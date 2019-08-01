Alibaba RISC-V mimarili 16 çekirdekli işlemcisini tanıttı : %40 daha hızlı

Alibaba açık kaynak kodlu RISC-V mimarisinin temel alındığı yüksek performanslı işlemcisini tanıttı. Yonganın yapay zeka, 5G, IoT ve otonom araçlarda kullanılması bekleniyor. Ayrıca açık kaynak kodlu olduğu için de Çin için ayrı bir önem arz ettiğini düşünülüyor.

%40 daha hızlı

https://www.tomshardware.com/news/alibaba-risc-v-cpu-processor-xuantie-910,40027.html

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Xuantie 91, 16 çekirdekli bir yapıdasaat hızında görev yapan bir yonga.skoruyla şu ana kadarki RISC işlemcilerindenolan açık modelin her aşamada 8 komutun yüklenmesini sağlayan 12 aşamalı alışılagelinmişin dışında bir hat içermesi sayesinde bu seviyeye eriştiği belirtiliyor. Ayrıcaüzerinden gelişmiş aritmetik işlemler, bellek erişimi ve çoklu çekirdek işlevleri de yürütebildiği de belirtilmiş.Projeyi yürütenönümüzdeki eylül ayında işlemcinin detaylarınıpaylaşması beklenirken Alibaba’nın 2021 yılına gelindiğinde Çin’in işlemci talebininkarşılaması bekleniyor. Uzun bir süredir yerel teknoloji devlerine kendi yongalarını üretmeleri yönünde baskı uygulayanbu politikası artan siyasi gerilim nedeniyle son dönemde hızlanmıştı.