Almanya 2030 yılına kadar içten yanmalı motorları yasaklamayı planlıyor

Son dönemde çevre dostu araçlara olan ilgi git gide artmaya devam ediyor. Son gelişmeler ise Almanya'dan geldi, resmi makamlar 2030 yılında yeni içten yanmalı motor üretiminin yasaklanacağı ile ilgili kararın geçtiğini duyurdu. Kararın duyurusunu yapan Spiegel Magazin, Alman meclis üyelerinin diğer Avrupa ülkelerinin de bu tarz bir karar çıkarması şeklinde çağrılar yaptığını belirtiyor.

Bu karar demek oluyor ki 2030 yılında Almanya'da üretilen bütün yeni araçların tamamen elektrikli yada hidrojen yakıt hücreli olması zorunlu olacak. Hali hazırda elektrikli araç üretimi işinde olan Alman üreticiler için bu durum çok da sıkıntı yaratmayacak.

Bilindiği üzere BMW 3 senedir i3 modelini üretirken, Mercedes B-Class Electric Drive'a, Audi ise e-tron elektrikli araç ailesine sahip. Bunların yanında geçmişteki fuarlarda yeni etkinliklerde Alman üreticiler pek çok elektrikli araç konsepti tanıtılırken. Son olarak ise Paris'te Mercedes karşımıza Generation EQ konseptini çıkarmıştı.

Avrupa'da emisyonsuz araçlar için bazı fırsatlar uygulanırken bunlardan en etkini olarak vergilendirme görülüyor. Alman yetkililer Avrupa Birliği üyelerine yaptığı başvuruyla egzozlu araçlardan vergi indirimlerini keserek, sıfır emisyonlu araçlar için teşvikler yapılmasının değerlendirilmesini istiyor.

http://www.topspeed.com/cars/car-news/germany-looks-to-ban-internal-combustion-engines-by-2030-ar174793.html