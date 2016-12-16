Altay Tankı için güzel haber yine ertelendi

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Altay tankının ilk etapta güç grubunu sağlayacak Alman MTU şirketinden alınacak ilk parti desteğinin ardından sonraki modellerde TÜMOSAN'ın geliştireceği bir güç ve aktarma biriminin kullanılacağı biliniyordu.

Alanında 30 yıldan fazla tecrübesi bulunan şirketin soyunduğu bu iş aslında Türkiye’nin ağır motorlu sanayi projeleri için de kritik bir önem taşıyor. Zira geliştirilecek olan motor ve aktarma grubu, sadece Altay Tankı için değil denizden kara taşıtlarına kadar çok geniş bir yelpazede kullanımda olacak şekilde planlanıyor.

İşi üstlenen Türk Motor Sanayi ve Ticaret A.Ş. ya da kısa adıyla TÜMOSAN, 17 Mart 2015 tarihinde imzalanan sözleşmenin ardından Proje Uygulama Takvimini başlatmak için 15 Aralık 2016 tarihine kadar ek süre talep etmişti. 4 aylık bu uzatmanın ardından yeniden bir erteleme haberi geldi. Firmanın parasal hakkedişlerini alması için de önemli olan bu açıklama ile süre bir ay daha uzatıldı.

1 aylık daha uzatma talep eden TÜMOSAN, KAP’a yaptığı bildirim ile onay aldığını duyurdu. Yani Proje Takvimi 16 Ocak 2017 tarihine kadar ötelenmiş oldu. Takvim süresi 54 ay. Bu da demek oluyor ki hiçbir aksilik olmadığı takdirde Temmuz 2021’de çalışmalar tamamlanabilecek.

Avusturyalı bir şirket ile süreci yürütmek adına ortaklık masasına oturan ancak siyasi gelişmeler nedeni ile çalışmaya karşı çıkan Avusturya hükümetinin tepkisi üzerine bu anlaşma suya düşmüştü. Tümosan’ın hali hazırda İngiliz Ricardo PLC firması ile görüştüğü biliniyor.

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/572586