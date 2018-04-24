Alibaba, otomobil devlerine yapay zeka desteği verecek

Tam Boyutta Gör

Çinli e-ticaret devi Alibaba, bir başka sektörün devleri olan Daimler, Audi ve Volvo ile yapay zeka konusunda işbirliği yapacağını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında Alibaba, otomobil devlerine uzaktan bağlantı konusunda yapay zeka desteği sağlayacak.

Alibaba tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin yapay zeka birimi A.I. Labs tarafından geliştirilen AI + Car sistemiyle Daimler, Audi ve Volvo’ya yapay zeka desteği sağlanacağı belirtildi. Araç sahiplerinin araçlarıyla konuşmasına imkan sağlayacak olan bu sistem, bunu şirketin dijital asistanı olan Tmall Genie aracılığıyla yapacak.

Bilgi kontrolü ve arıza tespiti yapılabilecek

Kullanıcılar bu sistemle uzaktaki bir noktadan aracın kapı kilitlerini kontrol edebilecek, klimayı açabilecek, sürüş rotasını belirleyip yolculuk süresini hesaplayabilecek. Tüm bunların yanı sıra, aracın motoru, bataryası ve diğer bileşenlerdeki belirli arızalara tanı koyabilme imkanı bulurken, aracın konumu, yakıt seviyesi, ve lastik basıncı gibi bilgileri kontrol edebilecek.

Alibaba yapay zeka biriminin başında bulunan Chen Lijuan, yapılan işbirliği ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Tmall Genie’nin becerilerini otomobil kullanıcılarına en iyi şekilde yansıtmak bizim önceliklerimizden bir tanesi. Yaptığımız bu işbirliğinin kullanıcılar için daha zeki ve kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmasını ve yapay zeka destekli hizmetleri kullanmaya teşvik etmesini umuyoruz.”

Sistemde insanların sesli komutlar verebilmesine imkan sağlayan ses tanıma teknolojisi kullanılıyor. Şirketin belirttiğine göre ilerleyen zamanlarda ses etkileşimli özelliklerin çoğaltılması hedefleniyor. Güvenlikten emin olmak için ise yalnızca yetkili kişinin sesini tanımaya yönelik ses izi teknolojisi kullanılacak.

http://europe.autonews.com/article/20180422/COPY/304229993/chinas-alibaba-snags-ai-deal-with-daimler-audi-volvo