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Alibaba, Çin'in en büyük video portalı Youku'ya talip

3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Alibaba, Çin'in en büyük video portalı Youku'ya talip

Google, Facebook gibi büyük hizmetlerin Çin'de yasaklı olması ülkede yerli platformların kabul görmesine ve patlama yapmasına yol açtı. Arama motoru Baidu, mikro blog sitesi Weibo, sosyal paylaşım sitesi RenRen, video portalı Youku yüzmilyonlarca kullanıcısı ile uluslararası rakipleri ile boy ölçüşebilir hale geldi. Elbette çoğu devlet destekli olan bu platformlar ile Çin hükümeti çok kolay bir şekilde vatandaşlarını takip edebiliyor veya sansür uygulayabiliyor. 

Bu platformlardan birisi olan Youku, aylık 580 milyon kullanıcısı ile bir süredir perakendeci Alibaba'nın ilgisini çekiyordu. Daha önce 1.22 milyar dolara platformun yüzde 18.3 hissesini alan Alibaba şimdi tamamını almak istediğini açıkladı. 

Youku'nun pazar değeri 3.8 milyar dolar civarında. Alibaba hisse başı 26.60$ ödeyerek toplamda 3.5 milyar dolara bu satın alımı kapatmayı planlıyor. Böylece Youku'nun pazar değeri toplamda 5.1 milyar dolara yükselecek. Youku bu yıl gelir anlamında büyük bir yükseliş içerisinde ancak net kar anlamında kayıp yaşıyordu.

Youku, Çin'de YouTube'nin bir benzeri olarak hizmet veriyor. Alibaba ise elektronik ticaretin yanısıra Netflix tarzında ücretli video içerikler sunduğu bir platformun da sahibi. Firmanın Youku teknolojilerini burada kullanacağı ve satın alma ile Çin'in en büyük video içerik sağlayıcısı haline geleceği belirtiliyor. Hissedarların satın almayı onaylaması sonrasında Youku borsadan çekilecek.  

http://techcrunch.com/2015/10/16/alibaba-to-buy-youku-tudou-in-deal-valuing-chinas-youtube-at-4-2b/?ncid=txtlnkusaolp00000595#.rsjbdh:dpNV Yorum Yaz
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wolf silver 3 yıl
Şu alibabayi ne zaman duysam ilk okulda öğretilen ali babanin çiftliği geliyor aklıma. ?(^_^)??(^_^)??(^_^)?
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alemburda34 3 yıl
Bizimde izlesene.com var gerçi videolari bi ara fena çektiler youtube dan ama yinede seviyoruz :)
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mcrew 3 yıl
bir buçuk milyar insanın facebook kullanması youtube dan video izlemesi resmen amerika ya para kazandırmaktan başka bir şey değil

kendi sosyal paylaşım sitesi platformunu kuruyor kendi video sitesini yapıyor orada takılın diyor.

he ama dünyanın android telefonunu satıyor

zte huawei lenovo meizu su falan dünyaya telefon satıyorlar

gel gelelim çinde google yasak olduğu için android markete girip bir uygulama indiremiyorsun

bari android platformunda her şeyi kısıtlama
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huntedman 3 yıl
"Çin hükümeti çok kolay bir şekilde vatandaşlarını takip edebiliyor veya sansür uygulayabiliyor."


Diğer hükümetler ne yapıyor?
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kadirirdem 3 yıl
çin resmen ayrı bir dunya olmuş şuna bak....
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Patren 3 yıl
çin ayri bir dunya olmus resmen
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