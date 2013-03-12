Alman Mahkemesi'nden, HTC'ye karşı patent savaşı veren Nokia'yı üzen karar

2009 yılında dünya genelinde HTC'ye karşı patent ihlal davası açan Nokia'ya kötü haber Almanya'dan geldi.HTC'ye karşı açtığı davaya konu olan 45 patentten biri olan ve yapısı itibariyle diğerlerine kıyasla daha önemli olan patentin HTC tarafından ihlal edilmediğine karar verildi.

Mannheim Bölge Mahkemesi'nin HTC'nin ihlal etmediğine karar verdiği patentlerden biri ve en önemlisi olan patent, kabaca "telekomünikasyon ağı, telekomünikasyon sistemi ve terminali tartafından sunulan servisin kullanılmasıyla ilgili metot"'u kapsıyor. Nokia, açtığı davada, bu patentinin Google Play'in HTC'nin Android akıllı telefonlarında kullanılma yolundan ötürü HTC tarafından ihlal edildiğini iddia etmişti.

Nokia, alınan bu karar sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Mayıs 2012'de söylediğimiz gibi, açtığımız patent davası HTC'nin fikri haklarımızı ve teknolojilerimizi izinsiz yere kullanmasının önüne geçmek için. Hali hazırda Almanya, Amerika ve İngiltere'de HTC'nin ihlal ettiğini düşündüğümüz ve adli makamlarca karara bağlanmamış 30'dan fazla patent söz konsusu. Biz inanıyoruz ki bu süreci hakkımızı elde ederek tamamlayacağız. HTC, fikri haklarımıza saygı duymalı ve mücadelesine bizim teknolojilerimizle değil, kendi teknolojileriyle devam etmeli."

HTC ise karardan memnuniyetini dile getirdiği açıklamasında şunları söyledi:

"Herkesin fikrine saygılıyız ancak Nokia'nın kendi patentlerinin kapsamını, Android'li telefon üreticilerinden haksız lisans ücreti almak için, abarttığına inanıyoruz. Ayrıca Nokia'nın 120 patentinin geçersiz olduğnu düşünüyor ve bu doğrultuda İngiltere Patent Mahkemesi ve Almanya Federal Patent Mahkemesi'ne geçersiz olduğunu ortaya koymak için hamlelerimiz sürecek. Hedefimiz Nokia'nın haksız bir biçimde temyiz sürecine geçmeden patentlerin geçersizliğini kanıtlamaktır."

Hatırlanacağı gibi Nokia, 45 patenti içeren aynı davayı HTC'nin yanı sıra Viewsonic ve Blackberry'ye karşı da açmış; Blackberry, sorunu Nokia ile anlaşma yoluna giderek çözerken; Viewsonic ve HTC, mahkeme yolunu seçmişti.