Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor

Yurt dışından alışveriş yapanlar için üzücü haber geldi. Aliexpress, Gearbest gibi alışveriş siteleri için vergi çalışmaları başlatıldı. 22 Euro olan gümrük vergisi sınırı aşağıya çekilebilir.
2 ay
29,1b
1
767
Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor
Tam Boyutta Gör

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Konseyi’nde konuşma yapan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aliexpress, Gearbest gibi Çinli e-ticaret sitelerine vergi getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını duyurdu.

Bakan Albayrak, e-ticarette dijital vergilendirme çalışmalarının sürdüğünü ve vergi suistimallerinin önüne geçileceğini açıkladı. Albayrak, konuşmasının devamında yurt dışı alışverişleri için vergi çalışmaları yapılacağını duyurdu.

Albayrak, Türkiye’ye posta yoluyla gelen zarfların incelendiğini ve vergisiz bir şekilde ürünler geldiğini ifade etti. Türkiye’de aynı ürünü üreten üreticinin vergi, dükkan kirası, SGK primi ödediğine dikkat çekti.

Yurt dışı alışverişlerinden gümrük vergisi alınıyor

Türkiye’deki üreticiyi desteklemek adına zaten yurt dışı alışverişlerinden vergi alınıyor. Gümrük vergisi adıyla alınan bu vergi, 22 euro’yu aşan alışverişlerde uygulanıyor. Sipariş tutarı 22 aşan alışverişlerde gönderim yapılan ülke AB üyesi ise yüzde 18, diğer ülkelerde ise yüzde 20 gümrük vergisi alınıyor.

Amazon.com’dan yapılan alışverişlerde sepet tutarı 22 euroyu aştığında otomatik olarak gümrük sepete vergi ücreti ekleniyor. Aliexpress ve Gearbest’ten yapılan alışverişlerde ise böyle bir uygulama bulunmuyor. Satın aldığınız ürünler Türkiye’ye giriş yaptığında gümrük memurları tarafından incelenirse vergi alınıyor. Aksi takdirde vergisiz olarak kapınıza geliyor.

Yurt dışı alışverişlerine nasıl bir vergi uygulaması yapılacağı merak konusu. Yurt dışından alışverişlerde gümrük muafiyeti 2016 yılında 75 Euro’dan 30 Euro’ya düşürülmüştü, 2018’de ise 22 euroya düşürülmüştü. Gümrük muafiyeti bir kez daha düşürülebilir.

Bakan Albayrak’ın yurt dışı alışverişleriyle ilgili açıklamalarının tamamı şöyle:

"Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız, gece 11-12'den 1-2'ye kadar toplantı yaptık. 26 milyon adet posta bir ülkeden geliyor. Posta dediğimiz mektup; 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyor. 0-2 kilogram arası mektup olarak görülüyorsa; herhalde o ülkeden gelen yazışmalardır. 26 milyon tane bir yıl içerisinde o ülkeden mektup gelmesi demek; Türkiye'de o kadar o dili konuşan yoktur herhalde düşüncesini bende oluşturdu. Nasıl yazışmışlar? Şunları bir inceleyelim dedim. Dün ilk görüntüleri attılar. Allah Allah o incecik zarflardan neler çıkıyor neler.Vergi nerede? Yok. Ee aynısını Türkiye'de üreten üreticim vergi ödüyor, dükkan kirası ödüyor, SGK primi ödüyor. Hop oradan zarf içerisinde geliyor, vergi yok, yasallık yok. Tüm dünyayı tehdit eden ticaretteki bu durumları da göz önünde bulunduracak bir şekilde bu yıl içerisinde çok güçlü refleksler vereceğiz."



Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Priori Incantatem 2 ay en beğenilen
Yemeye ekmek bulamayacaksınız, bunlar iyi günleriniz.
3 Yanıt Yanıtla +541
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DOMIX 2 ay emrz
Aklınızı beyninizi emanete mi verdiniz? Çinli esnaf 6000km ye kargo bedava bireysel ihracat yapabiliyor Çin devleti-hükümeti bu fırsatı nasıl yaratabiliyor, adam dünyanın öbür ucuna freeship ihracat yapabiliyorken sen ben Ankara-İstanbul arasına 20-30 TL den aşağı boş zarf gönderemiyoruz neden bizim hükümet bu imkanları esnafa yaratmıyor diye SORGULAYACAĞINA, gidip müşteriye çemkiriyorsun...
Aklınızı beyninizi emanete mi verdiniz? Çinli esnaf 6000km ye kargo bedava bireysel ihracat yapabiliyor Çin devleti-hükümeti bu fırsatı nasıl yaratabiliyor, ada...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +504
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Turkforce 2 ay
Aliexpress satılan ürünlerin %1'i üretiliyor mu acaba.
Piyasada aliexpress vb. yerlerden alınıp satılan ürünleri yerli üretim zannetti herhalde garibim.
Zaten açıklama ayrı bir komedi, daha mektup postanın ne olduğunu bilmiyor mektup zannediyor. Bu devirde fatura, kk ekstresi, icra yazısı dışında posta kutusuna mektup gelen kaldı mı?
Aliexpress satılan ürünlerin %1'i üretiliyor mu acaba.Piyasada aliexpress vb. yerlerden alınıp satılan ürünleri yerli üretim zannetti herhalde garibim....
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +302
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
23 Avatar Avatar Avatar
farego 1 hf.
Oy kaybetmek için ellerinden geleni yapıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FRUEHAUF 1 hf.
90 liraya aldığım ürüne 113 lira vergi çıkınca gümrük müdürlüğüne gittim. Ekstre ve SS ile itiraz edip vergiyi sildirdim. Bana bir çıktı verdiler ve bununla teslim alabileceğimi söylediler. Bugün dağıtıma gelen ptt elemanı vergi sistemde görüktüğü için teslim etmedi. Ne yapacağımızı şaşırdık.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aybasan 1 hf.
Küçük bir şarjlı-elektrikli cilt bakım cihazı almıştım.Yaklaşık bir saç kesme makinesi boyutlarında.Fiyatı 338 tl gümrüğe takılmış izmirde gittim.Gıcık bir kadın denetim elemanına denk geldim.Bu ticari şey vs gibisinden birşeyler söyledi gümrük firması aracılığıyla alabilirmişim vs o sinirle tamda dinlemedim.Ben vergisini ödeyip almaya razıydım ama bu durumla ilk defa karşılaştım nasıl alacağım bunu bana ne kadara malolur bu.
Değermi sizce uğraşmaya birde ben bunu almazsam geri gidecek sanırım o zaman gümrükten dönmüş sizin sorununuz vs deyip aliexpres parayaı ödememezlik yaparmı?
.Varmı izmirde beni yönlendireceğiniz bir firma bu iş için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
calculus07 1 hf.
Kimden alıyorlar acaba bu vergileri bu muhabbet çıktığından beri 20 ye yakın kargom geldi hiç birinede para ödemedim ptt deki adama sordum yalan o muhabbet uygulanmıyor dedi
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
enizam 1 hf. calculus07
Biraz ele gelen, ağırca veya şekli dikkat çeken paketlere bakıyorlar. klasik küçük sarı zarflarla pek uğraşmıyorlar. Geçende küçük bir makime parçasına 5.20 ödedim.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XGames 1 hf. calculus07
PTT çalışanının kendisinden haberi yok demek ki. Ben 80 TL’lik ürüne 42 TL vergi ödedim. Yalan diyenlerin hepsinin de ne olduğu belli.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tuymuna 1 hf.
MERHABA 3 usd paketten gümrük vergisi degil de gümrükte bakma parası 4.50 tl almışlar reziller buna kadar düştüyseniz becermediniz bırakın artık milleti tırtıklamayı yandaşlara rant sağlamayı.80 tl elk faturasına 86 tl ilave edip 166 tl ödetiyorsunuz bari para devlete gitse 900 milyon tl vergisi silinen sabancı grubuna gidiyor 40 50 tl si enerji sa ymış üretim devletin taşıma hatları trafolar devletin kaymak yandaşların. topunuz kahrolun
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ReCKLeSS17 1 hf.
bu vergi muhabbeti çıktığında beri toplamda 30u geçen ürünüm geldi hiç birisine,sunum ücreti (kontrol için paketin açılmasından dolayı uzun yıllardır alınan) ücret alınmadı.büyük paketli ürünlerde bu kontrol daha çok yapılıyor anlaşılan,onun dışında birazda şans işi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
John WICK 1 hf.
Daha bugün su test cihazım geldi vergi çıkmadı son iki siparişimde çok şükür. Ancak takipsiz birşey alırsam bir türlü ulaşmıyor bana 5-10 lirada takibe versem sanırım yine burda satılandan ucuza gelcek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Markizo 1 hf.
KZ ZN1 kulaklık sipariş ettim. Bu kulaklık ülkenin neresinde üretiliyor biri bana izah edebilir mi? 47 liraya aldığım kulaklığın alt modeli bile burada 120 liradan satılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
daniel_wellington 1 hf.
Daha nereye kadar sürecek bu durum? Öldük bittikten be zamlardan.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaya123450 1 hf.
170 TL'lik ürünüme 4.5 tl gümrüğe sunma ücreti 0.7 tl damga vergisi vermek zorunda kaldım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +270 12 Angry Men +159 Informed +147 serdar_k +116 madmahmutd +110 flowerhorn +84 csh +81 aca-n +79 Chronotide +75 CoreXXX +61
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
29110 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
aliexpress, vergi ve
10 etiket daha e-ticaret yurt dışı alışveriş gearbest gümrük vergisi gümrük vergisi muafiyeti Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Yusuf Akbaş MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay PlayStation Plus Mart ayı ücretsiz oyunları açıklandı 2 ay Steve Wozniak, Apple'ın katlanabilir iPhone konusunda geç kaldığını düşünüyor 2 ay Qualcomm yapay zekâ motoru dördüncü nesle terfi etti 2 ay Elektrikli Kia e-Soul Avrupa'da 452 km menzil sunacak 2 ay Google Duo uygulamasının web sürümü yayınlandı 2 ay Yeni nesil Apple Watch modellerine uyku izleme özelliği geliyor 2 ay 69 milyondan fazla sayıda token 22 saniyede tükendi 2 ay Meizu Note 9'un kamera performansını gösteren ilk örnek fotoğraf yayınlandı 2 ay iPhone fiyatlarında indirim için ilk adım atıldı 2 ay Qualcomm akıllı telefonlara WiFi 6 ve Bluetooth 5.1 yongasını sunuyor 2 ay Tesla Model 3'ün rakibi Polestar 2 tanıtıldı: 500 km sürüş menzili 2 ay Türkiye, yazılım geliştirici sayısında Avrupa’da en hızlı artış gösteren ülke 2 ay Yeni Toyota Corolla GR Sport ve Corolla Trek modelleri Cenevre'de tanıtılacak 2 ay GeForce GTX 1660 ve GTX 1650 satış detayları belli oldu 2 ay Xbox One X ile 4K HDR Crackdown 3 - İlk 30 Dakika 2 ay USB 3.2 standardı kullanıma sunuluyor 2 ay Samsung, 512GB kapasiteli UFS 3.0 bellek üretimine başlıyor 2 ay İşte Honda'nın Avrupa'da satışa sunacağı ilk elektrikli otomobil: Honda e Prototype 2 ay TikTok'tan büyük başarı: 1 milyar indirme barajını aştı 2 ay Xiaomi ve Light iş birliği yapıyor 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Aliexpress ve Gearbest alışverişlerine vergi geliyor Sonraki Düşük fiyatlı Pixel 3 Lite ve Pixel 3 XL Lite geliyor 2 ay Samsung'un yeni akıllı saatinin kan basıncını ölçme becerisi tartışılıyor 2 ay Turkcell’in uygulamaları 39 ülkede 9 operatörün müşterilerine sunuluyor 2 ay Safkan oyuncu telefonu | Nubia RedMagic Mars ön inceleme 2 ay iOS 12, Apple cihazların yüzde 80'ine kuruldu 2 ay Samsung Galaxy S10 Plus'ın yüz tanıma özelliği, fotoğrafla kandırıldı 2 ay NASA, atmosferdeki gök aydınlığını izleyerek daha doğru uzay iklimi tahmini yapmak istiyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold'un ekranının neden içe katlandığını açıkladı 2 ay Yeni Volkswagen Touareg V8 TDI tanıtıldı: 415 beygirlik dizel 2 ay Samsung Galaxy A50 detaylı ön inceleme 2 ay Detective Pikachu filminin ikinci fragmanı yayınlandı 2 ay Real Racing geliştiricisi FireMonkeys kapanabilir 2 ay Vestel ve Google’dan Android TV ortaklığı 2 ay Snapdragon XR1 tabanlı ilk zengin gerçeklik gözlüğü duyuruldu 2 ay Amiral gemisi fiyatına 18000mAh kapasiteli telefon 2 ay HTC akıllı hoparlöre 5G entegre etti 2 ay İşte Virgin Galactic'in uzaydan yakaladığı büyüleyici video 2 ay Turkcell blok zinciri teknolojisini temel aldığı yeni çözümlerini tanıttı 2 ay Volkswagen açıkladı: Jetta ayrı bir marka oluyor 2 ay Android Go işletim sistemli GM 6 d 2019 Edition tanıtıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim