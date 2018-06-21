Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık

Test imkanı sunulacak
Alman hükümetinin basın dairesi tarafından paylaşılan niyet mektubuna göre Bavyera eyaletine bağlı Ingolstadt bölgesinde iki şirket geliştirdikleri uçan taksi prototiplerini test edebilecek. Almanya'nın teknoloji endüstrisi için yeni bir büyüme potansiyeli olarak değerlendirilen bu adım ile ilerleyen yıllarda ülkedeki trafik probleminin de çözülmesi bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, uçan taksilerin artık bir vizyon olmadığını uçan taksiler ile taşımacılığın yeni bir boyuta doğru şekilleneceğini belirtti. Scheuer bu yeni teknolojinin somut ve başarılı bir şekilde geliştirilmesini; genç girişimciler ve şirketler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor. Almanya'da Audi ve Volkswagen gibi köklü şirketlerin yanı sıra çok daha yakın tarihte kurulan Lilium ve Volocopter şirketleri de uzun süredir uçan taksi konseptleri üzerinde çalışıp prototip araçları test ediyor.
https://www.engadget.com/2018/06/20/germany-will-test-flying-taxis-from-audi-and-airbus/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle