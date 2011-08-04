Amazon Almanya, Nokia N9'u 619 Avro seviyesinden ön-siparişe aldı

Nokia'nın merakla beklenen yeni telefonu N9 için henüz resmi satış tarihi hakkında bilgi verimedi ancak dünyanın en büyük elektronik ticaret sitelerinden Amazon'un Almanya operasyonu, MeeGo 1.2 işletim sistemini kullanan telefonu ön-sipariş listelerine dahil ederek, hem çıkışın yaklaştığı sinyalini verdi hem de fiyatlandırmaya açıklık getirdi.

Amazon Almanya tarafından 16GB depolama kapasitesine sahip olan modeli 619 Avro üzerinden listelere dahil edilirken, telefonun daha yüksek kapasiteli modellerinin de pazara giriş yapacağını belirtmeliyiz. 3.9-inç büyüklüğünde ekrana ve Texas Instruments'ın 1GHz'de çalışan OMAP3 serisi işlemcisine sahip olan N9, anı yaklamak için 8MP kamera kullanıyor.

Windows Phone tabanlı telefonlar öncesinde Nokia'nın son kullanıcılar için hazırladığı ilk ve muhtemelen de tek MeeGo'lu telefon olacak N9, şık tasarımı ve donanım özellikleriyle pek çok kullanıcıda merak uyandırmış durumda. N9 için Nokia, kullanıcıları yalnız bırakmayacağını ve zamanla yeni yazılım güncellemesi sunacağına da özellikle vurgu yapıyor.