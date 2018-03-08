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Alexa'nın ürpertici kahkahaları Amazon'u sıkıntıya soktu

Amazon'un dijital asistanı Alexa ile çalışan cihazlardan gelen ürpertici gülme sesi kullanıcılara rahatsızlık vermeye başladı. Sorunu doğrulayan şirket sebepsiz kahkahanın nedenini araştırıyor.
1 yıl
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Müzik / Ses Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Alexa özellikli cihaz sahipleri son günlerde garip bir olay yaşıyor. Dijital asistanın sebepsiz yere gülerek insanlara rahatsızlık vermesi sosyal medyada iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Sorunu onaylayan Amazon ise neden kaynaklandığını araştırıyor.
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Evlerinde Alexa destekli cihaz kullanan çoğu kişi dijital asistandan ürpertici kahkahalar duyduklarını bildiriyorlar. Yani Alexa herhangi bir sesli bir komutla uyandırılmadan kendi başına gülmeye başlamış durumda. Sesin tam olarak nereden geldiğini çözemeyen bazı kullanıcıları korkutan bu enteresan olay özellikle de yalnızken insanları tedirgin ediyor.

Amazon kahkahanın sırrını çözmeye çalışıyor

Şimdilik bu sorunun nedenini açıklığa kavuşturacak herhangi bir açıklama yok ancak Amazon'un konuyla ilgili araştırma yapması çok kısa süre içerisinde aydınlatılacağımızı gösteriyor. Şirket "ürpertici kahkaha" sesini doğrulayarak "Bundan haberdarız ve düzeltmeye çalışıyoruz" dedi. Aşağıda gömülü tweet aracılığıyla bu gülme sesini dinlemeniz mümkün.

https://twitter.com/CaptHandlebar/status/966838302224666624 Yorum Yaz
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kaptanos 1 yıl en beğenilen
Bildiğin chucky bu
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ilkerinanç 1 yıl
işin içine bilgisayar bu kadar çok girerse böyle şeyler olacak.illaki bir şekilde hack imkanı buluyor kötü niyetli insanlar.hatta benim korkum daha ciddi şeylerin olması uçakların düşürülebilme,trenlerin çarpıştırlabilme vs ihtimali.nükleer silahlardan bahsetmiyorum bile.
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Bir amazon çalışanının kötü şakası...
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***Respect*** 1 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng


Koptum


1 Yanıt Yanıtla +1
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multeci 1 yıl
reklam amaçlı olduğunu sanıyorum. "yapay zeka sinsi sinsi gülüyor ileride bizi yok etme planlarına başlıyorlar" muhabbetleri dönsün diye ki dönmüştür.
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darkaura 1 yıl
yapay zekanin problemide bu. yapilamiyacak en zor isleri yapabiliyor ama nasil yaptigi, kaputun altinda nasil bir kodun olustugunu kimse bilmiyor, kapali kutu.
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tobepeople 1 yıl

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barsahin 1 yıl
Sebebini bilemiyorum komik bir durum olduğunu da sanmıyorum ama haberi okurken gülme geldi bana, çok kafa bir uygulama olmuş :)
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JQKER 1 yıl
iphone kullanıyorum. aynısını siri yapsa altıma ederim.
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zolzauza 1 yıl
Kötü kadın Alexa :)
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fuckulteli 1 yıl
Demek ki söylenilenleri komik buluyor.
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