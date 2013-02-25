Alcatel'den 5-inç ekranlı yeni bir akıllı telefon daha; One Touch Scribe Easy

Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Alcatel'in lansmanını gerçekleştirdiği bir diğer akıllı telefon - tablet melezi, One Touch Scribe Easy oldu. Melez cihaz, firmanın MagicFlip olarak isimlendirdiği kılıfla ve stylus kalemle dikkat çekiyor. Ekranı darbe ve çizilmelere karşı koruyan kılıfın, kırmızı, mavi ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Kolayca not alabildiğimiz veya çizimler yapabildiğimiz stylus kalemi kılıfla beraber kolayca taşıyabiliyoruz.

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyi, 512 MB RAM'i, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4 GB dahili depolama alanını, microSD kart girişini ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı bir arada buluşturan One Touch Scribe Easy'nin ekran büyüklüğü 5-inç iken, ekran çözünürlüğü 480 x 800 piksel (WVGA).

One Touch Scribe Easy'nin fiyat ve çıkış tarihi gibi detayları henüz açıklanmadı.