Alien Skin Software, Exposure 5 isimli fotoğraf düzenleme eklentisinin satışına başladı





Piyasada popüler olarak yer alan fotoğraf düzenleme programları için eklentiler üreten Alien Skin Software, Exposure 5 ismini verdiği yeni fotoğraf düzenleme eklentisinin satışına başladı.

Exposure 4 eklentisinin yerine hazırlanan Exposure 5, Adobe'nin Photoshop, Photoshop Elements, Lightroom ve Apple'ın Aperture programları ile uyumlu olarak çalışabiliyor. Kullanıcılara fotoğrafları üzerine uygulayacakları onlarca filtre, doku seçenekleri, çerçeve ve diğer birçok yaratıcı efektler sunan eklenti, bu işlemlerin çok fazla bilgi gerektirmeden yerine getirilmesine imkan verebiliyor. Yeni sürümü ile siyah ara yüz yapısına kavuşan program, bu sayede düzenlenecek fotoğraflar üzerine daha fazla odaklanılmasını sağlayabiliyor.





Alien Skin Software tarafından geliştirilen yeni Exposure 5 fotoğraf düzenleme eklentisi, mevcut Exposure 4 sahipleri için 99$, sıfırdan almak isteyen kullanıcılar için ise 199$ fiyat etiketiyle firmanın resmi sitesi üzerinde satın alınabiliyor. Eklentinin deneme sürümü de resmi site üzerinde yer alıyor.

http://www.alienskin.com/exposure/index.aspx