Almanya, yeşil hidrojene 5 milyar dolarlık dev yatırım yapıyor

Almanya’dan hidrojene dev yatırım
Finans desteği verilecek projeler 1.4GW'a kadar hidrojen üretim kapasitesi, 370WGh hidrojen depolama, 2,000 km boru hattı ve 1,800 ton taşıma kapasitesine sahip sıvı organik hidrojen taşıyıcı (LOHC) terminallerinin kullanımını kapsıyor. RWE, Air Liquide, BP, EWE ve Enertrag'ı içeren geliştiricilerin, 4,6 milyar Avroya ek olarak 2030 yılına kadar bu projelere özel olarak toplam 3,3 milyar Avro yatırım yapması bekleniyor.
Almanya onayladığı finansmanın yüzde 70’ini federal hükümet bütçesinden sağlarken geri kalan yüzde 30’luk kısım ise projelerin geliştirileceği eyalet bütçeleri tarafından karşılanacak. 4,6 milyar Avroluk bu finansmanın, yılın başlarında Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz ve Slovakya'da 33 projeyi destekleyen 6.9 milyar Avroluk AB çapındaki üçüncü IPCEI Hy2Infra programının bir parçası olduğu belirtiliyor.
Almanya Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı (BMWK) Robert Habeck, yaptığı açıklamada hidrojenin önemine değinirken şunları söyledi: "Etkin bir hidrojen altyapısı, sanayi ve enerji sektörünün karbonsuzlaştırılmasında kilit bir rol oynamakta. Hidrojen boru hatları sanayi merkezlerinin can damarı haline gelecek. Bunu yaparken, iklim-nötr büyüme için gerekli koşulları yaratıyoruz.”
Aktarılanlara göre Almanya, 55-370 MW kapasite arasında değişen toplamda dokuz elektrolizör projesi finansman sağladı. Uzunlukları 40-618 km arasında değişen 10 boru hattı projesi de mali destek aldı. Ayrıca 17 milyon nm3 ila 50 milyon nm3 arasında dört hidrojen depolama projesine de destek verildi. Bu projelere ek olarak yeni projeler için de finansman sağlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.