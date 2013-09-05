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Aksiyon kamerası pazarı kızışıyor, yeni ürünler gelmeye devam ediyor: Karşınızda Toshiba Camileo X-Sports

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Aksiyon kamerası pazarı kızışıyor, yeni ürünler gelmeye devam ediyor: Karşınızda Toshiba Camileo X-Sports

GoPro'nun hakim olduğu ancak Sony, Garmin, JVC gibi firmalarında üst seviye ürünler hazırlayarak aktif olarak yer aldığı aksiyon kamerası pazarı, oluşan talep nedeniyle diğer firmaların da ilgisini çekiyor. Bu pazara dahil olduğunu Camileo X-Sports isimli aksiyon kamerası ile duyuran Toshiba, hazırladığı ürün ile rakiplerinden geriye kalmıyor.
Tasarımsal olarak GoPro'nun çizgisine oldukça benzer bir yapıda hazırlanan Toshiba Camileo X-Sports, teknik olarak 12MP çözünürlüğünde CMOS sensörü ile 1920 x 1080 piksel, yani Full HD 60 FPS video çekimleri yapabiliyor. Satın alındığı zaman su geçirmez ve düşmelere (1.5 metre) dayanıklı özel koruma kabı ve birçok bağlantı aparatıyla gelen kamera, ayrıca saat formunda hazırlamış kontrol ünitesiyle de rahatlıkla kayıt işlemine başlanabiliyor ya da kayıt durdurulabiliyor. Toshiba'nın özel uygulaması ve dahili Wi-Fi kablosuz bağlantı özelliğiyle çekilen videoları direkt olarak Facebook ya da YouTube üzerine aktarabilen Camileo X-Sports, elektronik görüntü sabitleme teknolojisiyle de çekimlere yardımcı oluyor. Üzerinde 2-inç LCD ekran yer alan model, USB ve HDMI portları ile microSD kart yuvasını da bünyesinde barındırıyor.
Toshiba tarafından tanıtılan aksiyon kamerası Camileo X-Sports, 2014 yılının sonlarına doğru 250 Euro fiyat etiketiyle satışa çıkıyor.
 
Aksiyon kamerası pazarı kızışıyor, yeni ürünler gelmeye devam ediyor: Karşınızda Toshiba Camileo X-Sports

http://www.pocket-lint.com/news/123393-toshiba-camileo-x-sports-action-cam-apes-gopro-design-offers-wrist-mounted-control Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 6 yıl
Niye hiçbir kamera go pro kadar yüksek özelliklere sahip değil ya, adamlar sene başında satışına başladıları alette bile 4k da 15 fps ile çekim sunuyorlardı, kimse daha 4k ya geçmemiş gibi bu konuda, bakalım hero 4 nasıl bir alet olacak, aynı ivme ile ilerlerlerse muazzam şeylere ulaşacağız...
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duketemre 6 yıl
su altında çekim yapıyomu yapıyosa max kaç metre
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AYSIN 6 yıl
Rekabet iyidir Toshiba gibi rakipleri olsun daha ne istiyorlar
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shimoda 6 yıl
Standart tripod yuvası ve dahili ekran için bile bazı çevreler için tercih eder. Gopro milletin dert babasımıymış? Tüm üreticiler gibi onun da derdi para. Öyle olmasa LCD ekranı ya da housing içine koymadan kullanamak için gerekli dış çerçeveyi filan ayrıca parayla satma derdinde olmazdı.
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Morphinz 6 yıl
Hiç biri GOPRO'yu geçemez.. Adamların sırf desteklediği SPOR kitlesi yüzünden BAĞIŞ yaparak alırım ürünlerini.. Tek dertleri diğer firmalar gibi PARA değil çünkü.
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Divinity 6 yıl
GoPro kopyası, markası Toshiba olmasa diyeceğim ki çinliler kopyalamış..
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