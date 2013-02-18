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Alman ordusu "Gladius" sistemi için yaptığı yatırımı geliştiriyor

6 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Alman ordusu
Teknolojik yeniliklerin en çok görüldüğü alanlardan bir tanesi olan savaş sistemleri, gelişmeye devam ediyor. Bu doğrultuda geliştirilmiş bir sistem olan Gladius projesi, Alman ordusu tarafında yeni yatırımlarla geliştirilmeye karar verildi.
Başlangıçta "Future Soldier" adıyla başlatılan proje temelinde, savaş alanlarında aktif olarak görev yapan askerleri ileri teknoloji ürünler ile donatarak korumak, birbirleri ve komuta merkezleri ile olan iletişimi sağlamak yatıyor. Daha sonra Gladius adını alan proje, Rheninmetall Defence tarafından geliştiriliyor ve kendi türünün en gelişmiş sistemi olarak gösteriliyor.
Sistemin temelini aktif savaş alanında bulunan askerlin üzerlerinde taşıyabildikleri güçlü işlem gücüne sahip bilgisayarlar, radyo, batarya, GPS modülleri ve askerlerin miğferleri üzerlerinde kullanabildikleri dijital manyetik pusula, kulaklık, gece görüş gözlüğü, kızıl ötesi alıcı modülü, yerleşik arttırılmış gerçekçilik sistemi gibi teknolojik unsurlar oluşturuyor. Miğfer üzerinde yer alan ekran, takım lideri olan askerlere düşman birliklerinin yerleri ve kullandıkları ekipmanlar hakkında resimli bilgiler vermek için tasarlanmış.
 
Alman ordusu
Bu kadar teknolojik cihaz yanında, askerlerin kişisel korumaları için de geliştirilen Gladius sistemindeki askeri kamuflajlar, aşırı iklim şartları, biyolojik ve kimyasal saldırılar gibi unsurlar yanında, yanmaz yapıları ve özel termal kaplamaları sayesinde askerleri her türlü duruma karşı hazırlıklı hale getiriyor. Askerlerin taşıdıkları silah sistemleri için de yenilikler getiren sistem, savaş alanında üstünlük sağlamak amaçlı olarak askerlere, G36,MP7,G82,MG4 saldırı tüfeği ya da AG36 bomba atar gibi silahlar üzerinde termal kamera, lazer ışık modülü gibi teknolojileri sağlıyor. Ayrıca,"The Commander's System" adı verilen paket ile komutanlar VHF radyo ve portatif kontrol bilgisayarına sahip olarak, görev hakkında bilgi ve görsellere anlık olarak ulaşabiliyorlar. 
2012 yılında 300 asker için başlatılan proje, Alman ordusunun Afganistan'da yaptığı denemelerde başarılı bulunmuş ve Rheninmetall Defence ile Alman ordusu, aralarındaki 300 askerlik projeyi 600 asker seviyesine ulaştırmak için 112 milyon dolarlık bir anlaşmayı hayata geçirmiş durumdalar.

http://www.rheinmetall-defence.com/en/rheinmetall_defence/public_relations/news/latest_news/details_3072.php Yorum Yaz
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ssbrutality 6 yıl
Heil Deutschland..
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homeedition88 6 yıl
Iletisim kanallarini hackleyip adamlari birbirine dusurebilirler. Rus ve cinliler bu konuda deneyimlidir. Iranin yere inmeye zorladigi abd yapimi drone buna bir ornek. Dusuk yogunluklu catismalar icin kullanilmasi ongoruluyor zaten...
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strahd_von_zarovich 6 yıl
Bizimkiler 112milyonu kişi başı iç ederler, fatih projesi kapsamında bizimkiler ne paralar götürecek daha ohoo . Göz boyama amaçlı bizde de birkaç şey yapılır gerisi indiregandi.
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MxFxOx 6 yıl
düşmanın yanına gitmeden yerini bilmek yeterli üstünlüğü sağlar:D
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darkaura 6 yıl
xpugur
Almanların askeri mi varmış :D

evet askeri yok. zamaninda leopar tanklarini turkiyeye satmak icin gelistirdi.
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xpugur 6 yıl
Almanların askeri mi varmış :D
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RevivaL 6 yıl
112 milyon dolar da az buz para değil yalnız
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Foxbat 6 yıl
Bu proje 2003'ten beri var. ABD'nin FCS, Fransızların Felin ve İngilizlerin de FW programları mevcut. Bizde de TEK-ER programı var ama henüz muharip bir örneğini görmüşlüğüm yok maalesef. G.Doğuda kullanılıyor diyorlar ama kesin konuşamam.
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