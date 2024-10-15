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    Apple, araba anahtarı özelliğini daha fazla markaya açıyor

    Apple, Araba Anahtarı özelliğini üç yeni markaya açıyor. Resmi olarak duyurulmasa da kodlar arasında geçen üç otomobil markası Polestar, Volvo ve Audi.          
    apple araba anahtarı volvo audi & polestar Tam Boyutta Gör
    Apple, Volvo, Polestar ve Audi’nin belli araçları için dijital araba anahtarı özelliğini desteklemeye başlayacak. Raporda Cüzdan uygulamasında yalnızca otomobil markalarına rastlandığı, Car Key özelliğinin hangi modellere ve ne zaman geleceği hakkında bilgilerin mevcut olmadığı belirtildi.

    Apple Car Key, Volvo, Audi ve Polestar araçlara geliyor

    WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan Car Key özelliği, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarının araba anahtarlarını Cüzdan uygulamasına eklemelerine ve kapıları kilitleme/açma, aracı çalıştırma gibi temel fonksiyonları saatten ya da telefondan kontrol etmelerine olanak tanıyor. Örneğin; cihazınızla arabanıza yaklaştığınızda kilidi açılıyor, indiğinizde kilitleniyor. Ya da cihazınızı kapı koluna yakın tutarak aracı kilitleyip açabiliyorsunuz. Veya uzaktan otomobil üreticisinin izin verdiği fonksiyonları kullanabiliyorsunuz.

    Araba Anahtarı özelliği, Hızlı Mod desteği sunuyor. Bu, cihazınızın kilidini açmadan veya Face ID, Touch ID gibi kimlik doğrulama sürecinden geçmeden araç anahtarını kullanmanızı sağlıyor. Araba anahtarınızı Mesajlar, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak veya AirDrop aracılığıyla paylaşabiliyorsunuz.

    Apple Car Key destekleyen araçlar

    Şu anda BMW, BYD, Kia, Mercedes-Benz ve Rivian’ın bazı modelleri Apple Araba Anahtarı özelliğini destekliyor.

    BMW

    • 2021 - 2024 1 Serisi
    • 2021 - 2024 2 Serisi
    • 2021 - 2024 3 Serisi
    • 2021 - 2024 4 Serisi
    • 2021 - 2024 5 Serisi
    • 2021 - 2024 6 Serisi
    • 2021 - 2024 8 Serisi
    • 2021 - 2024 X5
    • 2021 - 2024 X6
    • 2021 - 2024 X7
    • 2021 - 2024 X5 M
    • 2021 - 2024 X6 M
    • 2021 - 2024 Z4
    • 2022 - 2024 i4
    • 2022 - 2024 iX
    • 2022 - 2024 iX1
    • 2022 - 2023 iX3
    • 2023 i3
    • 2023 i7
    • 2024 i5

    BYD

    • 2022 - 2023 HAN

    Genesis

    • 2023 GV60
    • 2023 G90
    • Hyundai
    • 2023 Palisade
    • 2023 IONIQ 6
    • 2024 Kona EV
    • 2024 Santa Fe

    Kia

    • 2023 Telluride
    • 2023 Niro
    • 2024 Seltos
    • 2024 EV9

    Lotus

    • Emeya EV

    Mercedes-Benz

    • 2024 E‑Class

    Rivian

    • R1T (2. nesil)
    • R1S (2. nesil)
    Kaynakça https://9to5mac.com/2024/10/14/apple-car-key-feature-expanding-to-three-new-brands-soon/ https://9to5mac.com/2024/07/05/apple-wallet-car-key-supported-cars/ https://support.apple.com/en-us/118271
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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