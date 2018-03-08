Alexa'nın ürpertici kahkahaları Amazon'u sıkıntıya soktu

Alexa özellikli cihaz sahipleri son günlerde garip bir olay yaşıyor. Dijital asistanın sebepsiz yere gülerek insanlara rahatsızlık vermesi sosyal medyada iyiden iyiye konuşulmaya başlandı. Sorunu onaylayan Amazon ise neden kaynaklandığını araştırıyor.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy S9 ön siparişleri beklentilerin altında"

Evlerinde Alexa destekli cihaz kullanan çoğu kişi dijital asistandan ürpertici kahkahalar duyduklarını bildiriyorlar. Yani Alexa herhangi bir sesli bir komutla uyandırılmadan kendi başına gülmeye başlamış durumda. Sesin tam olarak nereden geldiğini çözemeyen bazı kullanıcıları korkutan bu enteresan olay özellikle de yalnızken insanları tedirgin ediyor.

Amazon kahkahanın sırrını çözmeye çalışıyor

Şimdilik bu sorunun nedenini açıklığa kavuşturacak herhangi bir açıklama yok ancak Amazon'un konuyla ilgili araştırma yapması çok kısa süre içerisinde aydınlatılacağımızı gösteriyor. Şirket "ürpertici kahkaha" sesini doğrulayarak "Bundan haberdarız ve düzeltmeye çalışıyoruz" dedi. Aşağıda gömülü tweet aracılığıyla bu gülme sesini dinlemeniz mümkün.

https://twitter.com/CaptHandlebar/status/966838302224666624