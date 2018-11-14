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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı

Alman üreticilerin elektrikli araç bataryası konusunda Asya ülkelerine olan bağımlılığını azaltmak isteyen Alman hükumeti, batarya üretimine 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu.
6 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı
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Otomotiv sektöründeki elektriğe geçiş son yıllarda büyük bir ivme kazanmış durumda. Özellikle Alman otomobil devlerinin bu alana büyük bütçeler ayırdığına şahit olmaya başladık. Fakat bu üreticiler, elektrikli araçların en pahalı parçalarından biri olan bataryalar konusunda Asya merkezli tedarikçilere bağlı durumda. Bu durumun önüne geçmek isteyen Alman hükumeti sonunda düğmeye bastı.

Batarya üretimine 1 milyar euro yatırım 

Elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapan Volkswagen, BMW ve Audi gibi markaların anavatanı olan Almanya, batarya üretimi ve katı hal pillerinin geliştirilmesi için kurulması planlanan bir konsorsiyuma 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, endüstrinin içten yanmalı motorlara fazlasıyla bağımlı olduğu, dolayısıyla bunun otomotiv sektörü için büyük bir risk oluşturduğu dile getirildi. Fakat Reuters’a konuşan bazı kaynaklar bunun Asya ülkelerine olan bağımlılığı azaltmak için atılan bir adım olduğunu dile getirdi.

Üretim 2021'de başlayacak 

2030 yılına kadar dünyadaki toplam batarya üretiminin yüzde 30’una sahip olmayı hedefleyen Alman hükümeti, üretimin başlangıç tarihi olarak 2021 yılını işaret etti. Yetkililerin ülkede kurulacak büyük bir batarya fabrikası için yerel otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleriyle temas kurduğu, VARTA Microbattery, BASF, ve Ford-Werke Gmhb gibi şirketlerden olumlu dönüş alındığı bildirildi.

Asya'ya yetişebilir mi? 

Almanya’nın bu adımı büyük yankı uyandırsa da bazı uzmanlar Avrupa’nın bu konuda Asya’nın çok gerisinde kaldığına inanıyor. LG ve Samsung gibi şirketler tedarik için bir çok köklü markayla anlamış durumda. Çinli Contemporary Amperex Technology ise dünyanın en büyük batarya üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.


https://www.carscoops.com/2018/11/germany-spend-1-2-billion-support-ev-battery-development/ Yorum Yaz
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murdocklawless 6 ay en beğenilen
1 milyar eur mu? biz o parayı diyanete ayırıyoruz be, hey yavrum heeey.
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bende345 6 ay
Salak yemin ederim bu Almanlar.
Bu paraya iki tane Boeing 747-8 VİP alırlardı. Hem de içi Arabish zevkiyle döşeli.
Artan parayı da benzin parası yaparlardı.
Salak yemin ederim bu Almanlar.Bu paraya iki tane Boeing 747-8 VİP alırlardı. Hem de içi Arabish zevkiyle döşeli.Artan parayı da benzin parası yaparl...
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cenktun34 6 ay
Aptal herifler..
Bizde diyanet işlerine 2.Milyar € ayırdık.
Müslümanlığı yeniden tasarlıycaz.
Bakalım bu sene orucu neler bozacakmış.
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hopeyoung 6 ay
Hammaddeyi nereden alacaklar? Çine tüm dünya bağımlı. Enerjinin depolanabileceği daha efektif bir yöntem bulunmalı.
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bulentcandan 6 ay
Diğer bir konu, katı hal pilleri endüstriyel çapta üretilmeye başlandığı an birçok otomobil firması yüksek adetli elektrikli otomobil üretmeye başlar. Başlar ama, örneğin VW fabrikalarında 436.000 kişi çalışıyor ve elektrikli otomobil üretimine geçerlerse büyük bir kıyım olur. Bu sorunu nasıl aşacaklar bilemiyorum.
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cenktun34 6 ay
Aptal herifler..
Bizde diyanet işlerine 2.Milyar € ayırdık.
Müslümanlığı yeniden tasarlıycaz.
Bakalım bu sene orucu neler bozacakmış.
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Y-ZiyA 6 ay
Yeşil enerji de Almanya bir dünya devi. Buraya yatırdığını fazlasıyla çıkarırlar...
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bende345 6 ay
Salak yemin ederim bu Almanlar.
Bu paraya iki tane Boeing 747-8 VİP alırlardı. Hem de içi Arabish zevkiyle döşeli.
Artan parayı da benzin parası yaparlardı.
Yanıtla +14
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murdocklawless 6 ay en beğenilen
1 milyar eur mu? biz o parayı diyanete ayırıyoruz be, hey yavrum heeey.
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firat_kilic 6 ay
Alıcı mı satıcı mı olacağız? Aselsan rokete devam... Böyle işlere neden girmiyor? Yarın bir gün eninde sonunda girmek zorunda kalacak. Aracı olup satıcı olmak kolay iş sonra dolar niye çıktı..
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