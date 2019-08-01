Alibaba RISC-V mimarili 16 çekirdekli işlemcisini tanıttı : %40 daha hızlı

Alibaba açık kaynak kodlu RISC-V mimarisinin temel alındığı yüksek performanslı işlemcisini tanıttı. Yonganın yapay zeka, 5G, IoT ve otonom araçlarda kullanılması bekleniyor. Ayrıca açık kaynak kodlu olduğu için de Çin için ayrı bir önem arz ettiğini düşünülüyor.
%40 daha hızlıXuantie 91, 16 çekirdekli bir yapıda 2.5 GHz saat hızında görev yapan bir yonga. 7.1 Coremark/MHz skoruyla şu ana kadarki RISC işlemcilerinden %40 daha hızlı olan açık modelin her aşamada 8 komutun yüklenmesini sağlayan 12 aşamalı alışılagelinmişin dışında bir hat içermesi sayesinde bu seviyeye eriştiği belirtiliyor. Ayrıca 50 genişletilmiş komutseti üzerinden gelişmiş aritmetik işlemler, bellek erişimi ve çoklu çekirdek işlevleri de yürütebildiği de belirtilmiş.
https://www.tomshardware.com/news/alibaba-risc-v-cpu-processor-xuantie-910,40027.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ARM ile karşılaştırılma yapılmamış !
insan üretimi hatalardan bıktık yani !
??
Bu arada haberi yazan GitHub ne bilmiyor, "GitGub" yazmış ş
Alibaba RISC-V : 7
Samsung Exynos 5422 / Cortex-A15 : 15
AMD Ryzen 1700X : 81
Intel Core i5-8500 Model 9E Stepping A Revision 84 : 57
Intel I7-7700 : 44
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