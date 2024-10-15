Apple, araba anahtarı özelliğini daha fazla markaya açıyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Volvo, Polestar ve Audi’nin belli araçları için dijital araba anahtarı özelliğini desteklemeye başlayacak. Raporda Cüzdan uygulamasında yalnızca otomobil markalarına rastlandığı, Car Key özelliğinin hangi modellere ve ne zaman geleceği hakkında bilgilerin mevcut olmadığı belirtildi.

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Apple Car Key, Volvo, Audi ve Polestar araçlara geliyor

WWDC 2020 etkinliğinde tanıtılan Car Key özelliği, iPhone ve Apple Watch kullanıcılarının araba anahtarlarını Cüzdan uygulamasına eklemelerine ve kapıları kilitleme/açma, aracı çalıştırma gibi temel fonksiyonları saatten ya da telefondan kontrol etmelerine olanak tanıyor. Örneğin; cihazınızla arabanıza yaklaştığınızda kilidi açılıyor, indiğinizde kilitleniyor. Ya da cihazınızı kapı koluna yakın tutarak aracı kilitleyip açabiliyorsunuz. Veya uzaktan otomobil üreticisinin izin verdiği fonksiyonları kullanabiliyorsunuz.

Araba Anahtarı özelliği, Hızlı Mod desteği sunuyor. Bu, cihazınızın kilidini açmadan veya Face ID, Touch ID gibi kimlik doğrulama sürecinden geçmeden araç anahtarını kullanmanızı sağlıyor. Araba anahtarınızı Mesajlar, WhatsApp gibi mesajlaşma uygulamalarını kullanarak veya AirDrop aracılığıyla paylaşabiliyorsunuz.

Apple Car Key destekleyen araçlar

Şu anda BMW, BYD, Kia, Mercedes-Benz ve Rivian’ın bazı modelleri Apple Araba Anahtarı özelliğini destekliyor.

BMW

2021 - 2024 1 Serisi

2021 - 2024 2 Serisi

2021 - 2024 3 Serisi

2021 - 2024 4 Serisi

2021 - 2024 5 Serisi

2021 - 2024 6 Serisi

2021 - 2024 8 Serisi

2021 - 2024 X5

2021 - 2024 X6

2021 - 2024 X7

2021 - 2024 X5 M

2021 - 2024 X6 M

2021 - 2024 Z4

2022 - 2024 i4

2022 - 2024 iX

2022 - 2024 iX1

2022 - 2023 iX3

2023 i3

2023 i7

2024 i5

BYD

2022 - 2023 HAN

Genesis

2023 GV60

2023 G90

Hyundai

2023 Palisade

2023 IONIQ 6

2024 Kona EV

2024 Santa Fe

Kia

2023 Telluride

2023 Niro

2024 Seltos

2024 EV9

Lotus

Emeya EV

Mercedes-Benz

2024 E‑Class

Rivian

R1T (2. nesil)

R1S (2. nesil)

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Apple, araba anahtarı özelliğini daha fazla markaya açıyor