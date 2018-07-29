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Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek

Netflix, sevilen bilim-kurgu dizisi Altered Carbon'a ikinci sezon onayını verdi. İlk sezonda Joel Kinnaman'ın hayat verdiği Takeshi Kovacs karakterini ikinci sezonda canlandıracak isim de açıklandı.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek
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Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici yeni dizilerinden Altered Carbon, ekranlara geri dönüyor. Netflix, sevilen bilim-kurgu dizisine 2. sezon onayı verdiğini açıkladı. 8 bölümden oluşacak yeni sezon için bir yayın tarihi açıklanmadı, ancak dizinin 2019'un ilk yarısında ekranlara dönmesi bekleniyor.

Altered Carbon'ın yeni sezonu farklı bir zaman diliminde geçecek ve yepyeni bir oyuncu kadrosu ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İnsan bilincinin farklı bedenlere aktarılabildiği bir gelecekte geçen Altered Carbon'ın her sezon farklı bir zaman diliminde geçmesi ve oyuncuların değişmesi en başından planlanıyordu.
Dizinin ilk sezonda Joel Kinnaman tarafından canlandırılan ana karakteri Takeshi Kovacs'a hayat verecek yeni isim de açıklandı. Kovacs'i yeni sezonda, Marvel sinematik evrenindeki Falcon rolü ile tanınan Anthony Mackie canlandıracak.
İlk sezonunda yer alan birçok karakterin 2. sezonda geri dönmesi beklenmiyor. Ancak dizinin yaratıcısı olan Laeta Kalogridis daha önce verdiği bir röportajda, Poe (Chris Conner) ve Reileen (Dichen Lachman) karakterlerinin geri dönebileceğini açıklamıştı.

https://deadline.com/2018/07/altered-carbon-renewed-season-2-anthony-mackie-cast-replaces-joel-kinnaman-takeshi-kovacs-netflix-series-1202434841/ Yorum Yaz
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reshthesucker 10 ay en beğenilen Infinitum Nihil
Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Basit bi sıfat tamlamasından bahsediyorum. İçeriği bildiğim için başlığın saçmalığından dem vuruyorum. Başlıkta yenilenen diye bahsedilen şey ikinci sezon. Eğer siz de benim gibi içeriği okuduysanız yenilenenin ikinci sezon olmadığının farkındasınızdır.
Ülkenin ikliminden midir nedir, kimse burnundan kıl aldırmıyor. Bunu yazacağınıza kabul etmediğiniz hatanızı düzeltseniz, sizin de benim de yorumları okuyan diğer insanların da az vakti çalınmış olurdu. Ama yok, ego daha önemli. Siz de haklısınız. Baştaki neyse dipteki de o.
Ben ne diyorum sen ne diyorsun. Basit bi sıfat tamlamasından bahsediyorum. İçeriği bildiğim için başlığın saçmalığından dem vuruyorum. Başlıkta yenilenen diye ...
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reshthesucker 10 ay reshthesucker
reshthesucker
Yenilenen 2. sezon ne demek anlamadım. Ortada w.sezonun bir versiyonu var da yeniden mi çekiyorlar?

‘Altered Carbon’ Renewed For Season 2

Editör bey, ingilizce bilmiyorsunuz. Editoryanızda özgünlük yok tamam da yazdığınız şeyin ne anlama geldiğine dönüp bir bakın. Absürd şeyler çıkıyor ortaya.
reshthesuckerYenilenen 2. sezon ne demek anlamadım. Ortada w.sezonun bir versiyonu var da yeniden mi çekiyorlar?‘Altered Carb...
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1 Yanıt Yanıtla +5
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babacan52 10 ay
kovac iyidi niye değiştirdiler ki doktor who gibi mi olmaya uğraşıyorlar anlamadım. Bence gerek yoktu kovac'tan çok ekmek yerlerdi daha.
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fhrstw 10 ay
Joel kinnamanı ilkkez seyrettim başta çok ön yargım oldu zaten bu tip serilerde bu projenin altından kalkmak kolay iş değil ama açıkçası marvelin falconu bence olmaz bu role gitmez yardımcı oyuncu derseniz amenna.
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SEO-Uzmanı 10 ay
netfix dizileri nedense izlenilsin diye ;
TR dizilerine dönüşüyor gibi bir durum var.
netfix öncesi yapılan dizilere bir bakın ve sonrasına bir bakın !
arada ciddi bir uçurum var gibi !
bölüm başına konu işlemeli diziler
star trek gibi olmalı ! bakınız eski seri yoksa baştan sonra izlenmedikçe bi halta benzemeyen diziler çöplüğüne dönüyor bu iş !
lost dizisi baştan sona izlenile bilinir bir diziydi !
çünkü her bölümde izleyiciyi bir olayı çözme anlamıyla
insanda önce merak sonra merakına cevap anlamıyla
beyinde öğrenme ve bir şeyleri farklı değerlendirme anlamıyla
daha önce hiç bir dizide olamayan bir dizi izleme tadı bırakıyordu
ama son derece sığ karakterlerle yapılan dizilerde
özellikle şu triportsuz çekimler yapılan yeni diziler
büyük ekranı olanlarda mide bulunatısı yapıyor yeni diziler !
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Mianfei 10 ay
YA ALLAH MUHAMMED AŞKINA BU ADAM FALCON OLARAK EFSANE Bİ OYUNCULUK SERGİLEMİŞ GİBİ BİDE MARVEL SİNEMA EVRENİNDEN YAZILMIŞ. GAYET VASAT BİR OYUNCU. GÜZELİM DİZİ GİTTİ ÇÖPE
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DH Misafiri 10 ay
2 sezonda başrol değişmemeliydi seyirci onu ilk sezonda begendi 2 sezonda da ayni kisinin olmasini isterdim bu değişiklik ilk sezon kadar tutulmayacaktır diye tahmin ediyorum ama bakıp görüceğiz ama 2 sezon bekleneni vermicektir
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BoRriZ 10 ay
ya bu yeni aktörü hiç sevmedim. ilk sezonki aktör çok daha başarılı bence. rating yapamaz
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fendur 10 ay
Lütfen şu editörlerinizi bir İngilizce kursuna gönderin.
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muaz1984 10 ay
Başrol oyuncusunu sevmedim 2. Sezonun.
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gun 10 ay
İlk sezon insanların yüzlerce yıl sonra bile halen sigara içmesi dışındaki güzeldi. Umarım artık içmezler o kadar ilerlememiş bir toplumun sigara içmesi çok anlamsız geliyor.
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bilgehankalkan 10 ay gun
Bari elektronik sigara içselerdi.
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Physicist_Emre 10 ay
Kadın polis olacak mı adını unuttum.
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MessiTugi 10 ay Physicist_Emre
Physicist_Emre
Kadın polis olacak mı adını unuttum.

Ortega
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OziiX 10 ay
Altered Carbon 2. sezon için yenilendi denebilir herhalde.
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