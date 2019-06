Alibaba, MoneyGram'ı 1.2 milyar dolara satın alıyor

Tam Boyutta Gör

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma tarafından kurulan ve Alibaba'nın finansal işlerini yöneten Art Financial, önemli bir satın almaya çok yakın. Şirketin kurucusu Jack Ma, Çin'deki çevrimiçi ödemelerin yüzde 70'inin üzerinden gerçekleştiği Art Financial için küresel pazara açılmak istediklerini ve bu nedenle uluslararası para transferi hizmeti sunan MoneyGram'ı 880 milyon dolar karşılığında almak istediklerini dile getirmişti.









Elektronik ödeme hizmetleri sunan Euronet'in de MoneyGram'ı almak istemesi üzerine iki şirket arasında uzun bir çekişme yaşanmıştı. Bugün ise Ant Financial, ocak ayında hisse başına verdiği 13.25$'lık teklifi 18$'a çıkararak 1.2 milyar dolarlık yeni teklifiyle yarışın galibi oldu. Ant Financial ve MoneyGram'ın planlarına göre göre satın alma işlemi 2017'nin ikinci yarısında tamamlanacak ve MoneyGram; Ant Financial iştiraki olarak faaliyetini sürdürecek.









Tekel Olma Tehlikesi

Şimdilik bu satın almanın önündeki en büyük engel ise ABD'nin tekel önleyici kurumlarının bu anlaşmaya onay verip vermeyeceğinin kesin olmayışı. İki yüzden fazla ülkede yaklaşık 347.000 noktada hizmet veren MoneyGram'ın halihazırda Çin pazarını domine eden Ant Financial ile birleşmesinin para transfer hizmeti sunan diğer şirketlerin faaliyetlerini zarara uğratabileceği düşünülüyor ancak Jack Ma'nın bu sorunları aşmak için bir planı var.





ABD Başkanı Donald Trump, koltuğu devraldığı ilk günlerde şirketlerin ABD'ye yönelik istihdam çalışmalarına başlaması gerektiğini vurgularken Jack Ma da Trump ile bizzat görüşüp, Alibaba'nın ABD'deki küçük işletmeler için bazı iş imkanları sunacağını belirtmişti bu sayede Ant Financial'ın satın alması bir nebze daha kolaylaşabileceği tahmin ediliyor.

https://techcrunch.com/2017/04/16/ant-financial-moneygram-1-2-billion/