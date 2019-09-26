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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Alexa asistanı entegre Amazon Echo Frame gözlüğü duyuruldu

    Gözlüğünüzü takarken Alexa asistanınıza vereceğiniz sesli komut ile sonuçları yine hoparlör üzerinden alabileceksiniz. Bunun için telefonunuzu çıkarmaya da gerek yok.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Genelde akıllı hoparlör pazarındaki klasik ürünleri ile tanıdığımız Amazon bu hafta farklı deneysel ürünlerle karşımıza çıktı. Bunlardan birisi Alexa dijital asistan destekli Echo Frame gözlük modeli oldu.

    Amazon Echo Frame özellikleri ve fiyatı

    Heüz geliştirme aşamasında olan Echo Frame klasik bir gözlük tasarımını temel alıyor. Amazon’un felsefesi gereği bir kamera veya ekran yer almıyor. Sadece bir mikrofon ve minik bir de hoparlör entegre edilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Amazon Echo Studio standartları yeniden belirliyor"

    Echo Frame standart akıllı hoparlörlerin yaptığı işi yapıyor. Sesli komutlarını algılıyor ve Alexa üzerinden komutları işleyerek sonuçları yine hoparlör üzerinden kullanıcıya ulaştırıyor. Sonuçlar akıllı telefon uygulaması üzerinden işleniyor.

    Gözlüğün sol kısmında mikrofon, sağ kısmında ise hoparlör için uzun bir çubuk şeklinde donanım modülü yer alıyor. İki camın tam orta noktasındaki birleşim yerine ise bir LED bildirim yerleştirilmiş. Sağ kısımda yer alan tuşa basarak Alexa asistanı çağırabiliyorsunuz. İki kere basarak ise mikrofonu sessize alıyorsunuz. Mikrofon açık kapalı durumu LED bildirimde görülebiliyor.

    Amazon Echo Frame gözlük modeli akın zamanda 180$ gibi yüksek bir fiyat etiketi ile piyasaya çıkacak. Akıllı gözlük alanında Amazon’un karşısında pek rakip yok gibi. Bose geçen yıl benzer bir gözlük tanıtmıştı. Snapchat ise daha çok Spectacles gözlükleri ile video paylaşımını amaçlıyor.

     


    https://www.cnet.com/news/amazon-announces-echo-frames-smart-glasses/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    SimsekIndustries 1 sa.
    Vay be deprem bile olsa haberciliğe devam helal olsun 👋🏿
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