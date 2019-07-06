Google Pixel 4’ün ikinci kamerası 16 MP telefoto lens olabilir

Google’ın Pixel serisi kamera tarafında gerçekten iddialı. Hatta tek arka kamerasının yazılım desteği ile yapabildiği şeyler çoğu kullanıcıyı oldukça etkiledi. Geçtiğimiz haftalarda Google tarafından paylaşılan resmi görsellerle yeni Pixel 4’ün çift kamera ile geleceğini öğrendik. Bugün ise yardımcı kameranın 16 MP telefoto lens olabileceği ortaya çıktı.

Google Kamera uygulamasının kodlarında görüldü

Gece modu, bokeh efekti vb. yetenekleri yazılım çözümleriyle sunan Google Kamera uygulaması, Pixel serisinin kamera başarısının altındaki temel sebep. Google Kamera’nın 6.3 sürümünü inceleyen XDA ekibi, uygulamanın içerisinde telefoto özelliğine yönelik kod parçaları buluyor. Kısacası Google Kamera’nın yazılım geliştirme ekibi görünen o ki Pixel 4’ün kamera paketi için çalışmalarına başlamış.

Google’ın telefoto yardımcı kamera seçeneğini tercih etmesi, geniş açı kamera bekleyenleri üzmüş olabilir. Ancak kendi Super Res Zoom tekniği ile iddialı yakınlaştırma oranları sunacaktır. Oppo Reno 10X Zoom ve Huawei P30 Pro’ya ciddi bir rakip geldiğini söyleyebiliriz.

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Tabii ki kodlar içerisinde görülse de şimdilik ortada kesin bir şey yok. Her ne olursa olsun Pixel serisinin tek kamera ile yaptığı işler düşünüldüğünde, Pixel 4’den beklentiler oldukça yüksek. Google’da bu beklentileri boşa çıkarmamak için çalışmalarına hızla devam ediyor gibi.

https://www.gsmarena.com/google_pixel_4_may_have_16_mp_telephoto_lens-news-37975.php