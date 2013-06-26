Alman araştırmacılardan maymun tarzında yürüyen robot: iStruct Demonstrator

Alman Araştırma Merkezi ve Bremen Üniversitesi tarafından geliştirilen ve iStruct Demonstrator ismiyle anılan robot, maymunların gövde ve yürüyüş tarzları taklit edilerek hazırlanıyor.

18 KG ağırlığı, 66 x 43 x 75 cm boyutları ve üzerinde yer alan farklı elektrik motorları, 48 basınç, üç eksenli ivme, mesafe, sıcaklık, altı eksenli kuvvet/tork ve omurga konum sensörleri sayesinde kendi başına hareket edebilen iStruct Demonstrator, üzerinde yürüdüğü arazinin eğimine bağlı olarak kütle merkezini kaydırabiliyor ve bunun sonucunda da rahatça ayakta kalabiliyor.

Farklı uzay görevlerinde çevre koşullarına uyum sağlayabilen robotlar geliştirmek amacıyla hazırlanan iStruct Demonstrator robot sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.





http://news.cnet.com/8301-17938_105-57590720-1/dont-try-shaking-this-robot-ape-off-your-car/