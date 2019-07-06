Kim Nerede? 20 2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor

Amazon, yörüngeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama projesi için FCC’ye başvurdu. 3236 uydunun fırlatılması planlanıyor. Elon Musk’ın Starlink’i ile rekabet edilecek.
1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
2,5b
2
11
Uzay
Onur Emre Karadağ
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor
Tam Boyutta Gör
Yörüngeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama fikri, Elon Musk’ın Starlink projesi ile sıkça konuşulmaya başlandı. Amazon da burada bir potansiyel görmüş olacak ki kendi yörüngeden internet projesine hız kazandırdı. FCC’den (Federal İletişim Kurulu) 3236 internet uydusunun fırlatılması için izin isteniyor.

Kuiper projesi

FCC şimdiden 13.000 uydunun fırlatılması için izin verdi. Bunlardan 11.943 adedi Elon Musk’ın Starlink projesine ait. Hatırlarsanız Starlink projesi kapsamında 60 adet uydu fırlatıldı bile. Görünen o ki Jeff Bezos bu yarışa katılmaya kararlı. Kuiper’i uzun zamanlı bir proje olarak tanımlayan yönetici, 10 milyonlarca insana internet ulaştırmayı amaçladıklarını söylüyor.

Starlink de olduğu gibi Amazon uydularının da alçak yörüngeye yerleştirilmesi sağlanacak. Amazon’un yaptığı başvuruda uydularını 590-630 km yükseklik arasına yerleştirmeyi planladığı görülüyor. Tabii ki bu kadar fazla sayıda uydunun fırlatılması büyük bir operasyon gerektiriyor. Kısacası yakın zamanda son kullanıcıların erişimine açılmasını beklemek doğru olmayacaktır.

Ayrıca Bkz. "Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir"

Büyük teknoloji şirketleri için internet erişimini yaymak önemli bir proje haline geldi. Google’ın fiber internet ve Fi mobil hizmetleri, Facebook’un internet droneları vs. derken birçok firmadan farklı çalışmalar görüyoruz. Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabet de uzaydan internet projelerine hız kazandıracaktır.


https://www.tomshardware.com/news/amazon-project-kuiper-internet-satellites-fcc,39805.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
darkaura 1 gün en beğenilen
korktugumda buydu. starlink'in actigi yoldan baskalarininda gelip yorungeye binlerce uydu atmasi. keza gelisen teknolojiyle yorungeye internet baz istasyonlari dizmek o kadar mantikli ve kazancli olabilcek bir iski kisa surede yorungenin on binlerce yuz binlerce uydu ile dolmasi olasi. uzay cok genis cok buyuk bir alan ama genede zincirleme bir kaza olmayacagini kimse garanti edemez. zincileme kaza oldugunda her capisan uydu yorungeye kursundan kat ve kat hizli binlerce sarapnel parcasi sacacak ve bu parcalarda baska uydulara carparak dahada cok saraplen uretecek, yorungedeki sarapnel sayisini zincirleme artiracak. boyle bir kaza butun yorungeyi tehlikeli sarapnel parcalariyla doldurup yuzlerce yil yerinde durarak uzaya cikmayi imkansiz getirebilir, bizi gezegene hapseder. insanligin uzay macerasi baslamadan bitmis olur.
korktugumda buydu. starlink'in actigi yoldan baskalarininda gelip yorungeye binlerce uydu atmasi. keza gelisen teknolojiyle yorungeye internet baz istasyonlari ...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
scorpion20 1 gün
anlaşıldı amazon izin verildi, fırlatabilirsin tamam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 1 gün en beğenilen
korktugumda buydu. starlink'in actigi yoldan baskalarininda gelip yorungeye binlerce uydu atmasi. keza gelisen teknolojiyle yorungeye internet baz istasyonlari dizmek o kadar mantikli ve kazancli olabilcek bir iski kisa surede yorungenin on binlerce yuz binlerce uydu ile dolmasi olasi. uzay cok genis cok buyuk bir alan ama genede zincirleme bir kaza olmayacagini kimse garanti edemez. zincileme kaza oldugunda her capisan uydu yorungeye kursundan kat ve kat hizli binlerce sarapnel parcasi sacacak ve bu parcalarda baska uydulara carparak dahada cok saraplen uretecek, yorungedeki sarapnel sayisini zincirleme artiracak. boyle bir kaza butun yorungeyi tehlikeli sarapnel parcalariyla doldurup yuzlerce yil yerinde durarak uzaya cikmayi imkansiz getirebilir, bizi gezegene hapseder. insanligin uzay macerasi baslamadan bitmis olur.
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kenbalx 1 gün
Yaw uzaya uydu göndermek içinde izinmi alınıyormuş. abd izin vermezse ruslara gitsinler oda olmadı çinlilere :)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkfriairs 1 gün kenbalx
Öyle olmuyor o. :)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 gün
yakında turkcell de kafamızın üzerinde bir şeyler dolaştırırsa şaşırmamak lazım
eksiden uzay bir şey yollamak bilim kurgu fantezisi gibiydi !
şimdi ise roketi olan uzaya çıkıyor bu nasıl iştir yaw !?
ortalık yol geçen hanına döndü yani !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 1 gün
kuzey kore ye gitsinler :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 1 gün
Pek zannetmesemde yine de tüketicinin kazanmasını umuyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
torenbolen 1 gün
Çöplüğe dönecek uzay. Binlerce uydu atmak yerine kocaman bir kaç tane uydu Ya da uzay istasyonu gibi merkezler atılsa daha iyi olmaz mı? Yoksa sonumuz böyle olacak:
m.youtube.com/...
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
med_cezir91 1 gün torenbolen
Güzel içerik.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serafon 1 gün torenbolen
Amerika sorumsuzca dünyayı kirleterek zenginleşti. Ama hiçbir bedel ödemedi. Şimdi bu tür projeler de uzayı kirletmeye yönelik tehdit içeriyor. Bence izin verilse bile şartlı izin verilmeli ve bir nevi sorumluluk yüklenilmeli. Dağıttığın gibi topla sorumluluğu!!!
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
2 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2515 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
amazon, uzaydan internet ve
9 etiket daha internet Jeff Bezos elon musk starlink uydu fcc Uzay Bilim ve Teknoloji Onur Emre Karadağ
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 19 sa. Mozilla, ücretli reklam engelleme servisini test etmeye hazırlanıyor 20 sa. Honor Band 5’ten ilk görüntü geldi 1 gün Netflix, film sektöründe aradığını bulamadı: Bütçeler kısılacak 1 gün Gears 5’in sistem gereksinimleri belli oldu 1 gün Steam Yaz İndirimleri'nden 30 TL'ye alınabilecek oyunlar 1 gün MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi 1 gün Intel yeni Islay Canyon mini NUC serisini satışa sundu 1 gün 2si1 | Milli Otomobil ne zaman geliyor? 1 gün Microsoft iki yıl boyunca kullanılmayan hesapları sileceğini açıkladı 1 gün BMW CEO’su Harald Kruger gelecek yıl görevi bırakacağını açıkladı 1 gün Analistlere göre Apple katlanabilir iPad üzerinde çalışıyor 1 gün Meizu'nun ilk 5G özellikli telefonu için tarih belli oldu 1 gün 10 milyon Android kullanıcısı, sahte Samsung güncelleme uygulamasını yükledi 1 gün Huawei P20 ve P20 Pro için EMUI 9.1 güncellemesi yayınlandı 1 gün Sekiz Ford modeline daha Android Auto desteği geldi 1 gün Fortnite oyununda Stranger Things portalları 1 gün AMD Radeon RX 5700 ekran kartlarında indirim 1 gün Haftaya A101 marketlerde Galaxy M20 var 1 gün Resmi Marshmello oyunu indirmeye sunuldu 1 gün Xiaomi Mi CC9 modeli Mi A3 olarak globale çıkabilir 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor Sonraki Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir 1 gün Samsung telefonlara AMD Radeon geliyor 2 gün 'Foton yelkenli' uzay aracı LightSail 2, başarıyla yörüngeye yerleşti 2 gün Samsung'un yeni tableti Galaxy Tab A 8.0 (2019) resmen duyuruldu 2 gün Euronics toplantısı bu yıl İstanbul’da yapıldı 2 gün Samsung faaliyet karında yüzde 60 düşüş bekliyor 2 gün 48 MP kameralı gizemli bir Nokia modeli ortaya çıktı 2 gün SteelSeries Arctis 1 hediyelerle geldi 2 gün Niye bu kadar satılıyor? "JBL T110BT kablosuz kulaklık incelemesi" 2 gün Bitcoin dünyanın 176 ülkesinden fazla enerji tüketiyor 2 gün 2019'un ilk yarısında Türkiye'de en çok satan otomobil markaları 2 gün Yılın ilk yarısında mobil uygulamalara 40 milyar dolar harcadık 2 gün Samsung Galaxy Note 10, iki ToF sensörüne sahip olabilir 2 gün Elektronik cihazlarda kullanılan nadir toprak metallerine ihtiyacımız kalmayabilir 2 gün Alkar ve Sarp ile donatılan 'BMC Vuran', TSK envanterine girdi 2 gün Sony WF-1000XM3 tanıtıldı: AirPods’a gürültü engelleyicili rakip 2 gün Türk savunma sanayiinin rüya projesi: TF-2000 Hava Savunma Muhribi 2 gün BMW X7, özel bir etkinlik için pickup'a dönüştürüldü 2 gün Apple yeni MacBook modellerinde klavye tasarımını değiştiriyor 2 gün Netflix içeriklerinde sigara özendirme azaltılacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 BMW 320i Sedan'ın Türkiye fiyatı açıklandı
DonanımHaber
Cnn Türk kanal isim hakkı geri alınıyor
DH Forum
Bulletstorm'un Geliştirici Ekibi Devam Oyunu Konusunda İstekli
Bölüm Sonu Canavarı
MIT, Gen adını verdiği bir yapay zekâ programlama dili geliştirdi
DonanımHaber
Call of Duty: Modern Warfare'de Nişan Alırken Şarjör Değiştiri...
Bölüm Sonu Canavarı
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı ölçüldü
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim