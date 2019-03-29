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Almanya'nın Stuttgart kentindeki dizel yasağı 1 Nisan'da başlıyor

Stuttgart şehir merkezinde Euro 4 motorlu ve daha eski dizel araçların kullanılmasını yasaklayan uygulama iki gün sonra başlıyor. Bu yılın sonundan itibaren Euro 5 motorlu araçlar da yasaklanacak.
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Almanya'nın Stuttgart kentindeki dizel yasağı 1 Nisan'da başlıyor
 

Avrupa’nın pek çok şehrinde dizel otomobillerin giriş çıkışının yasaklanması tartışılıyor. Almanya’nın Stuttgart şehrinde ise tartışma evresi çoktan geride kaldı. Şehirdeki dizel otomobil yasağı 1 Nisan’da, yani sadece iki gün sonra başlıyor.

Geçtiğimiz yıl Alman Çevre Koruma Örgütü’nün dizel motorlu araçları yasaklatma talebi mahkemeye taşınmış ve İdari Mahkeme Stuttgart kentinde dizel motorlu araçların kullanılmasının en kısa sürede yasaklanmasına hükmetmişti. Reuters, kent genelindeki dizel yasağının önümüzdeki hafta başlayacağını belirtti. Buna göre, Euro 4 motorlu dizel araçlar Stuttgart’a giremeyecek.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu yasak sadece dışarıdan şehre girmek isteyenleri değil, Stuttgart’ta ikamet eden kişileri de kapsıyor. Bu da şehir merkezinde yaşayan insanların dahi önümüzdeki haftadan itibaren Euro 4 motorlu araçlarını kullanamayacağı anlamına geliyor. Euro 5 motorlu araçların durumu şimdilik belirsiz. Fakat 2020’nin başından itibaren onların da yasak kapsamına gireceği kesin. 2021 yılının sonundan itibaren ise sadece özel izne tabi araçların kent merkezine girebilmesi söz konusu olacak.

Yetkililer yasak konusunda bazı istisnaların bulunabileceğini söylüyor. Fakat şimdilik bu istisnaya dahil olmak için aranan özellikler açıklanmış değil.


https://www.reuters.com/article/us-germany-emissions-stuttgart/german-city-of-stuttgart-bans-older-diesel-vehicles-from-april-1-idUSKCN1R91P8 Yorum Yaz
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escudo76 1 ay Biyturs_OnSr
Haberi kırpıp işlerine gore yazmasınlar ve böyle muameleyle karsilasmasinlar. Haber ne euro 5 motor un altında olan dizel araçların şehre birisi yasaklanmış. Euro5 ne zaman cıkmış 2011 civarı. Yani bu modelden aşağısı giremez diyor. Adam ne yazmış dizeller giremeyecek. Amaç ne peki bu adamın haberi değiştirerek yazmasının?
Haberi kırpıp işlerine gore yazmasınlar ve böyle muameleyle karsilasmasinlar. Haber ne euro 5 motor un altında olan dizel araçların şehre birisi yasaklanmış. ...
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Yanıtla +29
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clb12 1 ay Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Hayırdır dostum, bu nasıl bir üslup ? Haberi yazan editör asker arkadaşın falan mı ?

Haberi yazan duzgun yazarsa hakaret de isitmez.
Biyturs_OnSrHayırdır dostum, bu nasıl bir üslup ? Haberi yazan editör asker arkadaşın falan mı ?Haberi yazan duzgun yazarsa h...
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OverClocK1ng 1 ay
Adamlar bizden o kadar ilerdeler ama biz onları kıskanıyoruz.
İşte bunlar hep
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haberelectro 1 ay
Euro4 ler yasak diğerleri serbest.
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DH Misafiri 1 ay
Olmamış keşke dizel zehirini tamamen kaldırsalarmış.
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edgar1899 1 ay
Daha önce bir konu açıp açıklamıştım 1 eylül 2019da avrupada dizelin selasını okuyorlar, 1 ocak 2021de cenazesini kaldıracaklar.
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aaguler 1 ay
Dizel motor teknolojisine sahip olamayıp, “binim iribim iz yikiyir bir kiri” avuntularıyla araç kullanmaktan zevk alamayan fanboylarla, dizel modelleri sunamayan ya da benzinli versiyonlarıa göre pahalı satan marka satış danışmanlarının açtığı ya da üşüştüğü başlıklardan biri daha. Dizel asla bitmeyecek bir teknoloji
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sniper23 1 ay
90'lı yıllardan kalan arabaları kullanan için kötü haber. Avrupa'da eski araba kullayan çok var.
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ugurr999 1 ay
youtube.com/... youtube.com/...
Benim anlamadığım cevaplanmasını istediğim şey şu; neredeyse yeni sayılabilecek arabaları hurdaya ayırıp, onların yerine karbon salınımı ''daha düşük'' araç almak sandığımız kadar çevreci mi? Şimdi bir an için yenilerin eskilerinden kilometre başına %1-3 her neyse daha çevreci olduğunu varsayalım veya rakam daha yüksek olsun önemli değil. Peki yeni arabaların üretimi için ne kadar enerji(dolayısıyla karbon salınımı),su harcanıyor? Yeni araç üretimi için dünyaya yayılan çeşitli gazlar ve enerji tüketimini hesaba katarsak bu araç değişimi aradaki farkı kaç yılda çıkaracak?
Benim şahsi fikrim şu. Çevre mevre ne gelişmiş ne de geri kalmış toplumların/devletlerin umurunda. İşin arkasında sadece kapitalizm var deyip geçmek de pek yeterli gelmiyor. Kapitalizm+Zeitgeist daha olası.
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D.Baran 1 ay ugurr999
Almanya'da dizel yasağı vb ile ilgili haberlerin Türkiye'de verilişinde büyük eksiklikler var.Evet tabiki bu yasaklamaların çevreyle ilgili tarafı var ama bu ilgi, yasaklanan yerlerdeki çevreyle ilgili.Yani mesele şu; Stuttgart'ta yada yasaklama kararı verilen diğer yerlerde yapılan hava kirliliği ölçümlerinde değerler standartların üzerinde çıktığından ve bu kirlilikte dizel motorlu araçların yaydığı gazların etkili olmasından dolayı bu kararlar alınıyor.Yani mesele öyle genel bir çevre kirliliğiyle,iklim değişikliğiyle vb. ilgili değil aslında,ve zaten yeni üretilecek araçların genel kirliliğe yapacağı 'katkı' da yönetimlerin,karar vericilerin umrunda değil.
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OverClocK1ng 1 ay
Adamlar bizden o kadar ilerdeler ama biz onları kıskanıyoruz.
İşte bunlar hep
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dr20mouse 1 ay
Güzel euro 5 altında dpf yok euro 5 altı bizde de yasaklanmalı.
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bluedevil866 1 ay
NRW benim icin onemli.
euro4 gelecek gelmeyecek deniyor.
euro5 alicam niyetim var...
aslinda bmw euro4 x5 ler 10.000 euro civarinda. yarin gidip alasim var bilsem ki en az 3 sene kullanicam...
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MrKattchup 1 ay
Bu dizel satışını bitirmez aksine daha da artırır. Dizel kullanmak isteyen adam bunu görünce hemen ben ikna oldum mu diyecek euro4 olanı satar yenisini alır en ucuz polo dizel 17 bin euro dan başlıyor almak da zor değil.
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caspento 1 ay MrKattchup
Euro4 dizeli kime satar? Çöpe atar yenisini alır deseniz tamam ama ikinci el dizel euro4 aracı kimse almaz Almanyada şu anda.
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almanya, stuttgart ve
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