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Alienware'den altıgen oyuncu bilgisayarı ve harici ekran kartı istasyonu

4 yıl
2,1b
1
67
Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bilgisayar üreticilerinin farklı tasarım arayışları ortaya heyecan verici yeni modeller çıkartıyor. Appe'ın silindir şeklindeki Mac Pro, profesyonel iş istasyonları pazarında büyük ses getirirken, oyunculara yönelik farklılaşma ise Alienware cephesinden geldi ve şirket, ilk defa PAX Easy Oyun Etkinliği'nde anons ettiği yeni Area-51 bilgisayarının satışa hazır olduğunu açıkladı.
Alienware'den altıgen oyuncu bilgisayarı ve harici ekran kartı istasyonu
Altıgen şeklindeki kasasıyla, oyun bilgisayarlarının geleneksel tasarımını bambaşka bir boyuta taşıyan sistem, yapısı gereği pek çok tasarım avantajına sahip. Kasa içerisine erişim ve donanım güncellemesinin son derece kolay olduğu bilgisayar, Alienware'e has aydınlatma teknolojisiyle düşük ışık koşullarında kullanıcısına benzersiz bir görsel deneyim vaad ediyor.
Bir oyuncu bilgisayarında ihtiyaç duyulan tüm bileşenlerin oldukça akıllı bir şekilde yerleştirildiği sistem, donanım konusunda da son derece iddialı ve güçlü. Intel'in 6 veya 8 çekirdekli Haswell-E işlemcileri ile donatılabilen sistem, tercihe bağlı olarak 3 adet AMD Radeon R9 290X, 3 adet Nvidia GeForce GTX 980 ya da iki adet GeForce GTX Titan Z ile alınabiliyor.
Alienware'den altıgen oyuncu bilgisayarı ve harici ekran kartı istasyonu
Hepsi bir arada formunda sıvı soğutma ile desteklenen işlemci, aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak geldiğinden, standart haline göre daha yüksek performans sağlıyor. 32GB'a kadar DDR4 bellek ve farklı SSD seçenekleri ile tercih edilecek olan sistemde, çevrimiçi oyunlar için internet bağlantısını optimize eden Killer Gigabit Ethernet te var.
Alienware'den altıgen oyuncu bilgisayarı ve harici ekran kartı istasyonu
Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak  Intel çipsetli 802.11ac çift band WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim özelliklerini de destekleyen canavar, işletim sistemi tarafında ise Windows 8.1 Pro ile geliyor. Dell'in kavisli oyun monitörü ile birlikte satın alınabilecek sistem, AlienFX yazılımı ile kasayı çevreleyen ışık düzeneğinin renkleriyle oynamanıza da izin veriyor.
Area-51 oyun sistemine ek olarak Alienware, kendi dizüstü bilgisayarları için geliştirmiş olduğu Graphics Amplifier isimli harici ekran kartı istasyonunu da anons etti. Alienware 13 gibi dizüstü bilgisayarlarla birlikte çalışmak üzere dizayn edilen bu kutuda, ısıl tasarım gücü yani TDP değeri 375 Watt'a kadar olan tüm üst seviye ekran kartları kullanılabiliyor. 
En çok merak edilen soruya gelecek olursak eğer, bu kutuyu malesef Alienware 13 haricindeki herhangi bir başka dizüstü bilgisayar ile kullanamıyoruz. Alienware tarafından geliştirilen PCIe ve USB karışımı özel kablo ve Alienware 13 üzerindeki bu teknolojiye yönelik özel port, Graphics Amplifier istasyonunun çalışması için ihtiyaç duyulan gereksinimler. 
Alienware'den altıgen oyuncu bilgisayarı ve harici ekran kartı istasyonu
Fiyatlara gelecek olursak eğer, Area-51 altıgen masaüstü sistem, 1700 dolar seviyesinden başlayan fiyatlar ile tercih edilebiliyor. Alienware'in en hafif ve ince oyun dizüstü bilgisayarı olan Alienware 13 ise 999 dolardan başlıyor. Harici ekran kartı istasyonun Graphics Amplifier ise  içerisinde kullanılan ekran kartına göre 299 dolardan başlayan fiyatlandırmaya sahip. 

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sidik_lee 4 yıl
Kasasi guzel diye fark yaratmaz heralde. F-p olarak iyiyse abartilacak bir sey yok bence.
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 4 yıl
İyiymiş
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Mr_Slayer 4 yıl
Dell(Allianware)'in üstüne bilgisayar firması tanımam tasarım ve performans konusunda.Adamlar harbi yapıyorlar ne kadar pahalıda olsa fiyatını hakediyor bence.Tabi Türkiyede satılması gümrük vergi filan araba parası oluyor Avrupada veya Özellikle Amerikada yaşan birisi 2000 dolara veya civarına rahatlıkla alabilir burda ise 15 milyarı buluyor.
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KARA23 4 yıl
Bendede önceden dell xps modeli vardı gerçekten kalite bileşenler kullanıyor dell bu tanıttığı model ise sanki dünyaya uzaylıkar gelmişte pc sini kaybetmiş gibi duruyo :D .d çok süper tasarım harikası
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sroad 4 yıl
Alienware 13 ile yanındaki cihaz süper bir yenilik olmuş. Sonuçta dışarıda fazla oyun oynama durumu olmuyor harici ekran kartı ile aparatı evde bırakıp günlük işlerimizi laptop ile halledebiliriz ve eve döndüğümüzde harici kartı bağlayarak tam bir oyun canavarı kullanmanın keyfini yaşarız.
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IhtiyarDelikanli 4 yıl
Bence almak isteyenler gümrük falan hiç uğraşmasın bunu almak için ABD tatili yapsın bide
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-Üniversiteli- 4 yıl
Bende ekran 6gen sandım
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Furkovic 4 yıl
2015 de noel babadan bunu dileyeceğim:P
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FTX58 4 yıl
kasa süper fakat titan z Haswell-E filan benim gibi fakirler için değil :)
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DH Misafiri 4 yıl
İlk bilgisayarımı alırken gösterişli bir kasa olsun diye neler çekmiştim.Ama şu an gösterişli bir kasanın harbiden bir anlamı yok.İnsan doyunca o gösterişi gerek duymuyor..
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filteke 4 yıl
apple tasarımı gelçekten bundan iyi,
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__BadblooD__ 4 yıl
Ön panel demode geldi bana çelik plaka görüntüsüyle daha şık dururdu yan tarafları gibi ayrıca fanların açılı durması ömürlerini kısaltıyor dezavantaj sayılabilir. Onun dışında gayet yenilikçi bir çözüm bu gibi fikirlere ön ayak olur en azından.
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Elsa 4 yıl
Bence Çok tipsiz olmuş, o eski alienware tasarımları çok daha hoş. Ya tam köşeli olacak ya da yuvarlak.
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