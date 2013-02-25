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Alcatel'den 5-inç ekranlı yeni bir akıllı telefon daha; One Touch Scribe Easy

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Alcatel'den 5-inç ekranlı yeni bir akıllı telefon daha; One Touch Scribe Easy
Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde, Alcatel'in lansmanını gerçekleştirdiği bir diğer akıllı telefon - tablet melezi, One Touch Scribe Easy oldu. Melez cihaz, firmanın MagicFlip olarak isimlendirdiği kılıfla ve stylus kalemle dikkat çekiyor. Ekranı darbe ve çizilmelere karşı koruyan kılıfın, kırmızı, mavi ve sarı renk seçenekleri bulunuyor. Kolayca not alabildiğimiz veya çizimler yapabildiğimiz stylus kalemi kılıfla beraber kolayca taşıyabiliyoruz.
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli işlemciyi, 512 MB RAM'i, Android 4.1.2 ''Jelly Bean'' işletim sistemini, 4 GB dahili depolama alanını, microSD kart girişini ve 5 megapiksel çözünürlüğünde kamerayı bir arada buluşturan One Touch Scribe Easy'nin ekran büyüklüğü 5-inç iken, ekran çözünürlüğü 480 x 800 piksel (WVGA).
One Touch Scribe Easy'nin fiyat ve çıkış tarihi gibi detayları henüz açıklanmadı.

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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
seven44
5-inç ekran ve 512 mb ram ilginç.. Alcatel ben senin a..............

Kim aldı bu liseli ergeni foruma arkadaş ya.
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aura7 6 yıl
512 mb değilde 1 gb ram olsaymış orta seviye olurmuş.
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Guest-334F3CF19 6 yıl
512 mb ram mi kaldı yeni çıkan telefonlarda 1gb den aşağı ram çok az
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AERN 6 yıl
Bilgi için teşekkürler.
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What a Goal 6 yıl
Ppi degerini dusunmek istemiyorum :D
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DH Misafiri 6 yıl
kımyasal
DH MisafiriTerbiye sınırlarını bilmeyen arkadaş hadi bir hata yapmış onun yazısı kaldırılmış ama siz copy past yaptıgınız için o yazı sayenizde hala duruyor :) Alcatel içinde hiç dikkatinizi çekmeyen birşey var arkadaşlar bukadar düşük seviyede olmasına rağmen firma 4.1.2 jelly bean versiyonuyla piyasaya çıkıyor. Benim takip ettigim bunun 2 katı özellikleri olan lg htc sony samsung gibi firmalar jelly bean kaldırmaz diyip güncelleme vermediler bence asıl tartışmanız gereken bu bence alcatelin ayakta alkışlanacak kısmı bu. Siz alabiliyor olabilirisiniz ama 5 inch lik bir telefon kalem olan kılıfı olan bir telefon kullanamayan özenen almak isteyen orta sınıf bir sürü insan var tabi sizin için bir numara olmalı ezmeli karşındakini en iyisi benim olmalı zihniyeti. Böyle telefonlarda olmalı dünyanın dengesi böyle kurulur. Bir atasözümüz derki: Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar
Iyide o telefonda iptimizasyon iyimi olabilecekmi o donanım ile ? Fiyatıda belli değil ayrıca, belki pahalıya satıcaklar.ayrıca ne olursa olsun alan kişiyi üzecek bir modele benziyor.tipik paketini jonjonlu yapalım,kasa tasarımı iyi olsun ama malzemeden çalalım zihniyeti.

Bende dediklerinize katılıyorum olabilir bunlar olasılık dahilinde ama benim dediğimde akla yatkın olan yerin dibine sokmaya gerek yok bu markaların hiç biri yokken ortada ben 11 yıl önce bu telefon markasını kullanıyordum sektörde yeni bir soluktu ya stabil ve daha iyi çalışırsa nolucak elimize telefonu almadan aşagılamanın küçümsemenin ne anlamı var ben kendi görüşümü tabiki savunuyorum ama eksi veren arkadaşlar ne gördülerde benim yorumuma eksi verdiler çok merak ettim insancıl yaklaşmak acınılacak bir durum sanırım bu ülke öyle bir ülke olmuş insanlarımız çok katılar
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Firaristt 6 yıl
Bunun yerine Çin malı nispeten kaliteli bir cihaz daha mantıklı geliyor. Hiç değilse bir iki uygulama açabilir, biraz daha rahat ederiz.
1080p çözünürlükte 5" ekranlar da var, 480x800 çözünürlük de. Özet: Boyut haricinde bir al benisi olmayan bir cihaz olmuş.
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DH Misafiri 6 yıl
Terbiye sınırlarını bilmeyen arkadaş hadi bir hata yapmış onun yazısı kaldırılmış ama siz copy past yaptıgınız için o yazı sayenizde hala duruyor :) Alcatel içinde hiç dikkatinizi çekmeyen birşey var arkadaşlar bukadar düşük seviyede olmasına rağmen firma 4.1.2 jelly bean versiyonuyla piyasaya çıkıyor. Benim takip ettigim bunun 2 katı özellikleri olan lg htc sony samsung gibi firmalar jelly bean kaldırmaz diyip güncelleme vermediler bence asıl tartışmanız gereken bu bence alcatelin ayakta alkışlanacak kısmı bu. Siz alabiliyor olabilirisiniz ama 5 inch lik bir telefon kalem olan kılıfı olan bir telefon kullanamayan özenen almak isteyen orta sınıf bir sürü insan var tabi sizin için bir numara olmalı ezmeli karşındakini en iyisi benim olmalı zihniyeti. Böyle telefonlarda olmalı dünyanın dengesi böyle kurulur. Bir atasözümüz derki: Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar
2 Yanıt Yanıtla
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anldrms34 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Terbiye sınırlarını bilmeyen arkadaş hadi bir hata yapmış onun yazısı kaldırılmış ama siz copy past yaptıgınız için o yazı sayenizde hala duruyor :) Alcatel içinde hiç dikkatinizi çekmeyen birşey var arkadaşlar bukadar düşük seviyede olmasına rağmen firma 4.1.2 jelly bean versiyonuyla piyasaya çıkıyor. Benim takip ettigim bunun 2 katı özellikleri olan lg htc sony samsung gibi firmalar jelly bean kaldırmaz diyip güncelleme vermediler bence asıl tartışmanız gereken bu bence alcatelin ayakta alkışlanacak kısmı bu. Siz alabiliyor olabilirisiniz ama 5 inch lik bir telefon kalem olan kılıfı olan bir telefon kullanamayan özenen almak isteyen orta sınıf bir sürü insan var tabi sizin için bir numara olmalı ezmeli karşındakini en iyisi benim olmalı zihniyeti. Böyle telefonlarda olmalı dünyanın dengesi böyle kurulur. Bir atasözümüz derki: Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar

satis stratejisi
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kımyasal 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Terbiye sınırlarını bilmeyen arkadaş hadi bir hata yapmış onun yazısı kaldırılmış ama siz copy past yaptıgınız için o yazı sayenizde hala duruyor :) Alcatel içinde hiç dikkatinizi çekmeyen birşey var arkadaşlar bukadar düşük seviyede olmasına rağmen firma 4.1.2 jelly bean versiyonuyla piyasaya çıkıyor. Benim takip ettigim bunun 2 katı özellikleri olan lg htc sony samsung gibi firmalar jelly bean kaldırmaz diyip güncelleme vermediler bence asıl tartışmanız gereken bu bence alcatelin ayakta alkışlanacak kısmı bu. Siz alabiliyor olabilirisiniz ama 5 inch lik bir telefon kalem olan kılıfı olan bir telefon kullanamayan özenen almak isteyen orta sınıf bir sürü insan var tabi sizin için bir numara olmalı ezmeli karşındakini en iyisi benim olmalı zihniyeti. Böyle telefonlarda olmalı dünyanın dengesi böyle kurulur. Bir atasözümüz derki: Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar

Iyide o telefonda iptimizasyon iyimi olabilecekmi o donanım ile ? Fiyatıda belli değil ayrıca, belki pahalıya satıcaklar.ayrıca ne olursa olsun alan kişiyi üzecek bir modele benziyor.tipik paketini jonjonlu yapalım,kasa tasarımı iyi olsun ama malzemeden çalalım zihniyeti.
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David Crosby 6 yıl
oha orta seviye demeye utanır insan
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stalker(1979) 6 yıl
gereksiz bir cep olmuş
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anldrms34 6 yıl
5 inc segmentinin yuz karasi
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DH Misafiri 6 yıl en beğenilen
seven44
5-inç ekran ve 512 mb ram ilginç.. Alcatel ben senin a..............

Kim aldı bu liseli ergeni foruma arkadaş ya.
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