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Akıllı telefon pazarında ilk üç değişmedi; Nokia, RIM, Apple

9 yıl
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Endüstrinin bağımsız araştırma kuruluşlarının başında gelen IDC, akıllı telefon pazarının 2010 yılındaki ilk çeyrek performansını mercek altına aldığı araştırma sonuçlarını yayınladı. Rapora göre pazarın ilk üç üreticisi yerlerini korurken, geçen senenin ilk çeyreğinde 34.9 milyon akıllı telefonun satıldığı pazarda bu senenin aynı döneminde satışlar %56.7 artışla 54.7 milyona yükseldi.

Pazar payı açısından Nokia %39.3 ile liderliğini sürdürürken onu ilk çeyrek itibariyle dünyanın en büyük 4.telefon üreticisi ünvanını Sony Ericsson'dan devralan Research In Motion %19.4 ile takip ediyor. 3.sıradaysa ilk çeyrekte 8.8 milyon iPhone satışıyla pazar payı %16.1 olan Apple gelirken; Tayvanlı üretici HTC %4.8 ile 4.sırada, Droid ile büyük çıkış yakalayan Motorola ise %4.2 ile 5.sırada yer alıyor.

Geçen senenin aynı dönemine göre pazar payını en fazla artıran Apple olurken, RIM'in satışlarını 10 milyonun üzerine çıkartmasına rağmen pazar payının 20.9'dan 19.4'e düşüşüne engel olamaması dikkat çekiyor. Lider Nokia ise satışlardaki artışa paralel olarak pazar payını korumayı başarmış.


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DH Misafiri 8 yıl
iphone sadece 1 modelle 3. sıraya çıkmış..bu arada rim ne olaki??hiç duymadım bu telefonu..
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Kuray 8 yıl
Apple ve RIM Degismez zaten.


BB'nin tek olayida klavye ve blackberry messenger
BB sadece dokunmatik olsaydi, klavyeli modeli olmasaydi; BBM disinda alinmazdi, Benim cevrem BBM kullandigi icin mecbur BBM'e Gectim :(
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Erasmus78 9 yıl
Yahu bu HTC nin problemi nedir? Birbirinden güzel cihazlar üretiyorlar ama satış olarak sefilleri oynuyorlar resmen.
HTC Hero, Diamond, Legend, HD2, Por gibi cihazlara sahip bir firmanın bu kadar az satmış olmasına inanamıyorum. Sadece HD2 nin bu kadar satmış olması gerekirdi halbuki.
Bir şeyler ters gidiyor HTC de ama ne?
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AhmedKaymakcı 9 yıl
apple yakında liderliği alır gibime geliyor.
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_KadirşinaS_ 9 yıl
AhmedKaymakcı
apple yakında liderliği alır gibime geliyor.

Zaten mantıken nokia ve rim'in iphone'un rakibi olduğunu iddia ettikleri iki modelini ya da en fazla beklenti içinde oldukları iki modelini (n97 ve storm mesela), iphone ile kıyaslarsanız iphone zaten lider konumda. Çünkü diğerleri onlarca model çıkarıp satarken apple tek model ve onun yeni jenerasyonlarıyla yoluna devam ediyor. Ve sonuç ortada.

Bu arada samsung da artık hak ettiği yeri bulmuş :))))
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anorexia 9 yıl

AhmedKaymakcı
apple yakında liderliği alır gibime geliyor.

Dostum zaten lider nokia nin 200 tl lik akilli telefonuda var ve iphone icin gercek rakipleri aldigin zaman zaten lider durumda , indirek olarak bu liderligi soyle anlayabiliriz cuval gibi her ozelligi olan telefonlar yari fiyatina satiliyor :)
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
appleın tek telefonu var modeli değişik sadece:)
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575m 9 yıl
Blackbery RIM'e mi ait acaba
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marikanwap 9 yıl

575m

Blackbery RIM'e mi ait acaba


Evet.
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