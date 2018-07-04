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Alibaba'nın yapay zeka destekli metin yazarı, saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor

Dünyanın en büyük E-ticaret sitelerinden Alibaba'nın geliştirdiği yapay zeka (AI) destekli metin yazarının, saniyede 20 bin satır içerik üretebildiği açıklandı. Gelişmenin detayları haberimizde.
10 ay
2,6b
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7
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Çinli teknoloji şirketlerinin, verimliliği artırmak amacıyla her sektörde yapay zeka teknolojisinden faydalandıkları biliniyor. Dünyanın en büyük E-ticaret sitelerinden Alibaba'nın yeni yapay zeka destekli metin yazma aracı, E-ticaret ürünleri için gerekli olan açıklamaları tekrar tekrar yazma zahmetinden kurtulmak için geliştirilmiş ve saniyede 20 bin satır içerik üretebiliyor.

Alibaba'daki milyonlarca ürün için içerik üretiyor

Alibaba'nın dijital pazarlama kolu olan Alimama tarafından piyasaya sürülen "AI metin yazarı"nın ürettiği 20 bin satırlık içerik Turing testinden de geçebiliyor. Turing testini, bir makinenin insandan ayırt edilemeyen davranış sergileyebilme yeteneğini ölçmek olarak açıklayabiliriz ve Alibaba'nın yapay zekalı metin yazarı bu testten başarı ile geçiyor.
AI metin yazarı, Alibaba ve Taobao e-ticaret platformlarındaki milyonlarca ürün için açıklama üretiyor. Bunun için de derin öğrenme ve doğal dil işleme teknolojilerini kullanıyor. Editörler bir ürünün sayfasının linkini metin yazarına tanımlıyorlar ve tek bir düğmeye basarak bu sayfadaki içeriğin farklı bir kopyasını oluşturabiliyorlar. Metin yazarlarının işini inanılmaz derecede kolaylaştıran bu yapay zeka teknolojisi, verimliliği artırdığı gibi iş gücünden de tasarruf edilmesini sağlıyor.

http://www.scmp.com/tech/china-tech/article/2153698/alibabas-ai-copywriter-can-produce-20000-lines-copy-second-passes Yorum Yaz
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Soul741 10 ay en beğenilen
Turing testi öyle rahatça geçilen bir şey değil. Haberi çeviriyorsunuz ama bağlamından kopartıyorsunuz. Bu çevirdiğiniz satırın bir altında şirketin, Turing testini hangi koşullar altında geçtiği konusunda cevap vermediği belirtilmiş. Yani şüpheyle yaklaşılmış, normal olarak. Mesela sizin yazınızı okuyan biri Alibaba'nın Turing testini geçen bir yapay zeka yaptığı konusunda hiçbir şüphe olmadığına dair yanlış bir bilgi elde edinmiş olacak. Birazcık dikkat edin lütfen haber çevirilerinizde.
Turing testi öyle rahatça geçilen bir şey değil. Haberi çeviriyorsunuz ama bağlamından kopartıyorsunuz. Bu çevirdiğiniz satırın bir altında şirketin, Turing tes...
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SEO-Uzmanı 10 ay
yapay zeka var olan ortalama değere göre
ortak bir yol haritası çıkartır
yani yeni bir şey ortaya koymaz !
yapay zeka senaryo yazmış !
yazacağı senaryonun
ilk 15 dk empati duygusu üzerine
orta 15 dk durum gelişmesi
son 15 dk final aksiyon üzerine
45 dk film senaryosu çıkar hepsi bu kadar !
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Soul741 10 ay en beğenilen
Turing testi öyle rahatça geçilen bir şey değil. Haberi çeviriyorsunuz ama bağlamından kopartıyorsunuz. Bu çevirdiğiniz satırın bir altında şirketin, Turing testini hangi koşullar altında geçtiği konusunda cevap vermediği belirtilmiş. Yani şüpheyle yaklaşılmış, normal olarak. Mesela sizin yazınızı okuyan biri Alibaba'nın Turing testini geçen bir yapay zeka yaptığı konusunda hiçbir şüphe olmadığına dair yanlış bir bilgi elde edinmiş olacak. Birazcık dikkat edin lütfen haber çevirilerinizde.
1 Yanıt Yanıtla +5
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ugur7seven 10 ay Soul741
Şirket testin nasıl yapıldığı ile ilgili detay vermemiş. Testin başarılı olup olmadığı ile iligili yorum yapmamış olsalardı dediğiniz doğru olurdu. Kaldı ki Turing testinden başarı ile geçtiği özellikle belirtilmiş.
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Moving On 10 ay
Bizden özenmişler, letgo'da vardı bu olay, örneğin tişört koyarsanız plazma tv diye açıklama giriyordu
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Grkwnxs 10 ay Moving On
Letgo Türk firması değil ki
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