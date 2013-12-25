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Alto, yeniden iCloud maillerine destek sunmaya başladı

5 yıl
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iPhone
Shady
Haber Editörü
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Alto, yeniden iCloud maillerine destek sunmaya başladı

İnternet dünyasının önemli isimlerinden AOL, mail hizmeti Alto’da iCloud maillerine yeniden destek vereceklerini duyurdu.

2013’ün ilk döneminde AOL cephesinden yapılan açıklamada 2 Aralık 2013 tarihi itibariyle iCloud, .Mac ve .Me mail adreslerine verilen desteğin sonlandırılacağı belirtilmişti.

Ancak AOL aldığı bu karardan vazgeçtiğini Alto kullanıcılarına gönderdiği mail ile duyurdu. Mailde AOL, yaşanan sorundan dolayı Apple kullanıcılardan özür dileyerek, iCloud, .Mac ve .Me hesaplarını yeniden Alto’ya ekleyerek kullanmaya başlayabileceklerini belirtti.

AOL’nin yeni hizmetlerinden biri olan Alto, kullanıcıların tüm maillerini tek bir merkezden, daha kullanıcı dostu bir arayüz ile takip edebilmelerine ve kolaylıkla yönetebilmelerine imkan sunuyor.


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beyinsis 5 yıl Shady
Bize ne AOL'dan Alto'dan. AOL'la hiçbirimizin işi olmaz. Alto'yu da duymadım bile şahsen. Sadece amerikalıları ilgilendiren lüzumsuz bir haber olmuş...
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