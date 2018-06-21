Alman hükümetinden uçan taksilere yeşil ışık

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Alman otomobil üreticisi Audi ve Fransız havacılık şirketi Airbus bir süredir uçan taksi konsepti üzerinde çalışıyor. İki şirket geçtiğimiz yıl Cenevre Otomobil Fuarı'nda Pop.up isimli uçan taksi konseptini tanıtmış; bu yıl ise Pop.up Next isimli daha gelişmiş bir uçan taksi konseptini sunmuştu. Elektrikli otonom bir araç ve bu aracın gövdesinden ayrılan büyük bir drone'u bir araya getiren Pop.up Next konsepti henüz prototip olarak karşımıza çıkmış değil ancak Alman hükümeti bu aracın test edilmesi için iki şirketle niyet mektubu imzaladı.





Test imkanı sunulacak

Alman hükümetinin basın dairesi tarafından paylaşılan niyet mektubuna göre Bavyera eyaletine bağlı Ingolstadt bölgesinde iki şirket geliştirdikleri uçan taksi prototiplerini test edebilecek. Almanya'nın teknoloji endüstrisi için yeni bir büyüme potansiyeli olarak değerlendirilen bu adım ile ilerleyen yıllarda ülkedeki trafik probleminin de çözülmesi bekleniyor.





Konuyla ilgili açıklama yapan Ulaştırma Bakanı Andreas Scheuer, uçan taksilerin artık bir vizyon olmadığını uçan taksiler ile taşımacılığın yeni bir boyuta doğru şekilleneceğini belirtti. Scheuer bu yeni teknolojinin somut ve başarılı bir şekilde geliştirilmesini; genç girişimciler ve şirketler için büyük bir fırsat olarak değerlendiriyor. Almanya'da Audi ve Volkswagen gibi köklü şirketlerin yanı sıra çok daha yakın tarihte kurulan Lilium ve Volocopter şirketleri de uzun süredir uçan taksi konseptleri üzerinde çalışıp prototip araçları test ediyor.

https://www.engadget.com/2018/06/20/germany-will-test-flying-taxis-from-audi-and-airbus/