Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı

Alcatel, Türkiye ofisiyle tüketicisine doğrudan ulaşacak. Şirket IDOL, POP ve PIXI model akıllı telefonların yanı sıra tabletler, giyilebilir aksesuarlar, GPS takip cihazları ile Türkiye'ye geliyor.
3 yıl
3,4b
1
11
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı
Tam Boyutta Gör

Alcatel, bundan böyle Türkiye’de kendi ofisiyle hizmet verecek. Yeni nesil akıllı telefon serisi IDOL’u satışa sunarak Türkiye pazarına giren Alcatel, Türkiye ofisini faaliyete geçirerek akıllı telefonların yanı sıra tabletler, 2 in 1 tabletler, giyilebilir teknolojiler, GPS takip cihazları, mobil genişbant ürünleri ve aksesuarların da yer aldığı geniş çeşitlilikteki ürün portföyünü Türkiye’deki tüketicilerine doğrudan sunma imkânına kavuştu.
Akıllı telefon segmentinde üstün teknolojili IDOL, genç neslin ihtiyaçlarına uygun özellik ve tasarım öğeleriyle donatılan POP ve 4,5 G teknolojisini giriş seviyesi segmentiyle buluşturan PIXI modelleriyle tüketicisine ulaşacak olan Alcatel son yıllarda inovasyon yatırımlarını ses, görüntü ve tasarım öğelerine yoğunlaştırdı. Tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak farklı özelliklerle donatılan IDOL, POP ve PIXI modellerinin en güncel versiyonları yakın gelecekte Türkiye’deki teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak.
Alcatel’in Türkiye Ülke Müdürlüğü’nü telekomünikasyon sektörünün en deneyimli yöneticilerinden Tamer İşisağlam üstlenecek. İşisağlam, Alcatel’in yeni nesil akıllı telefon ve diğer teknoloji çözümlerinin Türkiye’deki tüketicilere en doğru zamanda, en hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik operasyonlardan sorumlu olacak.
Türkiye ofisinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alcatel Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam şunları söyledi: “Alcatel Türkiye’deki tüketicilerin çok yakından tanıdığı bir marka. Küresel çapta geçirdiği dönüşümün ardından özellikle multimedya alanına yapılan yatırımlarla akıllı telefonda inovasyonun ve tasarımın yeni odağı olacak ürünlerimizi artık doğrudan tüketicilerimize sunacağız. Her yaştan, her ihtiyaca yönelik akıllı telefonlarımızla birlikte tabletlerimiz, giyilebilir teknoloji ürünlerimiz, mobil geniş bant ürünlerimiz ve GPS takip cihazları ile mobil pazarda ciddi hedeflerimiz bulunuyor.”

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Guest-9A641C116 2 yıl
idol 3 5.5 6045k kullanıyorum acaip derecede memnunum yazılım güncellemesi sıfır usa cihazları android aldı aylardan beridir ama türkiye cihazlarında tık yok ve ne firmanın türkiye sayfası mevcut nede facebook sayfaları facebookları vardı kapattılarmı ne yaptılar hiç anlamadım muhatap bulamıyorum nerede bu ofis numaraları nedir adresi nedir..
idol 4 kktcde satışta şuanda telsim peşin veya taksitli olarak 699 tl'ye satıyor kktcell ise kontratlı satıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 3 yıl
bu akıllı telefonlarda menülerde ayarlarda özgürlüklerin kısıtlı olması bi benimi sinir ediyor. bu konuda en çok lg fırmasını begenıyorum. telefon üzerinde en çok özgürce ayar yapılan telefonları yapıyorlar. konuyla alakalı degıl ama içimden geldi yazdım. ayrıca idol 4 tasarım olarak cok ıyı bence ama işletim sistemi vs nasıl denemeden bilemeyız.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
javaprof 3 yıl
alcatel in ümraniyede çok büyük fabrikası var kendinin olmaması saçmaydı zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alemburda34 3 yıl
Saatleri fena
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 3 yıl
Güzel olur xiaomi gibi firmalarda gelmesi lazım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DARBE 3 yıl
Güzel gelişme, çeşit artması iyidir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 3 yıl
Eski Alcatel değil. Çin'li TCL firması çoğunun sahibi.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cryzboy43 3 yıl
eskı nokıa calısanını basa getırmısler-umarım nokıanın suankı hatalarını tekrarlamaz-pazarlama butcesı yerıne yayınlara cıhaz dagıtımına yayınlara cıkmaya ve dusuk fıyat polıtıkasıyla dis. oyuncagı olmadan gsm fırmalarına peskes cekmeden alcatelın ucuz cıhaz ve ust sevıye medya deneyımı ılkelerını burdada surdurur-ıdol3 abd de 250$ ken burda 1500 den sırf gsm fırmaları kontrat satsın dıye cıktı sonra trend dusunce olması gereken yerlere geldı-cok vaadkar urunlerı olan bı fırma umarım uzmez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zdniz 3 yıl
Telefonlarına güncelleme vermiyo diye duymuşdum dogru yalan bilmiyorum. Çesitlilik olması güzeldir lisedeyken siemens a52 tipinde sarı ekran ışıklı bir telefonunu kullanmışdım modelini hatırlayamadım sonra çaldırmışdım ne günlerdi be özledim o eski cihazlar nokia larda gizli arama vardı biz tartışırdık eriksonlarda yok diye sonra kare 31 kareyi keşvettik.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lapatid 3 yıl
piyasada tutunabilmeleri fiyat politikalarina bagli
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3412 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
alcatel, alcatel türkiye ve
4 etiket daha tamer işisağlam Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 yıl Samsung Türkiye’de “Yapay Zeka Laboratuvarı” açtı 3 yıl Lenovo’dan 100$’lık Vibe C akıllı telefon 3 yıl Prison Break yeniden ekranlara dönüyor 3 yıl Sony Xperia XA Ultra: OIS destekli ön kamera ve dev ekran 3 yıl YouTube iOS uygulaması Cardboard desteği ile güncellendi 3 yıl Çin, hidrojen ile çalışan tramvay geliştirdi 3 yıl Fotoğraf ve linkler, artık Twitter karakter sınırına takılmayacak 3 yıl İklim değişikliği: Nisan ayında sıcaklık rekoru, 2016 tarihin en sıcak yılı olacak 3 yıl HTC Desire 820 nihayet Android Marshmallow almaya başladı 3 yıl Garmin, GPS destekli yeni bilekliğini duyurdu 3 yıl GPS'e güvendi otomobiliyle buz gibi mavi sulara gömüldü 3 yıl AMD Polaris davetiyeleri 1 Haziran’ı işaret ediyor 3 yıl Meizu Pro 6 mercek altında: 10 çekirdekli işlemci, 3DTouch, USB 3.1 ve dahası... 3 yıl Google'a Avrupa Birliği'nden 3.4 milyar dolarlık ceza geliyor 3 yıl Google Spaces, paylaşımın yeni adı 3 yıl Tesla ucuz işçi kullanmakla suçlanıyor 3 yıl Türkiye’de akıllı telefon değiştirme sıklığı 2,5 yıl 3 yıl Huawei’den Xiaomi Mi Band’a rakip geliyor 3 yıl Milli savaş uçağına ilişkin detaylar netlik kazanmaya başladı 3 yıl Google Chrome, Flash desteğine son veriyor 3 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı Sonraki AMD Radeon M400 ekran kartları resmi sitede 3 yıl Türk yapımı Jump.Now sınırları zorlamaya geliyor 3 yıl MSI X99A GAMING Pro Carbon anakart duyuruldu 3 yıl Mesajlaşma uygulaması Line, kurye ile sipariş gönderecek 3 yıl Microsoft temiz Windows 10 kurulumunu kolaylaştıracak bir araç hazırlıyor 3 yıl İş Bankası Silikon Vadisi’nde 3 yıl Tesla'nın yeni başkan yardımcısı Audi'den 3 yıl Nintendo NX için Nvidia Pascal sesleri 3 yıl Nvidia’nın gelirleri yıl bazında artış gösterdi, çeyrek bazda düştü 3 yıl Kimyasal savaş alanları, verimli topraklara dönüşecek 3 yıl Fluo X inceleme videosu "Kamerasıyla şaşırtan Fiyat / Performans telefonu" 3 yıl AMD Polaris mimarisi ile ilgili yeni bilgiler 3 yıl Tesla Model S'in Model 3'e dönüşümünü izleyin 3 yıl Türk hackerlar altı bankadan daha veri sızdırdı iddiası 3 yıl Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı 3 yıl Sony Xperia C ve Xperia M serileri sona geldi 3 yıl Ehliyetler artık sanal cüzdanda 3 yıl Bu da yüzen akıllı telefon 3 yıl Nokia ismi yine mi satılıyor? 3 yıl Fantastik Dörtlü beyaz perdede şansını bir kez daha deneyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim