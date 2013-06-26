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Alman araştırmacılardan maymun tarzında yürüyen robot: iStruct Demonstrator

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alman araştırmacılardan maymun tarzında yürüyen robot: iStruct Demonstrator
Alman araştırmacılardan maymun tarzında yürüyen robot: iStruct Demonstrator
Alman Araştırma Merkezi ve Bremen Üniversitesi tarafından geliştirilen ve iStruct Demonstrator ismiyle anılan robot, maymunların gövde ve yürüyüş tarzları taklit edilerek hazırlanıyor.
18 KG ağırlığı, 66 x 43 x 75 cm boyutları ve üzerinde yer alan farklı elektrik motorları, 48 basınç, üç eksenli ivme, mesafe, sıcaklık, altı eksenli kuvvet/tork ve omurga konum sensörleri sayesinde kendi başına hareket edebilen iStruct Demonstrator, üzerinde yürüdüğü arazinin eğimine bağlı olarak kütle merkezini kaydırabiliyor ve bunun sonucunda da rahatça ayakta kalabiliyor.
Farklı uzay görevlerinde çevre koşullarına uyum sağlayabilen robotlar geliştirmek amacıyla hazırlanan iStruct Demonstrator robot sistemi hakkında hazırlanmış tanıtım videolarını aşağıda izleyebilirsiniz.


http://news.cnet.com/8301-17938_105-57590720-1/dont-try-shaking-this-robot-ape-off-your-car/ Yorum Yaz
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Escapetolife 6 yıl en beğenilen
Bir üniversite projesi olmasına rağmen yapı görünümü olarak neredeyse bir amerikalı yada japon şirketin tasarımlarına yakın. Almanya sanayide robot konusunda ileri olabilir fakat bu tarz hayvansı yada insansı robot konusunda çok bir şey yaptığını görmemiştik ama bu tasarım gösteriyorki geç başlasalarda diğerlerinin önüne geçmemeleri için bir neden yok zira mekanik onların işi.
Bir üniversite projesi olmasına rağmen yapı görünümü olarak neredeyse bir amerikalı yada japon şirketin tasarımlarına yakın. Almanya sanayide robot konusunda il...
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esenkaya20 6 yıl
darpalı köpek hala favori
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fuckulteli 6 yıl
İnsanlığa özenin arkadaş!!
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-Ryuzaki- 6 yıl
Alman yapıyor yav
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Escapetolife 6 yıl en beğenilen
Bir üniversite projesi olmasına rağmen yapı görünümü olarak neredeyse bir amerikalı yada japon şirketin tasarımlarına yakın. Almanya sanayide robot konusunda ileri olabilir fakat bu tarz hayvansı yada insansı robot konusunda çok bir şey yaptığını görmemiştik ama bu tasarım gösteriyorki geç başlasalarda diğerlerinin önüne geçmemeleri için bir neden yok zira mekanik onların işi.
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PowerPC 6 yıl
en iyi bildikleri şeyi yapmışlar.
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Moribito 6 yıl
Bi tekme atasim geldi!
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swat882 6 yıl PowerPC
codetr

en iyi bildikleri şeyi yapmışlar.

makina=alman
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