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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya 2030 yılına kadar içten yanmalı motorları yasaklamayı planlıyor

Norveç, Hollanda gibi ülkeler sonrası bir karar da Almanya'dan geldi. Ülke 2030 yılından sonra yeni içten yanmalı motor üretimini yasaklamayı planlıyor. Detaylar haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Son dönemde çevre dostu araçlara olan ilgi git gide artmaya devam ediyor. Son gelişmeler ise Almanya'dan geldi, resmi makamlar 2030 yılında yeni içten yanmalı motor üretiminin yasaklanacağı ile ilgili kararın geçtiğini duyurdu. Kararın duyurusunu yapan Spiegel Magazin, Alman meclis üyelerinin diğer Avrupa ülkelerinin de bu tarz bir karar çıkarması şeklinde çağrılar yaptığını belirtiyor.
Bu karar demek oluyor ki 2030 yılında Almanya'da üretilen bütün yeni araçların tamamen elektrikli yada hidrojen yakıt hücreli olması zorunlu olacak. Hali hazırda elektrikli araç üretimi işinde olan Alman üreticiler için bu durum çok da sıkıntı yaratmayacak.
Bilindiği üzere BMW 3 senedir i3 modelini üretirken, Mercedes B-Class Electric Drive'a, Audi ise e-tron elektrikli araç ailesine sahip. Bunların yanında geçmişteki fuarlarda yeni etkinliklerde Alman üreticiler pek çok elektrikli araç konsepti tanıtılırken. Son olarak ise Paris'te Mercedes karşımıza Generation EQ konseptini çıkarmıştı.
Avrupa'da emisyonsuz araçlar için bazı fırsatlar uygulanırken bunlardan en etkini olarak vergilendirme görülüyor. Alman yetkililer Avrupa Birliği üyelerine yaptığı başvuruyla egzozlu araçlardan vergi indirimlerini keserek, sıfır emisyonlu araçlar için teşvikler yapılmasının değerlendirilmesini istiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/germany-looks-to-ban-internal-combustion-engines-by-2030-ar174793.html Yorum Yaz
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1WAUXHALL 3 yıl en beğenilen
Emisyon, hava kirliliği, climate change gibi şeyler Avrupa için önemli kriterler çünkü Avrupa'da insan hayatı da çok değerli. Batılı ülkeler teknolojide hep öncü oldukları gibi elbette yine onlar yapacak biz seyredeceğiz belki 2050 senesinden sonra bizde yavaş yavaş elektrikli otomobillere geçeriz 2080 senesinde de tamamlanmış olur. Üreten, çalışan güçlü ekonomiye sahip bir ülke değilsin vergilerle geçiniyorsun e akaryakıttan vergi alamazsan nasıl çalacaksın, pardon çalışacaksın? Haksız mıyım arkadaşlar?
Emisyon, hava kirliliği, climate change gibi şeyler Avrupa için önemli kriterler çünkü Avrupa'da insan hayatı da çok değerli. Batılı ülkeler teknolojide hep ön...
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3 Yanıt Yanıtla +35
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Vash The Stampede 3 yıl HKS571
HKS571

2030a kadar avrupa kalacak mı bakalım ? :)

Son birkaç yüzyıldır olduğu gibi, evet.
Peki sen var olacak mısın? Sorulması gereken soru bu.
HKS5712030a kadar avrupa kalacak mı bakalım ? :)Son birkaç yüzyıldır olduğu gibi, evet.Peki sen var olacak mıs...
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1 Yanıt Yanıtla +28
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1WAUXHALL 3 yıl HKS571
Almanya ve Fransa başta olmak üzere Hollanda, İspanya gibi AB'nin temelini oluşturan güçlü ülkelerin ölüsü bile bizden iyi olmaya yeter kaldı ki onlar en iyi çözümü demokratik çerçeve içerisinde en kısa zamanda üretebilir, içerisinde bulundukları sıkıntıları vatandaşlarına olabildiğince min seviyede yansıtarak atlabilirler sen bir kriz yaşa 10 sene kendine gelemiyorsun ama Avrupa'yı eleştiriyorsun Yozgatta oturduğun evinden, bravo.
Almanya ve Fransa başta olmak üzere Hollanda, İspanya gibi AB'nin temelini oluşturan güçlü ülkelerin ölüsü bile bizden iyi olmaya yeter kaldı ki onlar en iyi ç...
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Fatih617 3 yıl
Neden içten yanmalı motorları yasaklamak yerine yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sentetik yakıt üretilmiyor anlamış değilim. Güneş enerjisini hidrojen olarak depolayip yakmakla ya da lityum pillere depolayip harcamakla havadaki karbon dioksit ile hidrokarbon üretip onu yakmak aynı şey. Tek fark birinde trafikteki tüm araçları değiştirmek gerekiyor birinde gerekmiyor
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fantomasds 3 yıl
İçten yanmalı motorlu arabaları artık Çinliler üretebiliyor, Koreliler zaten Avrupadan daha iyi otomobil üretir oldu. VW başkanı Hyundai İ30'un tanıtıldığı etkinlikte İ30'un etrafında turlayıp , "biz niye böyle bir şey çıkaramadık ki" dedi. Avrupa uzak doğu ile rekabet edebilmek için maliyetleri düşürdü, artık BMWlerin Mercedeslerin VWların orta konsollarındaki kumanda düğmelerinin boyaları soyuluyor, direksiyonda gerçek deri yerine suni deri kaplama kullanıyorlar, velhasılı eski kaliteli Avrupa arabaları yok. Onlarda ne yapacaklar elektrikli araçlara geçip kendilerini rekabetten koruyacaklar. Elektrikli araçlar sanıldığı kadar çevreci değil. Herşeyden önce elektriği nasıl üretiyosun? Nükleer enerjiden. Ülkedeki tüm araçlar elektrikli olursa onları şarj etmeye güneş enerjisi falan yetmez. Çünkü hepsi işten eve geldiğinde akşam 18-20 ile gece 03-04 e kadar şarjda olacak. Bu saatlerde güneş yok. Hepsi elektrik şebekesine toplu halde yüklenecek. Bu korkunç yükü kaldırmak için tüm ülke şebekesinin değişmesi gerek. Bu korkunç bir maliyet. Elektrikli araçlardaki bataryalar kullanılıp eskiyince tehlikeli atık sınıfına girecek. Avrupa genelinde yılda bir milyon aracın pilinin değişmesi gerekse bertaraf etmeniz gereken bir milyon pil grubu olacak. Gerçi avrupa o pilleri gemilerle afrikaya gönderir. Ne de olsa medeni ya. Kısaca elektrikli araçlara geçişin asıl sebebi Avrupanın pazar ve para kaybetmemek istemesi. Çevrecilikle uzaktan yakından alakası yok.
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alemburda34 3 yıl
Siyaset siyaset siyaset valla gina geldi haberin ana konusuna yorum yapin.
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FRAPS_TR 3 yıl
Amerikayı filan geçte , şu avrupanı medeniyetine hayranım. Almanyanın otobanlarında hız sınırı yok ama yapılan kaza oranı türkiyenin 10da 1 idir. Niye adamlar okumuşlar , cahil kalmamışlar birbirlerine saygılılar. Ayrıca Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir kurtarıcı gelip onlara cumhuriyeti altın tepside sunmadı. Hepsi o yüzden bunun ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Umarım Türkiyede gelişir çağ atlar. Tabi gelişmek yol yapmak köprü yapmakla olmaz , toplumsal gelişim beyinde başlar.

Medeniyetin en büyük düşmanı cehalettir , cahilinde en büyük düşmanı medeniyettir. Cahil birisi eğitimli medeni bir insanı görünce içinde birden kin beslemeye başlar. İşte bunu eğitim kalitesini yükselterek aşmalıyız.
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Parola_18 3 yıl FRAPS_TR
lumiafanx920

Amerikayı filan geçte , şu avrupanı medeniyetine hayranım. Almanyanın otobanlarında hız sınırı yok ama yapılan kaza oranı türkiyenin 10da 1 idir. Niye adamlar okumuşlar , cahil kalmamışlar birbirlerine saygılılar. Ayrıca Mustafa Kemal ATATÜRK gibi bir kurtarıcı gelip onlara cumhuriyeti altın tepside sunmadı. Hepsi o yüzden bunun ne kadar değerli olduğunu biliyorlar. Umarım Türkiyede gelişir çağ atlar. Tabi gelişmek yol yapmak köprü yapmakla olmaz , toplumsal gelişim beyinde başlar.

Medeniyetin en büyük düşmanı cehalettir , cahilinde en büyük düşmanı medeniyettir. Cahil birisi eğitimli medeni bir insanı görünce içinde birden kin beslemeye başlar. İşte bunu eğitim kalitesini yükselterek aşmalıyız.

canım benim medeniyet dedigin tek dişi kalmış canavar eğer otoyoldaki kaza oranı ile avrupaya hayran oluyorsan o zaman senin bahsettigin cahilligin dibini bulmuşun demektir... o medeni insanlar yüzyıllardır sömürdügü diger medeniyetlerin kaymagı ile nefes alıyorlar otoban yapıp üstünde geziniyorlar yada 3-5 mülteci geldi diye hayvanlaşıyorlar keşke sizin gibi hayranlarını ynlarına alsalarda hem siz hem biz kurtulsak
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N KUL 3 yıl
Daha iyisini üretip hizmetimize sunacaklar elbette. Para veriyoruz😡 Yeni E serisini beğenmedim mesela👎🏼
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kadirirdem 3 yıl
bence'de doğru olanı o adamlar haklı
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mokinto 3 yıl
Rimac concept one . Bir bakın arkadaşlar.28 yaşındaki hırvat bebe yapıyorsa daha ne diyeyim.
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simbolmina 3 yıl
Birkaç sene daha bekleyip hidrojen sisteme geçelim, hiç elektrik falan uğraşmayalım.
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MrKemal17 3 yıl simbolmina
simbolmina

Birkaç sene daha bekleyip hidrojen sisteme geçelim, hiç elektrik falan uğraşmayalım.

Hangi hidrojenli sistem?
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bersgurs 3 yıl
Bizde de github yasaklanıyor ne güzel.
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Parola_18 3 yıl
20 seneye kalmaz petrolün işi biter üretimi kısarak dünyayı öpmeye çalışan ruslar la araplar ne yapacak bakalım ? 50 sene sonra savaşlar bile biter rüzgar füzyon güneş verimli kullanılırsa Allah c.c herşeyi vermiş salmış bizi dünyaya thanks god !...
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