Almanya'nın Stuttgart kentindeki dizel yasağı 1 Nisan'da başlıyor

Avrupa’nın pek çok şehrinde dizel otomobillerin giriş çıkışının yasaklanması tartışılıyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinde ise tartışma evresi çoktan geride kaldı. Şehirdeki dizel otomobil yasağı 1 Nisan’da, yani sadece iki gün sonra başlıyor.

Geçtiğimiz yıl Alman Çevre Koruma Örgütü’nün dizel motorlu araçları yasaklatma talebi mahkemeye taşınmış ve İdari Mahkeme Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa sürede yasaklanmasına hükmetmişti. Reuters, kent genelindeki dizel yasağının önümüzdeki hafta başlayacağını belirtti. Buna göre, Euro 4 motorlu dizel araçlar Stuttgart’a giremeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasak sadece dışarıdan şehre girmek isteyenleri değil, Stuttgart’ta ikamet eden kişileri de kapsıyor. Bu da şehir merkezinde yaşayan insanların dahi önümüzdeki haftadan itibaren Euro 4 motorlu araçlarını kullanamayacağı anlamına geliyor. Euro 5 motorlu araçların durumu şimdilik belirsiz. Fakat 2020’nin başından itibaren onların da yasak kapsamına gireceği kesin. 2021 yılının sonundan itibaren ise sadece özel izne tabi araçların kent merkezine girebilmesi söz konusu olacak.

Yetkililer yasak konusunda bazı istisnaların bulunabileceğini söylüyor. Fakat şimdilik bu istisnaya dahil olmak için aranan özellikler açıklanmış değil.

https://www.reuters.com/article/us-germany-emissions-stuttgart/german-city-of-stuttgart-bans-older-diesel-vehicles-from-april-1-idUSKCN1R91P8