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Alibaba RISC-V mimarili 16 çekirdekli işlemcisini tanıttı : %40 daha hızlı

Çinli teknoloji firması Alibaba, RISC-V mimarisi üzerinde şekillenen işlemcisini görücüye çıkardı. Yonga sunduğu performansıyla heyecan uyandırıyor.
6 gün (Son Güncelleme: 6 gün)
3,8b
1
21
İşlemci
Metehan Göktaş
Yazar
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Alibaba RISC-V mimarili 16 çekirdekli işlemcisini tanıttı : %40 daha hızlı
 
Alibaba açık kaynak kodlu RISC-V mimarisinin temel alındığı yüksek performanslı işlemcisini tanıttı. Yonganın yapay zeka, 5G, IoT ve otonom araçlarda kullanılması bekleniyor. Ayrıca açık kaynak kodlu olduğu için de Çin için ayrı bir önem arz ettiğini düşünülüyor.

%40 daha hızlı 

Xuantie 91, 16 çekirdekli bir yapıda 2.5 GHz saat hızında görev yapan bir yonga. 7.1 Coremark/MHz skoruyla şu ana kadarki RISC işlemcilerinden %40 daha hızlı olan açık modelin her aşamada 8 komutun yüklenmesini sağlayan 12 aşamalı alışılagelinmişin dışında bir hat içermesi sayesinde bu seviyeye eriştiği belirtiliyor. Ayrıca 50 genişletilmiş komutseti üzerinden gelişmiş aritmetik işlemler, bellek erişimi ve çoklu çekirdek işlevleri de yürütebildiği de belirtilmiş.
Projeyi yürüten Pingtouge’un önümüzdeki eylül ayında işlemcinin detaylarını GitHub’ta paylaşması beklenirken Alibaba’nın 2021 yılına gelindiğinde Çin’in işlemci talebinin %40’ını karşılaması bekleniyor. Uzun bir süredir yerel teknoloji devlerine kendi yongalarını üretmeleri yönünde baskı uygulayan Çin’in bu politikası artan siyasi gerilim nedeniyle son dönemde hızlanmıştı.

https://www.tomshardware.com/news/alibaba-risc-v-cpu-processor-xuantie-910,40027.html Yorum Yaz
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cengiz7 6 gün en beğenilen
Çin hükümeti bunlara güzelce bir kaç(bin) tane backdoor döşettirmiştir :D
3 Yanıt Yanıtla +19
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Akasha_Ether 6 gün
ARM tekelinin ortadan kalkması iyi olacak
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alaz1903 5 gün cengiz7
Açık kaynak koduna değil bir kaç bin bir tane bile backdoor gizleyebiliyorsa oradan gelecek tüm datayı haketmiş sayılır adamlar. 14 kişi de oy vermiş.
3 Yanıt Yanıtla +9
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Executor Arhentir 2 gün
Adamların derdi süperbilgisayarlarında olan dışa bağımlılığı sıfırlamak.
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Dr.Faustus 5 gün
AliBaba'ya bak sen. Seni sinsi porsuk seni
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barkin67 5 gün
Git Gud?
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grafman09 6 gün
Bu mimariye bizim ordumumuz içinde kullanılması için kaynak ayrıldığını geliştiricilere destek olunduğunu duymuştum. Tam kapsamını bilmiyorum ama arm ve intel tekelini kırmak için bu mimariye para yatarına baya ülke var bizimle birlikte..
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Ridianod 6 gün
Daha yolları var. interwap nickli arkadaş ne kadar yolları var göstermiş. Her şeyin elektronik olacağı bir devre doğru giderken ABD tekeline kalmak intihardan başka bir şey değil. Aklı olan her ülke Huawei - ABD sorunundan kendine ders çıkarır.
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SEO-Uzmanı 6 gün
haber resminde de görüldüğü üzere !
ARM ile karşılaştırılma yapılmamış !
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raxetul 2 gün SEO-Uzmanı
ARM: Acorn RISC Machine, yani şu an ki yaygın RISC işlemci... Haberde de "şu ana kadarki RISC işlemcilerden daha hızlı" diye bir ifade kullanılmış, yani ARM da karşılaştırılmalara dahil, diğer türlü olsaydı "RISC-V'lerden daha hızlı" denirdi.
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SEO-Uzmanı 6 gün
yaw şu işlemci mimarisini artık yapay zeka üretsin !
insan üretimi hatalardan bıktık yani !
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efec 6 gün yeni yorumcu SEO-Uzmanı
yaw şu işlemci mimarisini artık yapay zeka üretsin !
insan üretimi hatalardan bıktık yani !

??
Bu arada haberi yazan GitHub ne bilmiyor, "GitGub" yazmış
ş
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interwap 6 gün
Karşılaştırma yapacak olursak
Alibaba RISC-V : 7
Samsung Exynos 5422 / Cortex-A15 : 15
AMD Ryzen 1700X : 81
Intel Core i5-8500 Model 9E Stepping A Revision 84 : 57
Intel I7-7700 : 44
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Akasha_Ether 6 gün
ARM tekelinin ortadan kalkması iyi olacak
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cengiz7 6 gün en beğenilen
Çin hükümeti bunlara güzelce bir kaç(bin) tane backdoor döşettirmiştir :D
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detanaoq 6 gün yeni yorumcu cengiz7
herkes sen mi döşetmeye meraklı olacak... -----
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kenbalx 5 gün cengiz7
intel in yaptığı gibimi diyorsun..
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alaz1903 5 gün cengiz7
Açık kaynak koduna değil bir kaç bin bir tane bile backdoor gizleyebiliyorsa oradan gelecek tüm datayı haketmiş sayılır adamlar. 14 kişi de oy vermiş.
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