Almanya, yeşil hidrojene 5 milyar dolarlık dev yatırım yapıyor

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Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, kıtanın enerji bağımsızlığı için adımlar atmaya devam ediyor. Almanya federal ve eyalet hükümetleri, bu yılın başlarında AB tarafından IPCEI (Important Projects of Common European Interest) statüsü verilen 23 adet yeşil hidrojen projesine 4,6 milyar Avro (5 milyar $) hibe verilmesini kısa bir süre önce resmen onayladı.

Almanya’dan hidrojene dev yatırım

Finans desteği verilecek projeler 1.4GW'a kadar hidrojen üretim kapasitesi, 370WGh hidrojen depolama, 2,000 km boru hattı ve 1,800 ton taşıma kapasitesine sahip sıvı organik hidrojen taşıyıcı (LOHC) terminallerinin kullanımını kapsıyor. RWE, Air Liquide, BP, EWE ve Enertrag'ı içeren geliştiricilerin, 4,6 milyar Avroya ek olarak 2030 yılına kadar bu projelere özel olarak toplam 3,3 milyar Avro yatırım yapması bekleniyor.

Almanya onayladığı finansmanın yüzde 70’ini federal hükümet bütçesinden sağlarken geri kalan yüzde 30’luk kısım ise projelerin geliştirileceği eyalet bütçeleri tarafından karşılanacak. 4,6 milyar Avroluk bu finansmanın, yılın başlarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'da 33 projeyi destekleyen 6.9 milyar Avroluk AB çapındaki üçüncü IPCEI Hy2Infra programının bir parçası olduğu belirtiliyor.

Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı (BMWK) Robert Habeck, yaptığı açıklamada hidrojenin önemine değinirken şunları söyledi: "Etkin bir hidrojen altyapısı, sanayi ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasında kilit bir rol oynamakta. Hidrojen boru hatları sanayi merkezlerinin can damarı haline gelecek. Bunu yaparken, iklim-nötr büyüme için gerekli koşulları yaratıyoruz.”

Aktarılanlara göre Almanya, 55-370 MW kapasite arasında değişen toplamda dokuz elektrolizör projesi finansman sağladı. Uzunlukları 40-618 km arasında değişen 10 boru hattı projesi de mali destek aldı. Ayrıca 17 milyon nm3 ila 50 milyon nm3 arasında dört hidrojen depolama projesine de destek verildi. Bu projelere ek olarak yeni projeler için de finansman sağlanacak.

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Almanya, yeşil hidrojene 5 milyar dolarlık dev yatırım yapıyor