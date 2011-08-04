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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Almanya, Nokia N9'u 619 Avro seviyesinden ön-siparişe aldı

7 yıl
20,3b
1
61
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Amazon Almanya, Nokia N9'u 619 Avro seviyesinden ön-siparişe aldı
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Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu N9 için henüz resmi satış tarihi hakkında bilgi verimedi ancak dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Amazon'un Almanya operasyonu, MeeGo 1.2 işletim sistemini kullanan telefonu ön-sipariş listelerine dahil ederek, hem çıkışın yaklaştığı sinyalini verdi hem de fiyatlandırmaya açıklık getirdi.
Amazon Almanya tarafından 16GB depolama kapasitesine sahip olan modeli 619 Avro üzerinden listelere dahil edilirken, telefonun daha yüksek kapasiteli modellerinin de pazara giriş yapacağını belirtmeliyiz. 3.9-inç büyüklüğünde ekrana ve Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan OMAP3 serisi işlemcisine sahip olan N9, anı yaklamak için 8MP kamera kullanıyor.
Windows Phone tabanlı telefonlar öncesinde Nokia'nın son kullanıcılar için hazırladığı ilk ve muhtemelen de tek MeeGo'lu telefon olacak N9, şık tasarımı ve donanım özellikleriyle pek çok kullanıcıda merak uyandırmış durumda. N9 için Nokia, kullanıcıları yalnız bırakmayacağını ve zamanla yeni yazılım güncellemesi sunacağına da özellikle vurgu yapıyor.
Amazon Almanya, Nokia N9'u 619 Avro seviyesinden ön-siparişe aldı
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Mr. Jingles 7 yıl en beğenilen

NomadCRY
sugar_klavyeci
Almanya satışının yapılacağı ülkeler arasında değildi. Umarım ülkemize de getirirler. Bu cihazı almayı düşünüyorum.

Şu anda hangi cihaz var sende? Hala N82'mi?
Açıkçası fiyatı çok pahalı bence deymez. Ben N900'e taktım kafayı alacağım gibi çok sağlam cihaz. N900'e de bakabilirsin. Maemo+MeeGo dual-bot da gelirse N9'dan bir eksiği olmayacak. Şu anda iPhone 4 var bende ama kardeşim çok istiyor sırf onu kırmak istemediğimden vereceğim ona.

Evet, halâ N82 kullanıyorum 2.5 yıla yakın bir süredir cihazımı değiştirmedim. N9'un buna değeceğini düşünüyorum. N900 de eskidi. Nokia azından N9 için uzun süreli yazılım desteği vereceğini açıklamıştı.

@anadolulu1, iPhone 4'ün karşısında şansı sıfır olabilir ya da olmayabilir ama o kadar kısıtlama ile bir elime iPhone 4'ü bir elime N9'u verseler ve iPhone 4'ü daha ucuza verseler yine de iPhone 4'ü almam. N9 sistem olarak iOS'u 200 kere tokatlar. Beğenilmeyen Symbian dahi onu tokatlar.

Yıl 2002; ARM 9 104 MHz işlemcili, 4 MB RAM'li Symbian OSv6.1 işletim sistemli 7650 multitasking yapabiliyor.
Yıl 2010; ARM Cortex A8 786 MHz işlemcili, 512 MB RAM'li iOS 4 işletim sistemli iPhone 4 multitasking yapamıyor. Utanç verici bir durum.
NomadCRYsugar_klavyeciAlmanya satışının yapılacağı ülkeler arasında değildi. Umarım ülkemize de getirirler. Bu cihazı...
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DH Misafiri 7 yıl
Apple Fenomenleri var Sen geL Almanya gibi Bi ülkede 610 € Yap Şaka Gibisn Nokia .
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Adam Lallana 7 yıl
Stoklar nasıl acep?
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DH Misafiri 7 yıl
Fiyat cok yuksek...turkiye deki fiyati 2000 civari olur.Fun lar verir ama gerisi yalan...Ama bu telefonun en onemli ozelligi android uygulamalarini calistiracak olmasi.Bu yuzden bu telefonun gelecegini cok karanlik gormuyorum.nokia nin yaptigi en buyuk yanlis bence wp7 ile anlasmak.Bence elindeki boyle bir cevheri parlata bilirdi.Hem orjinal olurdu hemde kaliteli.Video lardan izledigim kadari ile isletim sistemi baya stabil.Gelismesi gereken seyler var ama yeni bir isletim sistemi icin cok basarili bence.
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Windows10 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Fiyat cok yuksek...turkiye deki fiyati 2000 civari olur.Fun lar verir ama gerisi yalan...Ama bu telefonun en onemli ozelligi android uygulamalarini calistiracak olmasi.Bu yuzden bu telefonun gelecegini cok karanlik gormuyorum.nokia nin yaptigi en buyuk yanlis bence wp7 ile anlasmak.Bence elindeki boyle bir cevheri parlata bilirdi.Hem orjinal olurdu hemde kaliteli.Video lardan izledigim kadari ile isletim sistemi baya stabil.Gelismesi gereken seyler var ama yeni bir isletim sistemi icin cok basarili bence.


1500tl türkiye fiyatı.
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HASAN4 7 yıl
aman aman sakın sakın mıllete ınanmayın kağıt üstünde müthiş görünsede bırakın çıksın nokia n8 i ilk cıktığında almısştım yemın edıyorum lanet okuyorum ücretsız navigasyonu var allahın belası bursadan çıktım istanbul sabiha gökçene gittim sıkıntı yok dönüşte rota hesaplanıyor dıyor kalıyor yanlıslıkla kartal pendik dolandım nuh dedi peyganber demedı 2 dir aynı seyı yaptı sıze yavaşlığımı anlatıyım takılmasınımı yoksa arkadas lg optimus mu ne almıs ınternet hızı en az 2 katı benımkı (n8)sahibinden.com a girmıyor ama onunki giriyor ARKADAŞLAR AMAN UZAK DURUN MİLLET ALSIN SONRA YORUMLARA BAKIP ALIN
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Sessiz@Saglıkcı 7 yıl
nokiayı sevıyordum ama n8 de duydugum bır suru olumsuzluktan dolayı sogudum..
sımdı n9 gelırse guzel ulkemızde kesınlıkle uçuk rakamlarda olacak. teknolojının hızına yetısılmıyor... ama bence androıd daha guzel ...
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Mr. Jingles 7 yıl
Cihazı Amazon satıyor tabiki 1000 euro olur. Resmi bir rakam değil ki bu. Belli ki piyasanın kaymağını yemek istiyor. Yeni bir sistem olduğu için herkeste merak uyandırıyor.
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Windows10 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci

Cihazı Amazon satıyor tabiki 1000 euro olur. Resmi bir rakam değil ki bu. Belli ki piyasanın kaymağını yemek istiyor. Yeni bir sistem olduğu için herkeste merak uyandırıyor.


neden öyle olsun ki, amazon.de diğer alman sitelere zaman zaman pahalı olabiliyor ama arada uçuk bir fark yok. kaldıki satürn gibi elektro-marketlere göre ise her zaman ucuz oluyor. belki ön sipariş diye fiyatı böyle olabilir. ama böyle olmazsa, sonunun hüsran olacağı belli satış rakamları açısından çünkü çok pahalı.
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egemen_e 7 yıl
n8 kamerasi nekadar sorunlu densede hala piyasadaki en ii kamera.
sgs2 full hd video cekimi yapiyor guyaa, ee kullaniyorum n8 videosundan bir artisini gormedim. hd cekim yapmasa bile gayet basarilidir. ben yinede kamerasi iyi olacak ve kullanim olarak tatmin edecek diye almak istiyorum.
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egemen_e 7 yıl
eeee herkez islemci guc, bilmemne fiyat demis kimse mi camerasina bakmiyor? n9 kamera olarak cok guclu, n8 den zenon flash haricinde daha iyi olabilir bile. git digital camera al demeyin sacma bir yorum bence. sgs2 kullaniyorum iyibir telefon olabilir ama kamerasi iyi degil. n8 superdi. n9 da superse sgs2 n9 takasina gidicem ben.
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ali282 7 yıl
n9 n8 gibi sorunlu kameraya sahip değilse,kamerası iyiyse hd video çekiyorsa tutar.
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ColDasHeLL 7 yıl
bu telefona 1000 lira zorlasan verrim
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Klasör.:X:. 7 yıl
oyyyyyy 619 euro=1520 liralık bir etiket....
Hayatta bu paraya değmeyecek bir telefon...Ayfon yerine tercih edilebilir ama xD
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darkaura 7 yıl
619euro olan 16gb versiyonu.
64gb versiyonu almanyada 1000euro.
handyattacke.de/...
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