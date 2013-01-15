Akıllı telefonunuz ile 35mm film tarayın









Kickstarter parlak fikirlere destek aramaya devam ediyor. Site üzerinde başlatılan son proje ile akıllı telefonlar sayesinde 35mm filmleri taramak mümkün hale geliyor.

Lomography isimli firma tarafından başlatılan proje akıllı telefonlar ile yapılacakların sınırının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor. Firmanın başlattığı Kickstarter projesi, 35mm analog filmlere profesyonel ürünlere oranla ucuz yoldan hayat verilmesine olanak sağlıyor. Profesyonel film tarama araçlarının yüksek fiyatlara satıldığı günümüzde, 35mm filmleri taramak oldukça maliyetli bir işlem. Bunun farkına varan Lomogrpahy firması geliştirdiği ürün ile 35mm filmleri akıllı telefonlar ile taranmasına olanak sağlıyor.

Tarama işleminin gerçekleştirilmesi için ufak boyutlarda bir yapıya sahip olan akıllı telefon film tarayıcısı içerisine filmler yerleştiriliyor ve iOS yada Android sürümleri mevcut olan Lomoscanner uygulaması çalıştırılıyor. Daha sonra geriye sadece 35mm filmlerin fotoğrafını çekmek kalıyor. Kolayca negatif, renkli ve siyah beyaz film taraması yapılabiliyor ve bütün 35mm filmler destekleniyor.

Lomography firmasının projeyi başlatırken koyduğu $50,000 sınır, bitime 19 gün kala $60,300 düzeyine ulaşmış durumda. Ürün tarafından taranmış fotoğraf örneklerine ve hazırlanan videoya ise aşağıdan ulaşabilirsiniz;





http://www.kickstarter.com/projects/lomography/the-lomography-smartphone-film-scanner