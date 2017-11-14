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Alibaba'nın yükselişi, iş ortaklarını milyarder yaptı

Çin'in en büyük e-ticaret platformu Alibaba, yalnızca kurucusu Jack Ma'yı değil aynı zamanda Alibaba ile iş yapan diğer şirket yöneticilerinin de mal varlığına katkı sağlıyor.
1 yıl
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Web Siteleri
Furkan Babur
Yazar
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Yaklaşık 20 yıl önce, günümüzde Çin'in en büyük online alışveriş platformu olan Alibaba'yı kuran Jack Ma, Alibaba'nın yükselişi ile birlikte 47 milyar doları aşan bir servetin sahibi olurken dünyanın en zengin insanları listesinde kendine yer bulur hale geldi. Tabi böylesine büyük bir platformun zengin ettiği tek kişi Jack Ma değil. Farklı sektörlerde hizmet sunan ancak Alibaba ile iş ortaklığı yapan en az 10 kişi toplam 100 milyar dolara varan değer birikiminden payını alıp milyarderler listesine girmeyi başardı. Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Ma'nın zenginliği de eklenince Alibaba'nın milyarder ettiği kişilerin sahip olduğu toplam mal varlığı değeri 136 ülkenin ekonomisinden daha büyük.


Alibaba'yla Çalışanlar Milyarder Oldu 

Alibaba'nın satış faaliyetlerini destekleyen ve finans, taşımacılık, internet, mağazacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketler Alibaba'nın yükselişi ile birlikte değer kazanırken bu yükselişle birlikte zengin olan kişilerin başında SF Express'in kurucusu Wang Wei geliyor. China Post'un ardından Çin'in en büyük ikinci dağıtım şirketi olan SF Express, Alibaba'dan yola çıkan ürünleri sahiplerine iletme işini yerine getirirken bu ortaklık Wang Wei'nin mal varlığının 20 milyar doların üstüne çıkmasına katkı sağladı.


Alibaba'nın kurucu ortağı ve başkan yardımcısı Joseph Tsai ise Jack Ma kadar olmasa da Alibaba ile birlikte önemli kazançlara sahip oldu. Jack Ma'nın ardından şirket bünyesinden çıkan en zengin ikinci isim olan Tsai'nin 11.4 milyar dolar değerinde mal varlığına sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu iki önemli ismin yanı sıra Alibaba'nın finansal konularda çözüm ortağı olan Ant Financial şirketiyle birlikte çalışan ZhongAn Online P&C Insurance şirketinin eylül ayında Hong Kong'da; Qudian şirketinin ise ekim ayında ABD'de halka arz edilmesi bu iki şirketi patronları olan  Ou Yafei( ZhongAn Online P&C Insurance)'nin ve Min Luo(Qudian)'nun da milyarderler listesine girmesini sağladı.


Taşımacılık Sektörü de Payını Aldı 

Çin'de Bekarlar Günü olarak kutlanan 11 Kasım tarihinde 25 milyar doların üstünde satış yapan Alibaba'nın kargo teslimat yükünün büyük bir kısmını SF Express üstlense de dev müşteri kitlesine ürünleri zamanında teslim etmek isteyen şirket farklı nakliye şirketleriyle birlikte çalışıyor. Büyük bir kısmı Alibaba'ya ait olan Cainiao Akıllı Lojistik Ağı'nda; ZTO Express Cayman,  STO Express, Yunda Holding, YTO Express Group gibi nakliye şirketleri yer alıyor ve Bloomberg'ün raporuna göre bu şirketlerdeki 6 üst düzey yetkili de Alibaba'nın satışları sayesinde milyarder olmayı başardı.


Tabi söz konusu şirketlere ait ortaklık yapısı belirli olduğundan şirket yöneticilerinin mal varlıklarına, şirkette hisseleri aracılığıyla kolayca ulaşılabiliyor. Bu sayede bu kişilerin Alibaba'nın yükselişine paralel olarak mal varlıklarını genişlettiklerini söylemek mümkün. Öte yandan Alibaba'nın finansal çözüm ortağı olan ve Alipay isimli ödeme hizmetini sağlayan Ant Financial şirketinin 50 milyar dolarlık piyasa değerine sahip olduğu göz önünde bulundurulursa bu şirketten de bazı isimlerin milyarder sıfatını aldığı düşünülebilir ancak Ant Financial'ın ortaklık yapısı net olmadığı için bu konuda doğrudan isim veya kişi sayısı belirtmek mümkün değil.


https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-12/alibaba-rise-creates-at-least-10-billionaires-not-named-jack-ma Yorum Yaz
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Batumatu 1 yıl en beğenilen
Milyarder olmak nasıl bir his acaba, ekonomik olarak herşeye gücünün yetebilmesi, 100 milyon doları gözünü kırpmadan harcayabilmek, yatırım yapabilmek, bu parayı çoğaltmak. Hayat güzel lan, milyarder olursan...
Milyarder olmak nasıl bir his acaba, ekonomik olarak herşeye gücünün yetebilmesi, 100 milyon doları gözünü kırpmadan harcayabilmek, yatırım yapabilmek, bu paray...
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TheLastNinja 1 yıl
zenginin malı züğürdün çenesi, boş verin bu toplum bu şekilde devam ettikçe varlıklı olma ihtimalimiz yok, üretim dışında her türlü çakallığa sempatisi olan bir toplum olmuşuz, Allah ıslah etsin demekten başka bir şansımız yok, o ıslah acı ve elem dolu olmaz inşallah
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Batumatu 1 yıl en beğenilen
Milyarder olmak nasıl bir his acaba, ekonomik olarak herşeye gücünün yetebilmesi, 100 milyon doları gözünü kırpmadan harcayabilmek, yatırım yapabilmek, bu parayı çoğaltmak. Hayat güzel lan, milyarder olursan...
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sniper23 1 yıl Batumatu
Batumatu

Milyarder olmak nasıl bir his acaba, ekonomik olarak herşeye gücünün yetebilmesi, 100 milyon doları gözünü kırpmadan harcayabilmek, yatırım yapabilmek, bu parayı çoğaltmak. Hayat güzel lan, milyarder olursan...

Ben kendim öyle bir olarak söyleyeyim. normal hayata devam ediyorsun, nefes alma vs. sonra gene Donanım Habere giriyorsun. Tek fark banka hesabında 1'in sağında daha fazla 0 var.
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