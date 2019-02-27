Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor

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Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi’nde konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aliexpress, Gearbest gibi Çinli e-ticaret sitelerine vergi getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakan Albayrak, e-ticarette dijital vergilendirme çalışmalarının sürdüğünü ve vergi suistimallerinin önüne geçileceğini açıkladı. Albayrak, konuşmasının devamında yurt dışı alışverişleri için vergi çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Albayrak, Türkiye’ye posta yoluyla gelen zarfların incelendiğini ve vergisiz bir şekilde ürünler geldiğini ifade etti. Türkiye’de aynı ürünü üreten üreticinin vergi, dükkan kirası, SGK primi ödediğine dikkat çekti.

Yurt dışı alışverişlerinden gümrük vergisi alınıyor

Türkiye’deki üreticiyi desteklemek adına zaten yurt dışı alışverişlerinden vergi alınıyor. Gümrük vergisi adıyla alınan bu vergi, 22 euro’yu aşan alışverişlerde uygulanıyor. Sipariş tutarı 22 aşan alışverişlerde gönderim yapılan ülke AB üyesi ise yüzde 18, diğer ülkelerde ise yüzde 20 gümrük vergisi alınıyor.

Amazon.com’dan yapılan alışverişlerde sepet tutarı 22 euroyu aştığında otomatik olarak gümrük sepete vergi ücreti ekleniyor. Aliexpress ve Gearbest’ten yapılan alışverişlerde ise böyle bir uygulama bulunmuyor. Satın aldığınız ürünler Türkiye’ye giriş yaptığında gümrük memurları tarafından incelenirse vergi alınıyor. Aksi takdirde vergisiz olarak kapınıza geliyor.

Yurt dışı alışverişlerine nasıl bir vergi uygulaması yapılacağı merak konusu. Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü, 2018’de ise 22 euroya düşürülmüştü. Gümrük muafiyeti bir kez daha düşürülebilir.

Bakan Albayrak’ın yurt dışı alışverişleriyle ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler.Vergi nerede? Yok. Ee aynısını Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, SGK primi ödüyor. Hop oradan zarf içerisinde geliyor, vergi yok, yasallık yok. Tüm dünyayı tehdit eden ticaretteki bu durumları da göz önünde bulunduracak bir şekilde bu yıl içerisinde çok güçlü refleksler vereceğiz."