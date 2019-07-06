Amazon, 3236 internet uydusunu fırlatmak için izin istiyor

Yörüngeden yüksek hızlı internet bağlantısı sağlama fikri, Elon Musk’ın Starlink projesi ile sıkça konuşulmaya başlandı. Amazon da burada bir potansiyel görmüş olacak ki kendi yörüngeden internet projesine hız kazandırdı. FCC’den (Federal İletişim Kurulu) 3236 internet uydusunun fırlatılması için izin isteniyor.

Kuiper projesi

FCC şimdiden 13.000 uydunun fırlatılması için izin verdi. Bunlardan 11.943 adedi Elon Musk’ın Starlink projesine ait. Hatırlarsanız Starlink projesi kapsamında 60 adet uydu fırlatıldı bile. Görünen o ki Jeff Bezos bu yarışa katılmaya kararlı. Kuiper’i uzun zamanlı bir proje olarak tanımlayan yönetici, 10 milyonlarca insana internet ulaştırmayı amaçladıklarını söylüyor.

Starlink de olduğu gibi Amazon uydularının da alçak yörüngeye yerleştirilmesi sağlanacak. Amazon’un yaptığı başvuruda uydularını 590-630 km yükseklik arasına yerleştirmeyi planladığı görülüyor. Tabii ki bu kadar fazla sayıda uydunun fırlatılması büyük bir operasyon gerektiriyor. Kısacası yakın zamanda son kullanıcıların erişimine açılmasını beklemek doğru olmayacaktır.

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Büyük teknoloji şirketleri için internet erişimini yaymak önemli bir proje haline geldi. Google’ın fiber internet ve Fi mobil hizmetleri, Facebook’un internet droneları vs. derken birçok firmadan farklı çalışmalar görüyoruz. Elon Musk ve Jeff Bezos arasındaki rekabet de uzaydan internet projelerine hız kazandıracaktır.

https://www.tomshardware.com/news/amazon-project-kuiper-internet-satellites-fcc,39805.html