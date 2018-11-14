Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı

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Otomotiv sektöründeki elektriğe geçiş son yıllarda büyük bir ivme kazanmış durumda. Özellikle Alman otomobil devlerinin bu alana büyük bütçeler ayırdığına şahit olmaya başladık. Fakat bu üreticiler, elektrikli araçların en pahalı parçalarından biri olan bataryalar konusunda Asya merkezli tedarikçilere bağlı durumda. Bu durumun önüne geçmek isteyen Alman hükumeti sonunda düğmeye bastı.

Batarya üretimine 1 milyar euro yatırım

Elektrikli araçlara büyük yatırımlar yapan Volkswagen, BMW ve Audi gibi markaların anavatanı olan Almanya, batarya üretimi ve katı hal pillerinin geliştirilmesi için kurulması planlanan bir konsorsiyuma 1 milyar euro yatırım yapacağını duyurdu. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, endüstrinin içten yanmalı motorlara fazlasıyla bağımlı olduğu, dolayısıyla bunun otomotiv sektörü için büyük bir risk oluşturduğu dile getirildi. Fakat Reuters’a konuşan bazı kaynaklar bunun Asya ülkelerine olan bağımlılığı azaltmak için atılan bir adım olduğunu dile getirdi.

Üretim 2021'de başlayacak

2030 yılına kadar dünyadaki toplam batarya üretiminin yüzde 30’una sahip olmayı hedefleyen Alman hükümeti, üretimin başlangıç tarihi olarak 2021 yılını işaret etti. Yetkililerin ülkede kurulacak büyük bir batarya fabrikası için yerel otomobil üreticileri ve teknoloji şirketleriyle temas kurduğu, VARTA Microbattery, BASF, ve Ford-Werke Gmhb gibi şirketlerden olumlu dönüş alındığı bildirildi.

Asya'ya yetişebilir mi?

Almanya’nın bu adımı büyük yankı uyandırsa da bazı uzmanlar Avrupa’nın bu konuda Asya’nın çok gerisinde kaldığına inanıyor. LG ve Samsung gibi şirketler tedarik için bir çok köklü markayla anlamış durumda. Çinli Contemporary Amperex Technology ise dünyanın en büyük batarya üreticisi olarak faaliyet gösteriyor.

https://www.carscoops.com/2018/11/germany-spend-1-2-billion-support-ev-battery-development/