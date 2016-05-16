Alcatel Türkiye ofisi faaliyete başladı

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Alcatel, bundan böyle Türkiye’de kendi ofisiyle hizmet verecek. Yeni nesil akıllı telefon serisi IDOL’u satışa sunarak Türkiye pazarına giren Alcatel, Türkiye ofisini faaliyete geçirerek akıllı telefonların yanı sıra tabletler, 2 in 1 tabletler, giyilebilir teknolojiler, GPS takip cihazları, mobil genişbant ürünleri ve aksesuarların da yer aldığı geniş çeşitlilikteki ürün portföyünü Türkiye’deki tüketicilerine doğrudan sunma imkânına kavuştu.

Akıllı telefon segmentinde üstün teknolojili IDOL, genç neslin ihtiyaçlarına uygun özellik ve tasarım öğeleriyle donatılan POP ve 4,5 G teknolojisini giriş seviyesi segmentiyle buluşturan PIXI modelleriyle tüketicisine ulaşacak olan Alcatel son yıllarda inovasyon yatırımlarını ses, görüntü ve tasarım öğelerine yoğunlaştırdı. Tüm tüketicilerin ihtiyaçlarını karşılayacak farklı özelliklerle donatılan IDOL, POP ve PIXI modellerinin en güncel versiyonları yakın gelecekte Türkiye’deki teknoloji meraklılarının beğenisine sunulacak.

Alcatel’in Türkiye Ülke Müdürlüğü’nü telekomünikasyon sektörünün en deneyimli yöneticilerinden Tamer İşisağlam üstlenecek. İşisağlam, Alcatel’in yeni nesil akıllı telefon ve diğer teknoloji çözümlerinin Türkiye’deki tüketicilere en doğru zamanda, en hızlı şekilde ulaştırılmasına yönelik operasyonlardan sorumlu olacak.

Türkiye ofisinin açılışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Alcatel Türkiye Ülke Müdürü Tamer İşisağlam şunları söyledi: “Alcatel Türkiye’deki tüketicilerin çok yakından tanıdığı bir marka. Küresel çapta geçirdiği dönüşümün ardından özellikle multimedya alanına yapılan yatırımlarla akıllı telefonda inovasyonun ve tasarımın yeni odağı olacak ürünlerimizi artık doğrudan tüketicilerimize sunacağız. Her yaştan, her ihtiyaca yönelik akıllı telefonlarımızla birlikte tabletlerimiz, giyilebilir teknoloji ürünlerimiz, mobil geniş bant ürünlerimiz ve GPS takip cihazları ile mobil pazarda ciddi hedeflerimiz bulunuyor.”