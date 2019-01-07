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Alien: Isolation’ın devamı mı duyuruldu? [Güncellendi]

Alien: Isolation oyunu üzerinden bir hayli zaman geçti. Ancak 20th Century Fox’un tescillediği Alien: Blackout ismi kapsamında atılan bir tweet oyunseverleri oldukça heyacanlandırdı. Detaylar aşağıda.
4 ay
5,5b
1
12
Oyunlar
Gökhan G.
Editör
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En son Yaratık (Alien) oyunu üzerinden yaklaşık beş yıl geçmiş durumda. Bol bol ödül alan son oyun Alien: Isolation’ın hayranları da bir devam yapımını merakla bekliyor. Geçtiğimiz yıl 20th Century Fox’un Alien: Blackout ismi için marka tescili alması oyun hayranlarını umutlandırmıştı. Dün atılan bir tweet ise devam oyunu bekleyen Alien hayranlarının umutlarını iyice yeşertti.

5 Ocak günü AlienAnthology hesabı, Alien: Isolation’ın kahramanı Amanda Ripley’nin uzay giysisi olduğu değerlendirilen birtakım görüntüler paylaştı. Aşağıda da görülebileceği üzere tweet’de; “Kız evlat. Asi. Kahraman. Hikâyesi anlatılmayı hak ediyor…” yazıları gözüküyor. Video, “Amanda Ripley kim?” sorusu ve “yakında” ifadesiyle sonlanıyor.

Atılan tweet’in anlaşılmasının güç olduğu aşikâr olsa da “Hikâyesi anlatılmayı hak ediyor…” sözleri, merakla beklenen devam oyunun bir duyurusu olabilir. Alien: Blackout ile ilgili daha önce yapılan sızıntılar, oyunun FPS tarzı oynanışa sahip olabileceğini ima ediyordu. Bu durum Alien: Isolation hayranlarını ne kadar mutlu eder bilinmez ancak Alien: Colonial Marines felaketinden sonra gelecek kaliteli oynanışa sahip bir FPS, seriye olan ilgiyi daha da yukarılara çekebilir.

40. yılda bir sürpriz gelebilir

Doyurucu bir bilgiye sahip olamasak da 2019 yılının Mayıs ayı bu belirsizliği ortadan kaldırabilir. Alien serisinin 40. yılının kutlanacağı ay, belki de Alien: Blackout ve Amanda Ripley için tanıtım zamanı olur.

Son olarak, merak eden okuyucularımız aşağıdaki videoda Alien oyunlarının tarihini izleyebilir.

Güncellendi

Dün yaptığımız haberin duyurusu kurumadan, Alien: Blackout oyunu ilgili yeni bir güncelleme bilgisi geldi. Haber Alien: Isolation hayranlarını ne kadar mutlu eder bilinmez ancak Alien: Blackout sadece mobil platformlara geliyor. Amanda Ripley’in yeni hikâyesinin Alien: Isolation ile ne gibi bir bağlantısı olacağı henüz bilinmese de oyun, FoxNext Games, D3 Go! ve Rival Games tarafından IOS ve Android platformları için yayınlanacak.

Oyuncuyu güvenlik kameralarını izlediği bir bilgisayar terminalinin başına oturtacağı yapım, uzay istasyonunun sınırlı miktarda kalan gücünü kullanarak; bir holografik harita, hareket sensörü ile güvenlik kameraları yardımıyla ekibimizi kusursuz katile karşı koruma temasını işliyor. Oyun bu açıdan bakıldığında, Five Nights At Freddy’s tarzı bir oynanış sunacakmış gibi gözüküyor.

Alien oyunları hayranlarının yüreklerine en azından su serpmek adına, Alien: Blackout’un geliştirilmekte olan tek oyun olmadığını söyleyebiliriz. Yapılan açıklamalar, Cold Iron Studios’un PC ve konsol oyuncuları için FPS tarzı oynanışa sahip bir oyun hazırladığı yönünde. Oyun ile ilgili başka bir açıklama yapılmasa da bu oyun yukarıda da bahsettiğimiz gibi Alien serisinin 40. yılı şerefine 2019 yılının Mayıs ayında duyurulabilir. Alien oyunlarının öksüz bırakılmaması dileğiyle şimdi sizleri bugün yayınlanan Alien:Blackout videosu ile baş başa bırakıyoruz.


https://www.telegraph.co.uk/gaming/news/alien-blackout-new-mobile-game-starring-isolations-amanda-ripley/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Free0991 4 ay
Merakla bekliyorum😀😀😀
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sniper23 4 ay
Vay be...
Ne ara 40 yıl oldu?
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DH Misafiri 4 ay
blackout ve son kısımdaki oku,paylaş,seyret, i görünce bütün beklentim sıfıra düştü tamamen online ve hikayeden uzak trend e uyup ekmek peşinde bir yapım olacağını okadar çok hissettim ki. Isolation u oynama şansım oldu öncekileri pek oynayamadım ama o ruhu isolation da yeteri kadar aldığımı düşünüyorum, devam beklentisi haliyle büyük ama bu video ve verdiği mesajlar beni bitirdi. Artık bu trend in geçmesini beklerken düzgün ve farklı bağımsız yapımlarla oyalanmaya devam.
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Seyrim 4 ay
Farklı bir hikaye olursa oynanabilir..
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System Lord 4 ay
pc de alien islolation kurulu bayadır oynamıyordum bitireyim bari yenisi çıkana kadar kaldığım yerden devam
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MuratBayrakçı 4 ay
özellikle zor seviyede insanı geren, çok güzel bir oyundu, grafikleri, sesleri, atmosferi mükemmele yakındır.
uzay istasyonlarının içi, teknolojik aletler, uzay yürüyüşleri vs vs.
ilk filmin havasını yaşamak için birebir, tek eksiği oyunun süresi gereksiz uzatılmış.
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Amore 4 ay
Oyunun grafikleri 2014 yılındaki grafiklere göre çok iyi seviyede değiller. Umarım yeni oyun Unreal 4 motoru ile DXR destekli gelir.
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Eeltorm 4 ay
İlk oyun güzeldi ilk oturuşta bitirmiştim onbir saat kadar sürmüştü, oyunda bir takım tasarım hataları olsa da korku türüne hasret kaldığım için iyi gelmişti baya. İkinci oyunu da merakla bekliyorum.
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dere.beyi 4 ay
BATMAN serisi gibi alien yada predator seçerek açık dünyada birbirimizle kapışsak
nebilim insanları falan avlayıp alien ile çoğalsak ve predator'lere savaş açsak falan
RTS FPS temalı bir seri gelse
*********
hatta ve hatta 50 vs 50 online kapışsak bi taraf pre. diğer taraf alien olsa off off off
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alemburda34 4 ay
Talha ne oynamıştı beee hey gidi
1 Yanıt Yanıtla +1
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al-ozaria 4 ay alemburda34
Şimdi ne Talha kaldı, ne BSC

@dere.beyi; o dediğin noktada, Aliens: Colonial Marines Collection gibi saçma yapımlar çıkarıyor SEGA.
Multi oyun işini beceremediler yani.
İlgili oyun >> store.steampowered.com/...
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