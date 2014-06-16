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Alien Skin, fotoğraf düzenleme amaçlı geliştirdiği Exposure 6'yı kullanıma sundu

4 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alien Skin, fotoğraf düzenleme amaçlı geliştirdiği Exposure 6'yı kullanıma sundu
Hazırladığı farklı fotoğraf düzenleme eklenti ve yazılımları ile tanınan Alien Skin, geçtiğimiz Nisan ayında tanıttığı Exposure 6'yı kullanıma sundu.
Adobe Photoshop CS6, Lightroom 5 ve Apple Aperture 3 gibi popüler yazılımlarda eklenti olarak ya da Windows ile Mac OSX işletim sistemli bilgisayarlarda bağımsız olarak çalışma gösteren Exposure, bünyesinde kızılötesi, antika, Lo-Fi gibi birçok filtre ile 450 adet ön ayar aşıyor ve bu sayede oldukça farklı sonuçlar ortaya koyabiliyor. Geliştirilen 6. sürümüyle bünyesine lens simulasyon özelliği eklenen ve böylece çok daha gerçekçi "Bokeh" oluşumu sağlayabilen fotoğraf düzenleme eklentisi, aynı zamanda yeni geliştirilen görüntü işleme motoruyla anlık ön izleme sağlayabiliyor, sınırsız doku kontrolü yapabiliyor ve birçok geliştirmeyle eskiye oranla daha iyi bir kullanıcı deneyimi ortaya koyabiliyor.
Alien Skin Exposure 6'ya 149$ fiyat etiketiyle buradan ulaşabilirsiniz. Yazılımın deneme sürümü ise burada yer alıyor.


http://www.photographybay.com/2014/06/16/exposure-6-from-alien-skin-software-now-available/ Yorum Yaz
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