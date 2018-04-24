Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Alibaba, otomobil devlerine yapay zeka desteği verecek

Çinli e-ticaret devi Alibaba, otomotivin dev isimleri Daimler, Audi ve Volvo ile yapay zeka konusunda işbirliği yapılacağını duyurdu. Uzaktan sesli komut imkanı verecek sistemin detayları haberimizde.
1 yıl
1b
1
Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Alibaba, otomobil devlerine yapay zeka desteği verecek
Tam Boyutta Gör
 

Çinli e-ticaret devi Alibaba, bir başka sektörün devleri olan Daimler, Audi ve Volvo ile yapay zeka konusunda işbirliği yapacağını duyurdu. Yapılan anlaşma kapsamında Alibaba, otomobil devlerine uzaktan bağlantı konusunda yapay zeka desteği sağlayacak.

Alibaba tarafından Pazartesi günü yapılan açıklamada, şirketin yapay zeka birimi A.I. Labs tarafından geliştirilen AI + Car sistemiyle Daimler, Audi ve Volvo’ya yapay zeka desteği sağlanacağı belirtildi. Araç sahiplerinin araçlarıyla konuşmasına imkan sağlayacak olan bu sistem, bunu şirketin dijital asistanı olan Tmall Genie aracılığıyla yapacak.

Bilgi kontrolü ve arıza tespiti yapılabilecek 

Kullanıcılar bu sistemle uzaktaki bir noktadan aracın kapı kilitlerini kontrol edebilecek, klimayı açabilecek, sürüş rotasını belirleyip yolculuk süresini hesaplayabilecek. Tüm bunların yanı sıra, aracın motoru, bataryası ve diğer bileşenlerdeki belirli arızalara tanı koyabilme imkanı bulurken, aracın konumu, yakıt seviyesi, ve lastik basıncı gibi bilgileri kontrol edebilecek.

Alibaba yapay zeka biriminin başında bulunan Chen Lijuan, yapılan işbirliği ile ilgili şu ifadelere yer verdi: “Tmall Genie’nin becerilerini otomobil kullanıcılarına en iyi şekilde yansıtmak bizim önceliklerimizden bir tanesi. Yaptığımız bu işbirliğinin kullanıcılar için daha zeki ve kişiselleştirilmiş bir deneyim oluşturmasını ve yapay zeka destekli hizmetleri kullanmaya teşvik etmesini umuyoruz.

Sistemde insanların sesli komutlar verebilmesine imkan sağlayan ses tanıma teknolojisi kullanılıyor. Şirketin belirttiğine göre ilerleyen zamanlarda ses etkileşimli özelliklerin çoğaltılması hedefleniyor. Güvenlikten emin olmak için ise yalnızca yetkili kişinin sesini tanımaya yönelik ses izi teknolojisi kullanılacak.


http://europe.autonews.com/article/20180422/COPY/304229993/chinas-alibaba-snags-ai-deal-with-daimler-audi-volvo Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Ford, yeni Fiesta Van modelini İngiltere'de tanıttı 1 yıl AMD Ryzen 3 2200GE ve Ryzen 5 2400GE duyuruldu 1 yıl Instagram Hikayelerine artık aynı anda birden fazla fotoğraf ve video yüklenebiliyor 1 yıl Samsung 970 EVO NVMe SSD inceleme | 3500 MB/sn okuma 2500 MB/sn yazma hızı 1 yıl My Ether Wallet kullanıcıları hijack tehlikesi altında 1 yıl Instagram'ın veri indirme aracı hazır: Tek tıkla paylaştığınız her şeyi indirin! 1 yıl HMD Global'den sürpriz: Nokia X6 Cuma günü tanıtılacak 1 yıl iOS 11.3.1 yayınlandı! 1 yıl Spotify'dan ücretsiz abonelere büyük kıyak! 1 yıl Apple’ın Shazam’ı satın alması Avrupa Komisyonu gündeminde 1 yıl YouTube geçen yıl son çeyrekte 8.3 milyon videoyu kaldırdı 1 yıl Samsung Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinin basın görselleri sızdırıldı 1 yıl Venom filminden ilk uzun fragman yayınlandı 1 yıl Altay tankı ihalesini kazanan şirket belli oldu 1 yıl Google'ın ana şirketi Alphabet, 2018 yılı ilk çeyreğinin gelirini açıkladı 1 yıl Apple, OLED ekran birim fiyatını düşürmek için Samsung'la pazarlıkta 1 yıl İnternet üzerinden alışverişte lider cep telefonu 1 yıl Spotify küfürlü kelimeler içeren şarkıları filtreleyecek 1 yıl Vukuatlı telefon Samsung Galaxy Note 7'den haber var 1 yıl Google'ın önerilen yola çıkma saati bildirimleri çalışmıyor 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN Alibaba, otomobil devlerine yapay zeka desteği verecek Sonraki Kripto para piyasasında satın alma işlemi %90'a vurdu 1 yıl Infiniti, elektrikli araç platformu geliştiriyor 1 yıl 10nm Intel NUC sistemleri AMD kartları ile gelecek 1 yıl MSI ve AMD’den ilginç bir oyuncu sistemi 1 yıl Ryzen 7 2800X işlemcisi yaz sonlarına kalabilir 1 yıl İşte karşınızda çentikli tasarımın yeni temsilcisi LG G7 ThinQ 1 yıl General Mobile GM 8'i inceledik "F/P odaklı, tek kamerayla Bokeh'li" 1 yıl Netflix açıkladı: Hızlı ve Öfkeli serisi animasyon dizi oluyor 1 yıl OnePlus 6'nın lansman tarihi ortaya çıktı 1 yıl James Cameron'dan Avengers filmlerine tepki "Gına Geldi" 1 yıl Windows 10'un Dosya Gezgini'ne koyu mod geliyor 1 yıl Yeni vajinal implant sayesinde HIV’in bulaşması engellenebilir 1 yıl Elon Musk, yapay zeka uzmanlarına yılda 1 milyon dolar ödüyor 1 yıl Sony Xperia XZ2 Premium yorumlarımız l Mobilite 1 yıl Apple A12 işlemcisi, dünyanın ilk 7nm mimarisi ile üretilen yonga seti olacak! 1 yıl Asus Zenfone Max Pro M1 duyuruldu: 5.000 mAh pil, 6 GB RAM, Snapdragon 636 işlemci 1 yıl Netflix'in The Witcher dizisi hakkında yeni detaylar paylaşıldı 1 yıl Volvo S90 Ambience Concept: Dünyanın ilk duyusal deneyim sunan otomobili 1 yıl Polis, öldürdüğü kişinin cenazesine giderek cesedin parmak iziyle telefonunu açmaya çalıştı 1 yıl Bu yıl üst seviye telefonlarda düşüş bekleniyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim