Altered Carbon yenilenen 2. sezonu ile ekranlara geri dönecek

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz yılın en dikkat çekici yeni dizilerinden Altered Carbon, ekranlara geri dönüyor. Netflix, sevilen bilim-kurgu dizisine 2. sezon onayı verdiğini açıkladı. 8 bölümden oluşacak yeni sezon için bir yayın tarihi açıklanmadı, ancak dizinin 2019'un ilk yarısında ekranlara dönmesi bekleniyor.



Altered Carbon'ın yeni sezonu farklı bir zaman diliminde geçecek ve yepyeni bir oyuncu kadrosu ile izleyicilerin karşısına çıkacak. İnsan bilincinin farklı bedenlere aktarılabildiği bir gelecekte geçen Altered Carbon'ın her sezon farklı bir zaman diliminde geçmesi ve oyuncuların değişmesi en başından planlanıyordu.

Dizinin ilk sezonda Joel Kinnaman tarafından canlandırılan ana karakteri Takeshi Kovacs'a hayat verecek yeni isim de açıklandı. Kovacs'i yeni sezonda, Marvel sinematik evrenindeki Falcon rolü ile tanınan Anthony Mackie canlandıracak.

İlk sezonunda yer alan birçok karakterin 2. sezonda geri dönmesi beklenmiyor. Ancak dizinin yaratıcısı olan Laeta Kalogridis daha önce verdiği bir röportajda, Poe (Chris Conner) ve Reileen (Dichen Lachman) karakterlerinin geri dönebileceğini açıklamıştı.

https://deadline.com/2018/07/altered-carbon-renewed-season-2-anthony-mackie-cast-replaces-joel-kinnaman-takeshi-kovacs-netflix-series-1202434841/