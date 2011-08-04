Amazon Almanya, Nokia N9'u 619 Avro seviyesinden ön-siparişe aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu N9 için henüz resmi satış tarihi hakkında bilgi verimedi ancak dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Amazon'un Almanya operasyonu, MeeGo 1.2 işletim sistemini kullanan telefonu ön-sipariş listelerine dahil ederek, hem çıkışın yaklaştığı sinyalini verdi hem de fiyatlandırmaya açıklık getirdi.
Amazon Almanya tarafından 16GB depolama kapasitesine sahip olan modeli 619 Avro üzerinden listelere dahil edilirken, telefonun daha yüksek kapasiteli modellerinin de pazara giriş yapacağını belirtmeliyiz. 3.9-inç büyüklüğünde ekrana ve Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan OMAP3 serisi işlemcisine sahip olan N9, anı yaklamak için 8MP kamera kullanıyor.
Windows Phone tabanlı telefonlar öncesinde Nokia'nın son kullanıcılar için hazırladığı ilk ve muhtemelen de tek MeeGo'lu telefon olacak N9, şık tasarımı ve donanım özellikleriyle pek çok kullanıcıda merak uyandırmış durumda. N9 için Nokia, kullanıcıları yalnız bırakmayacağını ve zamanla yeni yazılım güncellemesi sunacağına da özellikle vurgu yapıyor.
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Evet, halâ N82 kullanıyorum 2.5 yıla yakın bir süredir cihazımı değiştirmedim. N9'un buna değeceğini düşünüyorum. N900 de eskidi. Nokia azından N9 için uzun süreli yazılım desteği vereceğini açıklamıştı.
@anadolulu1, iPhone 4'ün karşısında şansı sıfır olabilir ya da olmayabilir ama o kadar kısıtlama ile bir elime iPhone 4'ü bir elime N9'u verseler ve iPhone 4'ü daha ucuza verseler yine de iPhone 4'ü almam. N9 sistem olarak iOS'u 200 kere tokatlar. Beğenilmeyen Symbian dahi onu tokatlar.
Yıl 2002; ARM 9 104 MHz işlemcili, 4 MB RAM'li Symbian OSv6.1 işletim sistemli 7650 multitasking yapabiliyor.
Yıl 2010; ARM Cortex A8 786 MHz işlemcili, 512 MB RAM'li iOS 4 işletim sistemli iPhone 4 multitasking yapamıyor. Utanç verici bir durum.