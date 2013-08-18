Altın renkli iPhone 5S'in kasa fotoğrafları internete sızdı

10 Eylül'de lanse edilecek olan altın renkli 7.nesil iPhone'un kasa fotoğrafları internete sızdı.

Apple'a yakın isimlerden KGI Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun iddialarından biri olan altın renkli 7.nesil iPhone'un ilk defa kasasıyla ilgili fotoğraf internete sızmış oldu. Fransız MacBoutic sitesinin yayınladığı fotoğraflarda altın renkli 7.nesil iPhone kasasında elma logosu ya da iPhone yazısı yer almazken, bu durum fotoğraflardaki kasanın üretim öncesi, geliştirme aşamasındaki 7.nesil iPhone'a ait olabilme ihtimalini yükseltiyor.

Öte yandan iMore sitesinin editörlerinden Rene Ritchie de kaynaklarının 7.nesil iPhone'da altın renkli bir alternatife yer vereceğini aktardığını dile getirdi.

Editörün Notu: "Apple Steve Jobs'dan sonra çok değişti." ya da "Steve Jobs olsaydı bunu elinin tersiyle iterdi." gibi yorumlara karşı Apple'ın 2004 yılında altın renkli iPod Mini'yi satışa sunduğunu hatırlatalım.