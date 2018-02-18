Almanya Savunma Bakanı: Siber saldırılar küresel istikrar için en büyük tehdit

En büyük küresel tehdit
Tüm bu kötü tecrübelerin ardından hükümetler siber saldırıları artık ciddi bir tehdit olarak değerlendirip önlemler geliştirmeye başladı. Avrupa Birliği siber güvenlik konusunda üye ülkelerde çeşitli çalışmalar yaparken Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz günlerde CNBC'ye verdiği demeçte siber saldırıların ciddiyetine vurgu yaptı. Hükümetlerin ve şirketlerin sağladığı istikrarın siber saldırılar tarafından tehdit edildiğini belirten Leyen, ''Küresel istikrar için en büyük tehdit nedir?'' sorusuna da siber saldırılar cevabını verdi.
DAEŞ gibi terör örgütlerinin dahi siber saldırıları bir savaş aracı olarak kullandıklarını belirten Leyer, verileri korumanın önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir hale geleceğini düşünüyor. Siber tehditlere karşı ortak hareket çağrısında bulunan Leyer; siber güvenliğin önümüzdeki on yılın odağı haline geleceğini ifade etti.
https://www.cnbc.com/2018/02/17/munich-security-conference-german-defense-minister-on-global-stability.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hem dünya savaşı çıkarabiliyorlar hem de küresel istikrardan bahsediyorlar.
Elemanların özetini altta veriyorum.