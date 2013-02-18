Alman ordusu "Gladius" sistemi için yaptığı yatırımı geliştiriyor





Teknolojik yeniliklerin en çok görüldüğü alanlardan bir tanesi olan savaş sistemleri, gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir sistem olan Gladius projesi, Alman ordusu tarafında yeni yatırımlarla geliştirilmeye karar verildi.

Başlangıçta "Future Soldier" adıyla başlatılan proje temelinde, savaş alanlarında aktif olarak görev yapan askerleri ileri teknoloji ürünler ile donatarak korumak, birbirleri ve komuta merkezleri ile olan iletişimi sağlamak yatıyor. Daha sonra Gladius adını alan proje, Rheninmetall Defence tarafından geliştiriliyor ve kendi türünün en gelişmiş sistemi olarak gösteriliyor.

Sistemin temelini aktif savaş alanında bulunan askerlin üzerlerinde taşıyabildikleri güçlü işlem gücüne sahip bilgisayarlar, radyo, batarya, GPS modülleri ve askerlerin miğferleri üzerlerinde kullanabildikleri dijital manyetik pusula, kulaklık, gece görüş gözlüğü, kızıl ötesi alıcı modülü, yerleşik arttırılmış gerçekçilik sistemi gibi teknolojik unsurlar oluşturuyor. Miğfer üzerinde yer alan ekran, takım lideri olan askerlere düşman birliklerinin yerleri ve kullandıkları ekipmanlar hakkında resimli bilgiler vermek için tasarlanmış.

Bu kadar teknolojik cihaz yanında, askerlerin kişisel korumaları için de geliştirilen Gladius sistemindeki askeri kamuflajlar, aşırı iklim şartları, biyolojik ve kimyasal saldırılar gibi unsurlar yanında, yanmaz yapıları ve özel termal kaplamaları sayesinde askerleri her türlü duruma karşı hazırlıklı hale getiriyor. Askerlerin taşıdıkları silah sistemleri için de yenilikler getiren sistem, savaş alanında üstünlük sağlamak amaçlı olarak askerlere, G36,MP7,G82,MG4 saldırı tüfeği ya da AG36 bomba atar gibi silahlar üzerinde termal kamera, lazer ışık modülü gibi teknolojileri sağlıyor. Ayrıca,"The Commander's System" adı verilen paket ile komutanlar VHF radyo ve portatif kontrol bilgisayarına sahip olarak, görev hakkında bilgi ve görsellere anlık olarak ulaşabiliyorlar.

2012 yılında 300 asker için başlatılan proje, Alman ordusunun Afganistan'da yaptığı denemelerde başarılı bulunmuş ve Rheninmetall Defence ile Alman ordusu, aralarındaki 300 askerlik projeyi 600 asker seviyesine ulaştırmak için 112 milyon dolarlık bir anlaşmayı hayata geçirmiş durumdalar.

http://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/latest_news/details_3072.php