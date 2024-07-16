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    Almanya, yeşil hidrojene 5 milyar dolarlık dev yatırım yapıyor

    Almanya, Avrupa Ortak Çıkarları için Önemli Projeler (IPCEI) programı kapsamında 23 yeşil hidrojen projesi için 4,6 milyar euro veya 5 milyar dolarlık finansmanı onayladı.
    Almanya, yeşil hidrojene 5 milyar dolarlık dev yatırım yapıyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, kıtanın enerji bağımsızlığı için adımlar atmaya devam ediyor. Almanya federal ve eyalet hükümetleri, bu yılın başlarında AB tarafından IPCEI (Important Projects of Common European Interest) statüsü verilen 23 adet yeşil hidrojen projesine 4,6 milyar Avro (5 milyar $) hibe verilmesini kısa bir süre önce resmen onayladı.

    Almanya’dan hidrojene dev yatırım

    Finans desteği verilecek projeler 1.4GW'a kadar hidrojen üretim kapasitesi, 370WGh hidrojen depolama, 2,000 km boru hattı ve 1,800 ton taşıma kapasitesine sahip sıvı organik hidrojen taşıyıcı (LOHC) terminallerinin kullanımını kapsıyor. RWE, Air Liquide, BP, EWE ve Enertrag'ı içeren geliştiricilerin, 4,6 milyar Avroya ek olarak 2030 yılına kadar bu projelere özel olarak toplam 3,3 milyar Avro yatırım yapması bekleniyor.

    Almanya onayladığı finansmanın yüzde 70’ini federal hükümet bütçesinden sağlarken geri kalan yüzde 30’luk kısım ise projelerin geliştirileceği eyalet bütçeleri tarafından karşılanacak. 4,6 milyar Avroluk bu finansmanın, yılın başlarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'da 33 projeyi destekleyen 6.9 milyar Avroluk AB çapındaki üçüncü IPCEI Hy2Infra programının bir parçası olduğu belirtiliyor.

    Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı (BMWK) Robert Habeck, yaptığı açıklamada hidrojenin önemine değinirken şunları söyledi: "Etkin bir hidrojen altyapısı, sanayi ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasında kilit bir rol oynamakta. Hidrojen boru hatları sanayi merkezlerinin can damarı haline gelecek. Bunu yaparken, iklim-nötr büyüme için gerekli koşulları yaratıyoruz.

    Aktarılanlara göre Almanya, 55-370 MW kapasite arasında değişen toplamda dokuz elektrolizör projesi finansman sağladı. Uzunlukları 40-618 km arasında değişen 10 boru hattı projesi de mali destek aldı. Ayrıca 17 milyon nm3 ila 50 milyon nm3 arasında dört hidrojen depolama projesine de destek verildi. Bu projelere ek olarak yeni projeler için de finansman sağlanacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 4 gün önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 5 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 5 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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