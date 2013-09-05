Aksiyon kamerası pazarı kızışıyor, yeni ürünler gelmeye devam ediyor: Karşınızda Toshiba Camileo X-Sports





GoPro'nun hakim olduğu ancak Sony, Garmin, JVC gibi firmalarında üst seviye ürünler hazırlayarak aktif olarak yer aldığı aksiyon kamerası pazarı, oluşan talep nedeniyle diğer firmaların da ilgisini çekiyor. Bu pazara dahil olduğunu Camileo X-Sports isimli aksiyon kamerası ile duyuran Toshiba, hazırladığı ürün ile rakiplerinden geriye kalmıyor.

Tasarımsal olarak GoPro'nun çizgisine oldukça benzer bir yapıda hazırlanan Toshiba Camileo X-Sports, teknik olarak 12MP çözünürlüğünde CMOS sensörü ile 1920 x 1080 piksel, yani Full HD 60 FPS video çekimleri yapabiliyor. Satın alındığı zaman su geçirmez ve düşmelere (1.5 metre) dayanıklı özel koruma kabı ve birçok bağlantı aparatıyla gelen kamera, ayrıca saat formunda hazırlamış kontrol ünitesiyle de rahatlıkla kayıt işlemine başlanabiliyor ya da kayıt durdurulabiliyor. Toshiba'nın özel uygulaması ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğiyle çekilen videoları direkt olarak Facebook ya da YouTube üzerine aktarabilen Camileo X-Sports, elektronik görüntü sabitleme teknolojisiyle de çekimlere yardımcı oluyor. Üzerinde 2-inç LCD ekran yer alan model, USB ve HDMI portları ile microSD kart yuvasını da bünyesinde barındırıyor.

Toshiba tarafından tanıtılan aksiyon kamerası Camileo X-Sports, 2014 yılının sonlarına doğru 250 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.

http://www.pocket-lint.com/news/123393-toshiba-camileo-x-sports-action-cam-apes-gopro-design-offers-wrist-mounted-control