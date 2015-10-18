Alibaba, Çin'in en büyük video portalı Youku'ya talip

Google, Facebook gibi büyük hizmetlerin Çin'de yasaklı olması ülkede yerli platformların kabul görmesine ve patlama yapmasına yol açtı. Arama motoru Baidu, mikro blog sitesi Weibo, sosyal paylaşım sitesi RenRen, video portalı Youku yüzmilyonlarca kullanıcısı ile uluslararası rakipleri ile boy ölçüşebilir hale geldi. Elbette çoğu devlet destekli olan bu platformlar ile Çin hükümeti çok kolay bir şekilde vatandaşlarını takip edebiliyor veya sansür uygulayabiliyor.





Bu platformlardan birisi olan Youku, aylık 580 milyon kullanıcısı ile bir süredir perakendeci Alibaba'nın ilgisini çekiyordu. Daha önce 1.22 milyar dolara platformun yüzde 18.3 hissesini alan Alibaba şimdi tamamını almak istediğini açıkladı.





Youku'nun pazar değeri 3.8 milyar dolar civarında. Alibaba hisse başı 26.60$ ödeyerek toplamda 3.5 milyar dolara bu satın alımı kapatmayı planlıyor. Böylece Youku'nun pazar değeri toplamda 5.1 milyar dolara yükselecek. Youku bu yıl gelir anlamında büyük bir yükseliş içerisinde ancak net kar anlamında kayıp yaşıyordu.





Youku, Çin'de YouTube'nin bir benzeri olarak hizmet veriyor. Alibaba ise elektronik ticaretin yanısıra Netflix tarzında ücretli video içerikler sunduğu bir platformun da sahibi. Firmanın Youku teknolojilerini burada kullanacağı ve satın alma ile Çin'in en büyük video içerik sağlayıcısı haline geleceği belirtiliyor. Hissedarların satın almayı onaylaması sonrasında Youku borsadan çekilecek.

http://techcrunch.com/2015/10/16/alibaba-to-buy-youku-tudou-in-deal-valuing-chinas-youtube-at-4-2b/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.rsjbdh:dpNV