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Altın renkli iPhone 5S'in kasa fotoğrafları internete sızdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
2,9b
1
94
iPhone
Shady
Haber Editörü
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Altın renkli iPhone 5S'in kasa fotoğrafları internete sızdı
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10 Eylül'de lanse edilecek olan altın renkli 7.nesil iPhone'un kasa fotoğrafları internete sızdı.

Apple'a yakın isimlerden KGI Securities'in analistlerinden Ming-Chi Kuo'nun iddialarından biri olan altın renkli 7.nesil iPhone'un ilk defa kasasıyla ilgili fotoğraf internete sızmış oldu. Fransız MacBoutic sitesinin yayınladığı fotoğraflarda altın renkli 7.nesil iPhone kasasında elma logosu ya da iPhone yazısı yer almazken, bu durum fotoğraflardaki kasanın üretim öncesi, geliştirme aşamasındaki 7.nesil iPhone'a ait olabilme ihtimalini yükseltiyor.

Öte yandan iMore sitesinin editörlerinden Rene Ritchie de kaynaklarının 7.nesil iPhone'da altın renkli bir alternatife yer vereceğini aktardığını dile getirdi.

Editörün Notu: "Apple Steve Jobs'dan sonra çok değişti." ya da "Steve Jobs olsaydı bunu elinin tersiyle iterdi." gibi yorumlara karşı Apple'ın 2004 yılında altın renkli iPod Mini'yi satışa sunduğunu hatırlatalım. 

Altın renkli iPhone 5S'in kasa fotoğrafları internete sızdı

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swat882 6 yıl en beğenilen
Ne olursa olsun Steve Jobs gittiğinden beri birşeyler yanlış gidiyor.
2 Yanıt Yanıtla +72
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EDYGL 6 yıl
İsterlerse çamur kaplı çıkarsınlar yinede satar bu iPhone. Neden mi ? Hava atmak isteyen çok insan var.








dipnot:bu mesaj eksi rekoru kırsın.
İsterlerse çamur kaplı çıkarsınlar yinede satar bu iPhone. Neden mi ? Hava atmak isteyen çok insan var.
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Yanıtla +13
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BorgaXxX 6 yıl oslun
oslun

masculine

( oslun evlat git bağdat caddesinde dolaş yada dubai ye seyahete çık.sosyeten bozulmasın forumda.-1)( Düşünen Biri güzel cevap vermişsin güldüm. +1 )

Evet cahilim ben, siz devam edin


İmzama baksan samsung kullanmadığımı anlarsın gürkan

Bu arada beni tanımadan etmeden cahil diyen adamın kullanıcı adı ilginç geldi..biraz düşünsen daha güzel sıfatlar bulabilirdin


"Fakirler alamaz ..."

"Kullandığı Tablet : Ainol "








Başka söze gerek yok . Babasının ona 1500 taksitle aldığı iphone la birlikte kendini zengin sanan bir arkadaş daha sadece .
oslunmasculine( oslun evlat git bağdat caddesinde dolaş yada dubai ye seyahete çık.sosyeten bozulmasın f...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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okan_cehapelioglu 6 yıl
apple yine enayi avına cıkmış
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zulfiquarr 6 yıl
biraz daha soft olursa bence şık görünüyor. asla almam o renk bir i phone ama bence fena değil. cart bir altın kaplama edası olacaksa kalsın


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Roosevelt 6 yıl
Şu şampanya/krem gibi olan tasarım benim hoşuma gitti şahsen. Kıro falan muhabbetlerini bir kenara bırakırsak gözüme hoş geldi benim
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psychomax13 6 yıl
bence bu tür uçuk renkli iphone falan çıkmaz.
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DH Misafiri 6 yıl
Son yazdıgınıza katılıyorum hatırlatında hala steve jobsun ekmeğini yiyorlar zaten adamın yıllık düşündüğünü sanmıyorum özellikle yıllarca kanserle uğraşırken o zaten bir 10 yıllık proje hazırlamıştır :)
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dost1984 6 yıl

arkadaş memleketin yarısı m.a.l
telefon fiyatlarından kimsenin haberi yok
top 5 telefonun fiyatları birbiriyle aynı zaten
kim kime hava atacak
3yıl iphone 2 yıllık ipad kullanıcısı olarak androidli hiçbir cihazı elime Dahi SÜRMEMEK İSTİYORUM. teknoloji androidle geri kalıyor. yazılım ilerleye bilir 10 yıl sonra filan
NOT:sahibindendeki EN PAHALI ANDROİDLİ telefon sahiplerinin çoğu bile ip5 ile takas olur die ilan açmış bulunuyor anlayın şu işi artık.
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xBenzınn 6 yıl
para tuzağı.
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Lord Kinross 6 yıl
Vaov, çok iyi geldi gözüme.
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inexo 6 yıl
laciverti çıksın yorumumu yaparım
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TAG Heuer 6 yıl
BEnde iphone 5 kullanicisiyim ve severek kullanmiyorum ama alternatifi yok aletin başka bir telefon çıksa alırım s4 s4 dediniz görsellik adına hiç bir şey yok telefonda.. haa i phone 5 den 5s e geçermiyim aslaa anca eskiyi getiri yeniyi götür kampanyasi olsa olabilir :D
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Jül Sezar 6 yıl
Steve jobs dan ilk defa 5 ekimde haberdar olan adamciklar konusmaya baslamis yine
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Flyingpig 6 yıl Jül Sezar
Burn in Hell

Steve jobs dan ilk defa 5 ekimde haberdar olan adamciklar konusmaya baslamis yine

Adamcıklar
Steve Jobs kim?




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