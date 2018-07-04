Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor

Çinli teknoloji şirketlerinin, verimliliği artırmak amacıyla her sektörde yapay zeka teknolojisinden faydalandıkları biliniyor. Dünyanın en büyük E-ticaret sitelerinden Alibaba'nın yeni yapay zeka destekli metin yazma aracı, E-ticaret ürünleri için gerekli olan açıklamaları tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtulmak için geliştirilmiş ve saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor.

Alibaba'daki milyonlarca ürün için içerik üretiyor

Alibaba'nın dijital pazarlama kolu olan Alimama tarafından piyasaya sürülen "AI metin yazarı"nın ürettiği 20 bin satırlık içerik Turing testinden de geçebiliyor. Turing testini, bir makinenin insandan ayırt edilemeyen davranış sergileyebilme yeteneğini ölçmek olarak açıklayabiliriz ve Alibaba'nın yapay zekalı metin yazarı bu testten başarı ile geçiyor.

AI metin yazarı, Alibaba ve Taobao e-ticaret platformlarındaki milyonlarca ürün için açıklama üretiyor. Bunun için de derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanıyor. Editörler bir ürünün sayfasının linkini metin yazarına tanımlıyorlar ve tek bir düğmeye basarak bu sayfadaki içeriğin farklı bir kopyasını oluşturabiliyorlar. Metin yazarlarının işini inanılmaz derecede kolaylaştıran bu yapay zeka teknolojisi, verimliliği artırdığı gibi iş gücünden de tasarruf edilmesini sağlıyor.

http://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2153698/alibabas-ai-copywriter-can-produce-20000-lines-copy-second-passes