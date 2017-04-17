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Alibaba, MoneyGram'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor

Çinli e-ticaret devi Alibaba'ya bağlı olarak çalışan Ant Financial, dünyanın önde gelen para transfer servisi MoneyGram için 1.2 milyar doları gözden çıkardı.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Alibaba, MoneyGram'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor
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Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından kurulan ve Alibaba'nın finansal işlerini yöneten Art Financial, önemli bir satın almaya çok yakın. Şirketin kurucusu Jack Ma, Çin'deki çevrimiçi ödemelerin yüzde 70'inin üzerinden gerçekleştiği Art Financial için küresel pazara açılmak istediklerini ve bu nedenle uluslararası para transferi hizmeti sunan MoneyGram'ı 880 milyon dolar karşılığında almak istediklerini dile getirmişti.



Elektronik ödeme hizmetleri sunan Euronet'in de MoneyGram'ı almak istemesi üzerine iki şirket arasında uzun bir çekişme yaşanmıştı. Bugün ise Ant Financial, ocak ayında hisse başına verdiği 13.25$'lık teklifi 18$'a çıkararak 1.2 milyar dolarlık yeni teklifiyle yarışın galibi oldu. Ant Financial ve MoneyGram'ın planlarına göre göre satın alma işlemi 2017'nin ikinci yarısında tamamlanacak ve MoneyGram; Ant Financial iştiraki olarak faaliyetini sürdürecek.



Tekel Olma Tehlikesi 

Şimdilik bu satın almanın önündeki en büyük engel ise ABD'nin tekel önleyici kurumlarının bu anlaşmaya onay verip vermeyeceğinin kesin olmayışı. İki yüzden fazla ülkede yaklaşık 347.000 noktada hizmet veren MoneyGram'ın halihazırda Çin pazarını domine eden Ant Financial ile birleşmesinin para transfer hizmeti sunan diğer şirketlerin faaliyetlerini zarara uğratabileceği düşünülüyor ancak Jack Ma'nın bu sorunları aşmak için bir planı var.


ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu devraldığı ilk günlerde şirketlerin ABD'ye yönelik istihdam çalışmalarına başlaması gerektiğini vurgularken Jack Ma da Trump ile bizzat görüşüp, Alibaba'nın ABD'deki küçük işletmeler için bazı iş imkanları sunacağını belirtmişti bu sayede Ant Financial'ın satın alması bir nebze daha kolaylaşabileceği tahmin ediliyor. 

https://techcrunch.com/2017/04/16/ant-financial-moneygram-1-2-billion/ Yorum Yaz
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Kefelon 2 yıl en beğenilen BeforeIforget
BeforeIforget
Çin markasıyla ismi niye ali baba yaw


CEO'su bana global herkesin anlayabileceği bir isim lazımdı diye anlatıyor. Bir gün Alibaba hikayesi gelmiş aklına ve kahve dükkanındaki adam Alibabayı tanırmısın diye sormuş o da evet kırk haramiler, uçan halı falan demiş. Gittiği tüm yabancı ülkelerde Alibaba ismini sormuş. Herkes biliyorum demiş. Globale açılacak bir firmayada böyle global bir isim yakışır demiş.
Tüm konuşması burada hangi dakika olduğunu unuttum kusura bakmayın: youtube.com/...
Dinlemenizi tavsiye ederim, güzel bir hayat dersi veriyor.
BeforeIforgetÇin markasıyla ismi niye ali baba yawCEO'su bana global herkesin anlayabileceği bir isim lazımdı diye ...
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Kerim5100 2 yıl
Durum bu

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Macella 2 yıl
Jack Ma abimiz fakirlikten buralara kadar gelmiş biridir.
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paramedical 2 yıl
Okumayin ali babanin ciftligine giren zebaniler
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BeforeIforget 2 yıl
Çin markasıyla ismi niye ali baba yaw
1 Yanıt Yanıtla +1
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Kefelon 2 yıl BeforeIforget
BeforeIforget
Çin markasıyla ismi niye ali baba yaw


CEO'su bana global herkesin anlayabileceği bir isim lazımdı diye anlatıyor. Bir gün Alibaba hikayesi gelmiş aklına ve kahve dükkanındaki adam Alibabayı tanırmısın diye sormuş o da evet kırk haramiler, uçan halı falan demiş. Gittiği tüm yabancı ülkelerde Alibaba ismini sormuş. Herkes biliyorum demiş. Globale açılacak bir firmayada böyle global bir isim yakışır demiş.
Tüm konuşması burada hangi dakika olduğunu unuttum kusura bakmayın: youtube.com/...
Dinlemenizi tavsiye ederim, güzel bir hayat dersi veriyor.
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11 52 7 2 yıl
Adamlar ne para var be
1 Yanıt Yanıtla +1
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jackk001 2 yıl 11 52 7
Alibabanin kurucusunu bir arastir belki senden daha vasifsiz biriylen bu hale geldi adam
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