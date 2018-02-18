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Almanya Savunma Bakanı: Siber saldırılar küresel istikrar için en büyük tehdit

Geçtiğimiz yıl dünya çapında etkili olan siber saldırılar hükümetlerin bu konuya eğilmesine neden olmuş durumda. Almanya Savunma Bakanı da siber saldırılardan endişe duyuyor.
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Güvenlik
Furkan Babur
Yazar
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Almanya Savunma Bakanı: Siber saldırılar küresel istikrar için en büyük tehdit
 

Geçtiğimiz yıl, küresel çapta meydana gelen siber saldırılar bireysel internet kullanıcılarından çok uluslu şirketlere, uluslararası organizasyonlardan hükümetlere kadar pek çok noktayı hedef almış ve etkisini gösterdiği bölgelerde hayatı durma noktasına getirmişti. Şüphesiz yakın tarihli siber saldırıları düşünüldüğünde akla ilk olarak WannaCry fidye yazılımı geliyor. Dünya çapında 300.000'den fazla bilgisayarı etkileyen WannaCry, otomobil üreticilerinin üretim sürecini durdurmasına ve İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nin çökmesine neden olmuştu. Öte yandan NotPetya saldırısı deniz ticaretini vururken, Equifax'e yönelik siber saldırı ile milyonlarca kişiye ait kredi kartı bilgileri hackerların eline geçmişti.


En büyük küresel tehdit 

Tüm bu kötü tecrübelerin ardından hükümetler siber saldırıları artık ciddi bir tehdit olarak değerlendirip önlemler geliştirmeye başladı. Avrupa Birliği siber güvenlik konusunda üye ülkelerde çeşitli çalışmalar yaparken Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen de geçtiğimiz günlerde CNBC'ye verdiği demeçte siber saldırıların ciddiyetine vurgu yaptı. Hükümetlerin ve şirketlerin sağladığı istikrarın siber saldırılar tarafından tehdit edildiğini belirten Leyen, ''Küresel istikrar için en büyük tehdit nedir?'' sorusuna da siber saldırılar cevabını verdi. 


DAEŞ gibi terör örgütlerinin dahi siber saldırıları bir savaş aracı olarak kullandıklarını belirten Leyer, verileri korumanın önümüzdeki yıllarda çok daha önemli bir hale geleceğini düşünüyor. Siber tehditlere karşı ortak hareket çağrısında bulunan Leyer; siber güvenliğin önümüzdeki on yılın odağı haline geleceğini ifade etti.


https://www.cnbc.com/2018/02/17/munich-security-conference-german-defense-minister-on-global-stability.html Yorum Yaz
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Ulan gerçek teröristleri besleyip siberden dem vuruyorlar ya kıl oluyorum. Kınayasım bile gelmiyor böylelerini.
Hem dünya savaşı çıkarabiliyorlar hem de küresel istikrardan bahsediyorlar.
Elemanların özetini altta veriyorum.
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Ulan gerçek teröristleri besleyip siberden dem vuruyorlar ya kıl oluyorum. Kınayasım bile gelmiyor böylelerini.Hem dünya savaşı çıkarabiliyorlar hem de kür...
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Tugrul_512bit 1 yıl en beğenilen
Ulan gerçek teröristleri besleyip siberden dem vuruyorlar ya kıl oluyorum. Kınayasım bile gelmiyor böylelerini.
Hem dünya savaşı çıkarabiliyorlar hem de küresel istikrardan bahsediyorlar.
Elemanların özetini altta veriyorum.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +8
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