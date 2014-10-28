Alienware'den altıgen oyuncu bilgisayarı ve harici ekran kartı istasyonu

Bilgisayar üreticilerinin farklı tasarım arayışları ortaya heyecan verici yeni modeller çıkartıyor. Appe'ın silindir şeklindeki Mac Pro, profesyonel iş istasyonları pazarında büyük ses getirirken, oyunculara yönelik farklılaşma ise Alienware cephesinden geldi ve şirket, ilk defa PAX Easy Oyun Etkinliği'nde anons ettiği yeni Area-51 bilgisayarının satışa hazır olduğunu açıkladı.

Altıgen şeklindeki kasasıyla, oyun bilgisayarlarının geleneksel tasarımını bambaşka bir boyuta taşıyan sistem, yapısı gereği pek çok tasarım avantajına sahip. Kasa içerisine erişim ve donanım güncellemesinin son derece kolay olduğu bilgisayar, Alienware'e has aydınlatma teknolojisiyle düşük ışık koşullarında kullanıcısına benzersiz bir görsel deneyim vaad ediyor.

Bir oyuncu bilgisayarında ihtiyaç duyulan tüm bileşenlerin oldukça akıllı bir şekilde yerleştirildiği sistem, donanım konusunda da son derece iddialı ve güçlü. Intel'in 6 veya 8 çekirdekli Haswell-E işlemcileri ile donatılabilen sistem, tercihe bağlı olarak 3 adet AMD Radeon R9 290X, 3 adet Nvidia GeForce GTX 980 ya da iki adet GeForce GTX Titan Z ile alınabiliyor.

Hepsi bir arada formunda sıvı soğutma ile desteklenen işlemci, aynı zamanda fabrika çıkışı hız aşırtılmış olarak geldiğinden, standart haline göre daha yüksek performans sağlıyor. 32GB'a kadar DDR4 bellek ve farklı SSD seçenekleri ile tercih edilecek olan sistemde, çevrimiçi oyunlar için internet bağlantısını optimize eden Killer Gigabit Ethernet te var.

Yukarıda saydığımız özelliklere ek olarak Intel çipsetli 802.11ac çift band WiFi ve Bluetooth gibi kablosuz iletişim özelliklerini de destekleyen canavar, işletim sistemi tarafında ise Windows 8.1 Pro ile geliyor. Dell'in kavisli oyun monitörü ile birlikte satın alınabilecek sistem, AlienFX yazılımı ile kasayı çevreleyen ışık düzeneğinin renkleriyle oynamanıza da izin veriyor.

Area-51 oyun sistemine ek olarak Alienware, kendi dizüstü bilgisayarları için geliştirmiş olduğu Graphics Amplifier isimli harici ekran kartı istasyonunu da anons etti. Alienware 13 gibi dizüstü bilgisayarlarla birlikte çalışmak üzere dizayn edilen bu kutuda, ısıl tasarım gücü yani TDP değeri 375 Watt'a kadar olan tüm üst seviye ekran kartları kullanılabiliyor.

En çok merak edilen soruya gelecek olursak eğer, bu kutuyu malesef Alienware 13 haricindeki herhangi bir başka dizüstü bilgisayar ile kullanamıyoruz. Alienware tarafından geliştirilen PCIe ve USB karışımı özel kablo ve Alienware 13 üzerindeki bu teknolojiye yönelik özel port, Graphics Amplifier istasyonunun çalışması için ihtiyaç duyulan gereksinimler.

Fiyatlara gelecek olursak eğer, Area-51 altıgen masaüstü sistem, 1700 dolar seviyesinden başlayan fiyatlar ile tercih edilebiliyor. Alienware'in en hafif ve ince oyun dizüstü bilgisayarı olan Alienware 13 ise 999 dolardan başlıyor. Harici ekran kartı istasyonun Graphics Amplifier ise içerisinde kullanılan ekran kartına göre 299 dolardan başlayan fiyatlandırmaya sahip.