllı telefonlar sayesinde 35mm filmleri taramak mümkün hale geliyor.
Lomography isimli firma tarafından başlatılan proje akıllı telefonlar ile yapılacakların sınırının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Firmanın başlattığı Kickstarter projesi, 35mm analog filmlere profesyonel ürünlere oranla ucuz yoldan hayat verilmesine olanak sağlıyor. Profesyonel film tarama araçlarının yüksek fiyatlara satıldığı günümüzde, 35mm filmleri taramak oldukça maliyetli bir işlem. Bunun farkına varan Lomogrpahy firması geliştirdiği ürün ile 35mm filmleri akıllı telefonlar ile taranmasına olanak sağlıyor.
Tarama işleminin gerçekleştirilmesi için ufak boyutlarda bir yapıya sahip olan akıllı telefon film tarayıcısı içerisine filmler yerleştiriliyor ve iOS yada Android sürümleri mevcut olan Lomoscanner uygulaması çalıştırılıyor. Daha sonra geriye sadece 35mm filmlerin fotoğrafını çekmek kalıyor. Kolayca negatif, renkli ve siyah beyaz film taraması yapılabiliyor ve bütün 35mm filmler destekleniyor.
Lomography firmasının projeyi başlatırken koyduğu $50,000 sınır, bitime 19 gün kala $60,300 düzeyine ulaşmış durumda. Ürün tarafından taranmış fotoğraf örneklerine ve hazırlanan videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz;


http://www.kickstarter.com/projects/lomography/the-lomography-smartphone-film-scanner Yorum Yaz
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balcis 6 yıl en beğenilen
ColDasHeLL
biz daha kazdıgımız çukuru kapatamayalım adamlar nelerle ugraşıyor.3xyeah

donanımhaber milliyet.com.tr'den ziyaretçi çekmeye başlamış :)
ColDasHeLLbiz daha kazdıgımız çukuru kapatamayalım adamlar nelerle ugraşıyor.3xyeahdonanımhaber milliyet.com.tr'den ziyaretçi çekmeye...
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Ed - 6 yıl
bu işler zevk meselesidir. bu yüzden kimse başkasının mantığını dikkate almak zorunda değil.

Analog seviyoruz, izahat mı yapacağız ?


bu cümle yeterli. :)
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Film mi kaldı? Amaç ne bunların anlamıyorum..
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Gary_2550 6 yıl Be All My Sins Remembered
Düşünen Biri

Film mi kaldı? Amaç ne bunların anlamıyorum..

Sizin için kalmamış olabilir.
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fuckulteli 6 yıl
Nasıl bir kalitede, nasıl bir çözünürlükte tarıyor, dijitale aktarıyor acaba? Bu aletle filmleri tab etmek yerine bu şekilde taratıp baskı almak mümkün olur mu kalite açısından? Gerçi benim bir işim olmaz bu aletle ancak yaratıcı güzel bir düşünce!
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skylineGTR_34 6 yıl
Lens tasima aparati biraz sacmaydi ama bunu iyi dusunmusler.
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fbkaya 6 yıl
ne işimize yarıyacakki
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First_Person 6 yıl
Hala filmli makine kullanmaya devam edenlerin ne işine yarayacağı belli. Geri kalanlar da kağıt ağırlığı olarak kullanabiliyormuş.
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balcis 6 yıl en beğenilen
ColDasHeLL
biz daha kazdıgımız çukuru kapatamayalım adamlar nelerle ugraşıyor.3xyeah

donanımhaber milliyet.com.tr'den ziyaretçi çekmeye başlamış :)
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ColDasHeLL 6 yıl
biz daha kazdıgımız çukuru kapatamayalım adamlar nelerle ugraşıyor.3xyeah
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ozeba 6 yıl
bunu geçen yaz yaptım:) renkleri tam doğru yansıtamadığım için bir süre sonra bıraktım kafa yormayı, telefonlar zaten negatif fotoğraf çekiyor. negatif filmin negatif fotoğrafını çekince eğer arkaplan ışığını falan düzgün ayarlarsanız doğru sonuca ulaşırsınız. çok zor birşey değil. böyle bir ürün uygun fiyata satılırsa ülkemizde almayıy düşünebilirim :)
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DH Misafiri 6 yıl
Güzel :)
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