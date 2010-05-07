Akıllı telefon pazarında ilk üç değişmedi; Nokia, RIM, Apple

Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarının başında gelen IDC, akıllı telefon pazarının 2010 yılındaki ilk çeyrek performansını mercek altına aldığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Rapora göre pazarın ilk üç üreticisi yerlerini korurken, geçen senenin ilk çeyreğinde 34.9 milyon akıllı telefonun satıldığı pazarda bu senenin aynı döneminde satışlar %56.7 artışla 54.7 milyona yükseldi.

Pazar payı açısından Nokia %39.3 ile liderliğini sürdürürken onu ilk çeyrek itibariyle dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ünvanını Sony Ericsson'dan devralan Research In Motion %19.4 ile takip ediyor. 3.sıradaysa ilk çeyrekte 8.8 milyon iPhone satışıyla pazar payı %16.1 olan Apple gelirken; Tayvanlı üretici HTC %4.8 ile 4.sırada, Droid ile büyük çıkış yakalayan Motorola ise %4.2 ile 5.sırada yer alıyor.

Geçen senenin aynı dönemine göre pazar payını en fazla artıran Apple olurken, RIM'in satışlarını 10 milyonun üzerine çıkartmasına rağmen pazar payının 20.9'dan 19.4'e düşüşüne engel olamaması dikkat çekiyor. Lider Nokia ise satışlardaki artışa paralel olarak pazar payını korumayı başarmış.