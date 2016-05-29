Alfabetik Karagöz yeni kelime bulma eğlenceniz

Yerli geliştiricilerimizden olan Eflatun Games, kelime bulma mantığına dayanan eğlenceli bir yapımla karşımızda. Alfabetik Karagöz adındaki yapım, tarihi Karagöz ve Hacivat karakterlerini bir araya getiriyor.

Toplamda 50 bine yakın kelime veritabanı sunan oyun, bildiğimiz kelime bulma oyunlarından biraz farklı. Tablodaki kelimeleri kullandıkça, yerleri değişiyor ve böylece dinamik bir tablo ortaya çıkıyor. Kelimeler; yukarı, aşağı, çaprazlama, sağ, sol şeklinde işaretlenebiliyor.

Ayrıca Bkz.

"Rafadan Tayfa artık mobilde"

49 farklı bölümde, uzun kelimeler bularak puanınızı artırmaya ve liderlik listelerinde arkadaşlarınızla mücadele etmeye çalışıyorsunuz. Harita üzerinde arkadaşlarınızın hangi bölümde olduğunu görebilirken, can isteme ve can gönderme gibi işlemler de mümkün. Oyun ücretsiz.

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