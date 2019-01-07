Alien: Isolation’ın devamı mı duyuruldu? [Güncellendi]

En son Yaratık (Alien) oyunu üzerinden yaklaşık beş yıl geçmiş durumda. Bol bol ödül alan son oyun Alien: Isolation’ın hayranları da bir devam yapımını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl 20th Century Fox’un Alien: Blackout ismi için marka tescili alması oyun hayranlarını umutlandırmıştı. Dün atılan bir tweet ise devam oyunu bekleyen Alien hayranlarının umutlarını iyice yeşertti.

5 Ocak günü AlienAnthology hesabı, Alien: Isolation’ın kahramanı Amanda Ripley’nin uzay giysisi olduğu değerlendirilen birtakım görüntüler paylaştı. Aşağıda da görülebileceği üzere tweet’de; “Kız evlat. Asi. Kahraman. Hikâyesi anlatılmayı hak ediyor…” yazıları gözüküyor. Video, “Amanda Ripley kim?” sorusu ve “yakında” ifadesiyle sonlanıyor.

Atılan tweet’in anlaşılmasının güç olduğu aşikâr olsa da “Hikâyesi anlatılmayı hak ediyor…” sözleri, merakla beklenen devam oyunun bir duyurusu olabilir. Alien: Blackout ile ilgili daha önce yapılan sızıntılar, oyunun FPS tarzı oynanışa sahip olabileceğini ima ediyordu. Bu durum Alien: Isolation hayranlarını ne kadar mutlu eder bilinmez ancak Alien: Colonial Marines felaketinden sonra gelecek kaliteli oynanışa sahip bir FPS, seriye olan ilgiyi daha da yukarılara çekebilir.

40. yılda bir sürpriz gelebilir

Doyurucu bir bilgiye sahip olamasak da 2019 yılının Mayıs ayı bu belirsizliği ortadan kaldırabilir. Alien serisinin 40. yılının kutlanacağı ay, belki de Alien: Blackout ve Amanda Ripley için tanıtım zamanı olur.

Son olarak, merak eden okuyucularımız aşağıdaki videoda Alien oyunlarının tarihini izleyebilir.

Güncellendi Dün yaptığımız haberin duyurusu kurumadan, Alien: Blackout oyunu ilgili yeni bir güncelleme bilgisi geldi. Haber Alien: Isolation hayranlarını ne kadar mutlu eder bilinmez ancak Alien: Blackout sadece mobil platformlara geliyor. Amanda Ripley’in yeni hikâyesinin Alien: Isolation ile ne gibi bir bağlantısı olacağı henüz bilinmese de oyun, FoxNext Games, D3 Go! ve Rival Games tarafından IOS ve Android platformları için yayınlanacak. Oyuncuyu güvenlik kameralarını izlediği bir bilgisayar terminalinin başına oturtacağı yapım, uzay istasyonunun sınırlı miktarda kalan gücünü kullanarak; bir holografik harita, hareket sensörü ile güvenlik kameraları yardımıyla ekibimizi kusursuz katile karşı koruma temasını işliyor. Oyun bu açıdan bakıldığında, Five Nights At Freddy’s tarzı bir oynanış sunacakmış gibi gözüküyor. Alien oyunları hayranlarının yüreklerine en azından su serpmek adına, Alien: Blackout’un geliştirilmekte olan tek oyun olmadığını söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalar, Cold Iron Studios’un PC ve konsol oyuncuları için FPS tarzı oynanışa sahip bir oyun hazırladığı yönünde. Oyun ile ilgili başka bir açıklama yapılmasa da bu oyun yukarıda da bahsettiğimiz gibi Alien serisinin 40. yılı şerefine 2019 yılının Mayıs ayında duyurulabilir. Alien oyunlarının öksüz bırakılmaması dileğiyle şimdi sizleri bugün yayınlanan Alien:Blackout videosu ile baş başa bırakıyoruz.

https://www.telegraph.co.uk/gaming/news/alien-blackout-new-mobile-game-starring-isolations-amanda-ripley/