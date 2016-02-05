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Alcatel OneTouch Pop 4 serisi MWC 2016 yolunda

Ülkemizde de düşük fiyatlı akıllı telefon modelleriyle tanınan Alcatel, bu yıl MWC 2016 fuarında Alcatel OneTouch Pop 4 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Seri yine giriş seviyesinde olacak.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Alcatel OneTouch Pop 4 serisi MWC 2016 yolunda


Hemen her MWC tüketici elektroniği fuarında yerini alan ve birbirinden farklı elektronik ürünlerini görücüye çıkaran Çinli TCL iştiraki Alcatel, bu yıl ki MWC 2016 fuarında da yerini şimdiden ayırtmış durumda. Firma fuarda, Alcatel OneTouch Pop 4 serisini resmiyete kavuşturacak. 

Alcatel OneTouch Pop 4 serisi, bütçe dostu modellerden oluşuyor. Seride OneTouch Pop 4, OneTouch Pop 4 Plus ve OneTouch Pop 4S şeklinde 3 farklı model yer alacak. Pop 4 ve Pop 4 Plus giriş seviyesinde yer alırken, Pop 4S çizgiyi biraz daha orta seviyeye çıkarıyor. 

Alcatel OneTouch Pop 4 modelinde 5 inçlik 720p çözünürlüğünde bir ekran yer alıyor. Cortex-A7 çekirdekli Snapdragon 210 yonga setinden gücünü alan modelde 2500mAh kapasiteli batarya, 8GB depolama kapasitesi, LTE Cat. 4 modem ve Android 6.0 işletim sistemi bulunuyor. Model ülkeye göre 1GB/1.5GB RAM, 8MP/13MP çözünürlüğünde arka kamera ve 5MP/8MP çözünürlüğünde ön kamera seçenekleri sunacak. Pop 4 Plus ise, farklı olarak 5.5 inç ekran ve 16GB depolama kapasitesine sahip. 


Alcatel OneTouch Pop 4S ise 5.5 inçlik Full HD IPS ekran barındırıyor. MediaTek'in 8 adet Cortex-A53 çekirdeğinden oluşan Helio X10 yonga setini kullanan model, 2GB RAM ve 16GB/32GB artırılabilir kapasite ile gelecek. Arka kısımda faz algılamalı otomatik odaklama yapabilen 13MP çözünürlüğünde bir kamera bulunan model, ön tarafta da 5MP veya 8MP çözünürlüğünde bir kamera sunacak. İletişim tarafında modelde LTE Cat. 4 veya Cat. 6 modem yer alıyor. Batarya ise 2960mAh kapasiteye sahip. Yine Android 6.0 işletim sistemi temel alınmış.

Alcatel OneTouch Pop 4S biraz daha donanıma oynayan bir akıllı telefon olmuş. Bu bakımdan fiyatı 200$ seviyesine kadar çıkacak. Alcatel OneTouch Pop 4 ve Pop 4 Plus, giriş seviyesinde Android 6.0 işletim sistemi ile farklılaşmaya çalışacak. Modellerin 100$-150$ civarında olacağı tahmin ediliyor. 

http://www.gsmarena.com/alcatel_onetouch_pop_4_lineup_leaks_ahead_of_mwc__meet_the_pop_4s_pop_4_plus_and_pop_4-news-16423.php Yorum Yaz
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mknst_mtro 3 yıl
Hepsi çöp al birini çarp ötekine
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ceo-tr 3 yıl
Samsung S2 yi hatırlattı. bu tasarım şahsen çok hoşuma gidiyor. (zevk renk meselesi) OneTouch Pop 4S özellik olarak ta gayet güzel. hayırlısı.
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