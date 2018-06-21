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Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık

Alman hükümeti; Audi ve Airbus ortaklığında geliştirilen uçan taksilerin Ingolstadt bölgesinde test edilmesi için şirketlerle bir niyet mektubu imzaladı.
11 ay
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havacılık
Furkan Babur
Yazar
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Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık
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Alman otomobil üreticisi Audi ve Fransız havacılık şirketi Airbus bir süredir uçan taksi konsepti üzerinde çalışıyor. İki şirket geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda Pop.up isimli uçan taksi konseptini tanıtmış; bu yıl ise Pop.up Next isimli daha gelişmiş bir uçan taksi konseptini sunmuştu. Elektrikli otonom bir araç ve bu aracın gövdesinden ayrılan büyük bir drone'u bir araya getiren Pop.up Next konsepti henüz prototip olarak karşımıza çıkmış değil ancak Alman hükümeti bu aracın test edilmesi için iki şirketle niyet mektubu imzaladı.


Test imkanı sunulacak 

Alman hükümetinin basın dairesi tarafından paylaşılan niyet mektubuna göre Bavyera eyaletine bağlı Ingolstadt bölgesinde iki şirket geliştirdikleri uçan taksi prototiplerini test edebilecek. Almanya'nın teknoloji endüstrisi için yeni bir büyüme potansiyeli olarak değerlendirilen bu adım ile ilerleyen yıllarda ülkedeki trafik probleminin de çözülmesi bekleniyor. 


Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, uçan taksilerin artık bir vizyon olmadığını uçan taksiler ile taşımacılığın yeni bir boyuta doğru şekilleneceğini belirtti. Scheuer bu yeni teknolojinin somut ve başarılı bir şekilde geliştirilmesini; genç girişimciler ve şirketler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor. Almanya'da Audi ve Volkswagen gibi köklü şirketlerin yanı sıra çok daha yakın tarihte kurulan Lilium ve Volocopter şirketleri de uzun süredir uçan taksi konseptleri üzerinde çalışıp prototip araçları test ediyor. 

 

https://www.engadget.com/2018/06/20/germany-will-test-flying-taxis-from-audi-and-airbus/ Yorum Yaz
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firat_kilic 11 ay
cyberia oyunu vardı xatrix entraiment
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burakdc 11 ay
Ucan taksi nyapsan ne olur adını Ucaksi koyarsın butun taksiciler toplanıp pilotu doverler yasaklanır ve biter :DDDD
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classf2re 11 ay DorukAkinci
Dünya sizin mantığınızla işemiyor. Her zaman daha ötesini düşünmek zorundasınız.
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DorukAkinci 11 ay classf2re
Yavaş yavaş yapsak
Daha 4 tekerlekli arabayı bir icat edebilirsek, sonra uçan cisimlere ve en son da otomatik pilotu çözeriz diye tahmin ediyorum.
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classf2re 11 ay
Ülke olarak bu pazarları ve gelişmeleri yakalamamızın tam zamanı. Uçan taksi yapmak çok zor bir mesele değil. Ancak ilk yapanlar pazarları domine edecek. Pazar olmak yerine üreten olmalıyız.
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