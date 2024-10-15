Apple, araba anahtarı özelliğini daha fazla markaya açıyor

- Apple Car Key, Volvo, Audi ve Polestar araçlara geliyor
- Apple Car Key destekleyen araçlar
- BMW
- BYD
- Genesis
- Kia
- Lotus
- Mercedes-Benz
- Rivian
- Yorumlar
Apple Car Key, Volvo, Audi ve Polestar araçlara geliyor
WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan Car Key özelliği, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarının araba anahtarlarını Cüzdan uygulamasına eklemelerine ve kapıları kilitleme/açma, aracı çalıştırma gibi temel fonksiyonları saatten ya da telefondan kontrol etmelerine olanak tanıyor. Örneğin; cihazınızla arabanıza yaklaştığınızda kilidi açılıyor, indiğinizde kilitleniyor. Ya da cihazınızı kapı koluna yakın tutarak aracı kilitleyip açabiliyorsunuz. Veya uzaktan otomobil üreticisinin izin verdiği fonksiyonları kullanabiliyorsunuz.
Araba Anahtarı özelliği, Hızlı Mod desteği sunuyor. Bu, cihazınızın kilidini açmadan veya Face ID, Touch ID gibi kimlik doğrulama sürecinden geçmeden araç anahtarını kullanmanızı sağlıyor. Araba anahtarınızı Mesajlar, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak veya AirDrop aracılığıyla paylaşabiliyorsunuz.
Apple Car Key destekleyen araçlar
Şu anda BMW, BYD, Kia, Mercedes-Benz ve Rivian’ın bazı modelleri Apple Araba Anahtarı özelliğini destekliyor.
BMW
- 2021 - 2024 1 Serisi
- 2021 - 2024 2 Serisi
- 2021 - 2024 3 Serisi
- 2021 - 2024 4 Serisi
- 2021 - 2024 5 Serisi
- 2021 - 2024 6 Serisi
- 2021 - 2024 8 Serisi
- 2021 - 2024 X5
- 2021 - 2024 X6
- 2021 - 2024 X7
- 2021 - 2024 X5 M
- 2021 - 2024 X6 M
- 2021 - 2024 Z4
- 2022 - 2024 i4
- 2022 - 2024 iX
- 2022 - 2024 iX1
- 2022 - 2023 iX3
- 2023 i3
- 2023 i7
- 2024 i5
BYD
- 2022 - 2023 HAN
Genesis
- 2023 GV60
- 2023 G90
- Hyundai
- 2023 Palisade
- 2023 IONIQ 6
- 2024 Kona EV
- 2024 Santa Fe
Kia
- 2023 Telluride
- 2023 Niro
- 2024 Seltos
- 2024 EV9
Lotus
- Emeya EV
Mercedes-Benz
- 2024 E‑Class
Rivian
- R1T (2. nesil)
- R1S (2. nesil)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.