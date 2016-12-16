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Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi

Altay Tankı için güç gurubunu geliştirmeye çalışan Tümosan, KAP’a yaptığı açıklamada yeniden süre uzatma aldığını duyurdu. Peki bu ne anlama geliyor? İşte detaylar:
2 yıl
19,1b
1
41
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi
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Altay tankının ilk etapta güç grubunu sağlayacak Alman MTU şirketinden alınacak ilk parti desteğinin ardından sonraki modellerde TÜMOSAN'ın geliştireceği bir güç ve aktarma biriminin kullanılacağı biliniyordu.

Alanında 30 yıldan fazla tecrübesi bulunan şirketin soyunduğu bu iş aslında Türkiye’nin ağır motorlu sanayi projeleri için de kritik bir önem taşıyor. Zira geliştirilecek olan motor ve aktarma grubu, sadece Altay Tankı için değil denizden kara taşıtlarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanımda olacak şekilde planlanıyor.

İşi üstlenen Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da kısa adıyla TÜMOSAN, 17 Mart 2015 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından Proje Uygulama Takvimini başlatmak için 15 Aralık 2016 tarihine kadar ek süre talep etmişti. 4 aylık bu uzatmanın ardından yeniden bir erteleme haberi geldi. Firmanın parasal hakkedişlerini alması için de önemli olan bu açıklama ile süre bir ay daha uzatıldı.

1 aylık daha uzatma talep eden TÜMOSAN, KAP’a yaptığı bildirim ile onay aldığını duyurdu. Yani Proje Takvimi 16 Ocak 2017 tarihine kadar ötelenmiş oldu. Takvim süresi 54 ay. Bu da demek oluyor ki hiçbir aksilik olmadığı takdirde Temmuz 2021’de çalışmalar tamamlanabilecek.

Avusturyalı bir şirket ile süreci yürütmek adına ortaklık masasına oturan ancak siyasi gelişmeler nedeni ile çalışmaya karşı çıkan Avusturya hükümetinin tepkisi üzerine bu anlaşma suya düşmüştü. Tümosan’ın hali hazırda İngiliz Ricardo PLC firması ile görüştüğü biliniyor.


https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/572586 Yorum Yaz
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asiruhh1903 2 yıl en beğenilen ITTF
Sorumluluk duygusu gelişmemiş bir toplum olduğumuz için yaparız abi ederiz abilerle ilerliyoruz.
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ITTF 2 yıl
Bu firmalardaki rahatlık beni bitiriyor.
Metro 2015'te bitecek deniyor bitmiyor hop 2017'ye ,yine bitmiyor hop 2020'ye.
Her işte böyle .Toplum olarak herşeyi erteliyoruz.
Bu firmalardaki rahatlık beni bitiriyor.Metro 2015'te bitecek deniyor bitmiyor hop 2017'ye ,yine bitmiyor hop 2020'ye.Her işte böyle .Toplum olarak her...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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asiruhh1903 2 yıl
Tümosanın daha koç grubunun olduğunu sanan arkadaşlar var da atmak istedim sahibi:"Albayrak Holding".
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +17
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1 Avatar
Deeper 2 yıl
Avusturyalı bir şirket ile süreci yürütmek adına ortaklık masasına oturan ancak siyasi gelişmeler nedeni ile çalışmaya karşı çıkan Avusturya hükümetinin tepkisi üzerine bu anlaşma suya düşmüştü. Tümosan’ın hali hazırda İngiliz Ricardo PLC firması ile görüştüğü biliniyor.

Alın anlatmak istediğimiz bu! Adam karşı çıkıyor, siyasi olarak adamlara mecbursunuz ve adam diyor ki HAYIR kalıyorsunuz böyle işte



Sonra biz vatan haini oluyoruz gerçekleri söyleyince.
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Feindesland 2 yıl
Maketten bir farkı yok desenize.
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AMDR 2 yıl
Yerli cadillacı 2019'a ertelediler.Büyük bir ihtimal buda aynı kaderi yaşayacak. Umarım yanılıyorumdur.
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El_domingo 2 yıl
Kabul edelimki adamların 100 senede kat ettiği yolu biz cok kısa surede katetmek durumundayız oyleki 2023 u falan bekleyecek durumumuz bile yok..ne yapıp edip kiminle ortaklık yapılırsa yapılsın ozgur sartsız sistemlere biran once sahip olmamız gerekiyor..
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AC_Hawker 2 yıl
Güzel habermi :D
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Krone 2 yıl
Şu tanka uygun bir motor bulsak ne güzel olacaktı.
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Bluflame 2 yıl
işin özeti: bu motoru tümosan yapamıyor, dışardan bir firma bulup yaptıracak, artık nasıl yerli oluyorsa?
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BekirHan 2 yıl
Büyük ihtimalle sistem tasarımını AVL ile yapamadıklarından Ricardo grubuna yöneldiler. Olsun, AVL kadar olmasada Ricardo' da güzel bir yazılım. Umarım güzel şeyler çıkar.
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halitozbasli 2 yıl
Bu konu çok derin ve karmaşık bir konu kısaca özeti. Ülkemde bu tankı Otokardan başka kimse toplayamaz ve ne yazık ki tümosandan başka motor geliştire bilecek ağır sanayi alt yapısı olan başka firmada ne yazık ki yok. Bu tankın şaşe üreticsi doosan motor üretimi konusunda hundai ye yetki verdi ama firma yatak sarmayan , krank kırmay, gömlek çatlatmaya ve hararet yapmayan 2000 bg gücünde tanka sığacak kadar küçük dizel motor yapamadı( Türkiyede Hyundai kapasitesinde bir firma yok ona en yakın firma tümosan ama kesinlikle 4 hatta 5 numara daha küçüğü) Almanın MTU motoruna gelecek olursa hali hazırda kendi Leopard m2a7lerden fransız lecrer tankında kullanılan bir motor ve bu alanda kendini kanıtlamış bir makine. Fakat almanlar bize tek şartla bu makineyi veriyor oda bu makine ile donatılmış tankı ülke öz savunmasında kullanam bilirsin ( kısaca suriyede kullanmayı unut) ve Nato müttefiki dışında kimseye bu motorla donatılmış tankı satmazsın gibi abuk subuk bir şartı var yani bu motoru bağlayacağın tankla tançılık dışında bir oyun oynayamazsın yoksa ambargo yersin diyor. İngiliz BMC motor ise biz size motor veririz ama bazı parçalarına dokunamazsın diyor (ateşleme beynine dokunamazsın diyor) tıpki TEİ montajlı f-16larının bazı kırtik motor parçalarında olduğu gibi. Kısaca erdoğanın tümosana git ortak bul ama bu motor yüzde yüz yerli olsun diye israr etmesinin çok geçerli bir nedeni var ve şuan suriyede görüyoruz... Vietnam zamanından kalma M60larla operasyon yapıyoruz leo m2a4ler sınır hattında emir bekliyor. Ben nerden bu kadar bu konuya hakimim diye soracak olursanız hem tümosan hem otokar hissesi taşıyorum uzun zamandır. Bu konu ile ilgi ne bilgi varsa ister istemez dikkatimi çekiyor.
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ardicli2000 2 yıl halitozbasli
halitozbasli
Bu konu çok derin ve karmaşık bir konu kısaca özeti. Ülkemde bu tankı Otokardan başka kimse toplayamaz ve ne yazık ki tümosandan başka motor geliştire bilecek ağır sanayi alt yapısı olan başka firmada ne yazık ki yok. Bu tankın şaşe üreticsi doosan motor üretimi konusunda hundai ye yetki verdi ama firma yatak sarmayan , krank kırmay, gömlek çatlatmaya ve hararet yapmayan 2000 bg gücünde tanka sığacak kadar küçük dizel motor yapamadı( Türkiyede Hyundai kapasitesinde bir firma yok ona en yakın firma tümosan ama kesinlikle 4 hatta 5 numara daha küçüğü) Almanın MTU motoruna gelecek olursa hali hazırda kendi Leopard m2a7lerden fransız lecrer tankında kullanılan bir motor ve bu alanda kendini kanıtlamış bir makine. Fakat almanlar bize tek şartla bu makineyi veriyor oda bu makine ile donatılmış tankı ülke öz savunmasında kullanam bilirsin ( kısaca suriyede kullanmayı unut) ve Nato müttefiki dışında kimseye bu motorla donatılmış tankı satmazsın gibi abuk subuk bir şartı var yani bu motoru bağlayacağın tankla tançılık dışında bir oyun oynayamazsın yoksa ambargo yersin diyor. İngiliz BMC motor ise biz size motor veririz ama bazı parçalarına dokunamazsın diyor (ateşleme beynine dokunamazsın diyor) tıpki TEİ montajlı f-16larının bazı kırtik motor parçalarında olduğu gibi. Kısaca erdoğanın tümosana git ortak bul ama bu motor yüzde yüz yerli olsun diye israr etmesinin çok geçerli bir nedeni var ve şuan suriyede görüyoruz... Vietnam zamanından kalma M60larla operasyon yapıyoruz leo m2a4ler sınır hattında emir bekliyor. Ben nerden bu kadar bu konuya hakimim diye soracak olursanız hem tümosan hem otokar hissesi taşıyorum uzun zamandır. Bu konu ile ilgi ne bilgi varsa ister istemez dikkatimi çekiyor.

35 yıllık motor üreticisi koreliler 7 yıllık çalışma sonunda eh işte denebilecek bir tank motoru ürettiler. Öyle ha deyince olmuyor maalesef. Çok geç kalındı o nedenle yavaş ilerliyor. Ortaklıklar kurarak altyapıyı know how ı hızlı ilerletmek lazım ama işte stratejik konu olduğundan kimse yanaşmıyor :((
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serafon 2 yıl halitozbasli
halitozbasli

Bu konu çok derin ve karmaşık bir konu kısaca özeti. Ülkemde bu tankı Otokardan başka kimse toplayamaz ve ne yazık ki tümosandan başka motor geliştire bilecek ağır sanayi alt yapısı olan başka firmada ne yazık ki yok. Bu tankın şaşe üreticsi doosan motor üretimi konusunda hundai ye yetki verdi ama firma yatak sarmayan , krank kırmay, gömlek çatlatmaya ve hararet yapmayan 2000 bg gücünde tanka sığacak kadar küçük dizel motor yapamadı( Türkiyede Hyundai kapasitesinde bir firma yok ona en yakın firma tümosan ama kesinlikle 4 hatta 5 numara daha küçüğü) Almanın MTU motoruna gelecek olursa hali hazırda kendi Leopard m2a7lerden fransız lecrer tankında kullanılan bir motor ve bu alanda kendini kanıtlamış bir makine. Fakat almanlar bize tek şartla bu makineyi veriyor oda bu makine ile donatılmış tankı ülke öz savunmasında kullanam bilirsin ( kısaca suriyede kullanmayı unut) ve Nato müttefiki dışında kimseye bu motorla donatılmış tankı satmazsın gibi abuk subuk bir şartı var yani bu motoru bağlayacağın tankla tançılık dışında bir oyun oynayamazsın yoksa ambargo yersin diyor. İngiliz BMC motor ise biz size motor veririz ama bazı parçalarına dokunamazsın diyor (ateşleme beynine dokunamazsın diyor) tıpki TEİ montajlı f-16larının bazı kırtik motor parçalarında olduğu gibi. Kısaca erdoğanın tümosana git ortak bul ama bu motor yüzde yüz yerli olsun diye israr etmesinin çok geçerli bir nedeni var ve şuan suriyede görüyoruz... Vietnam zamanından kalma M60larla operasyon yapıyoruz leo m2a4ler sınır hattında emir bekliyor. Ben nerden bu kadar bu konuya hakimim diye soracak olursanız hem tümosan hem otokar hissesi taşıyorum uzun zamandır. Bu konu ile ilgi ne bilgi varsa ister istemez dikkatimi çekiyor.

Saçma sapan işlerle uğraşmaktan böyle şeyler hiç gündeme gelmedi ülkemizde. Halbuki her yaştan her gruptan insanımızın milli bilinçle işini iyi yapması ve bağımlılıktan kurtulması ve dünyada ön sıralara çıkacak şekilde rekabet etmesi hep ön gündemimiz olmalıydı ve olmalı.
Yanıtla +3
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Tendürek 2 yıl
Bu işler kolay değil. Yeter ki ertelensin, iptal edilmesin. Başka çaremiz yok, kızıp "bırak ya, yapma!" diyemeyiz. Yapmak zorundayız. Sabredeceğiz.
Yanıtla +6
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