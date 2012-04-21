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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Amazon Almanya, Samsung Galaxy III listeye aldı; 599 Avro

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
7,1b
1
63
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung'un 3 Mayıs'ta duyurmaya hazırlandığı Galaxy S III için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün test örneklerden birine ait videonun yayımlanmasının hemen ardından bu defa başka bir gelişme yaşandı ve Amazon Almanya, Güney Kore merkezli üreticinin merakla beklenen yeni telefonu listeye aldı. 599 Aro seviyesinden listelenen telefon, aynı sayfada yer alan bilgilere göre 4.7-inç büyüklüğünde ekrana ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera sahip olacağı ki özellikle kamera tarafında sürpriz söz konusu olabilir zira Galaxy S III için genel kanı 8MP çözünürlüğünde geliştirilmiş kameraya sahip olacağı yönündeydi.
Samsung tarafından 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli Exynos işlemcisine ve yeni bir grafik işlem birimine sahip olması beklenen akıllı telefona Android 4.0.x işletim sistemi ve TouchWIZ arayüzünün yeni bir versiyonu eşlik edecek. Donanımsal özelliklere ek olarak Samsung'un, akıllı telefonlara yönelik yeni servislerini de Galaxy S III ile birlikte duyurması bekleniyor. Teknoloji dünyasında gözler, 3 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte olacak zira Galaxy S III ile birlikte Samsung'un yeni bir tablet bilgisayarı da aynı etkinlik kapsamında duyurabileceği konuşulmaya başlandı bile.
 
http://www.amazon.de/gp/product/B007VCRRNS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=be09-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B007VCRRNS Yorum Yaz
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Virtual Reality 7 yıl en beğenilen
manyakurt

Türkiyede kaça gelir, ince hesap bilen uzman arkadaşlar bir hesaplasa



600 euro 1430TL yapıyor. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında %30 luk bir fark var. Türkiye de %30 daha pahalıya satıyorlar aç distribütörler ve bayiler. Tabi yüksek vergi uygulaması da fiyatı artıran etkenlerden birisi

%30 luk bu gereksiz artış 1430TL Avrupa ülkeleri fiyatını 1860TL yapıyor.

En iyi ihtimal S3 ün Türkiye fiyatı 1860TL olacaktır. Ben gsm operatörlerinin satışı dışında fiyatının 1900TL den yüksek olacağını sanmıyorum. Gsm operatörleri bayilerden daha pahalıya satıyor. Ha bu fiyatlar yüksek mi evet çok yüksek, hemen alınır mı bence alınmaz. Zaman vermek lazım.

Türkiye dışında tüm ülkeler de ucuza satılırken tüm milletler uygun fiyata alırken kullanırken biz neden en yüksek fiyattan almak zorunda kalıyoruz. NEDEN?



Ha bugün biter ha yarın biter derken bitmek bilmiyor bu milleti enayi gören satış politikaları, şimdi yurt dışından telefon getirmeyi de iyice zorlaştırıyorlar. Bu topraklarda yaşayan insanları bu fiyatlara mahkum edecekler. Allah kahretsin böyle düzeni


Ulan ne zaman dünyanın diğer ülkeleri ile aynı fiyattan almaya başlayacağız teknolojik ürünleri ve hizmetleri.


--
manyakurtTürkiyede kaça gelir, ince hesap bilen uzman arkadaşlar bir hesaplasa600 euro 1430TL yapıyor. Avrupa ül...
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Cihan 7 yıl
herkesin derdi pil 4 çekirdek çıktı seneye ne isticeksiniz 8 çekirdek mi telefon bu yahu ama pil öyle değil kimse telefonu günde 2 kez şarj etmek istemez
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E_Aydin35 7 yıl
Ne dedikodular çıkdı ortaya ya ? :( Her kafadan ayrı ses, her otoriteden ayrı sallama, yok sızıntılar, yok iddalar.. Şu 3 Mayısda herşey çıksında tüm yalan haberlerden arşiv yapıcam :)
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El Presidente 7 yıl
1430 tl ye denk geliyor ise türkiyede yaklaşık 6000 tl
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wustti 7 yıl
durmak yok donları indirmeye devam. . .
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JohnLord 7 yıl
ilker_xxx

manyakurt Türkiyede kaça gelir, ince hesap bilen uzman arkadaşlar bir hesaplasa
600 euro 1430TL yapıyor. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında %30 luk bir fark var. Türkiye de %30 daha pahalıya satıyorlar aç distribütörler ve bayiler. Tabi yüksek vergi uygulaması da fiyatı artıran etkenlerden birisi %30 luk bu gereksiz artış 1430TL Avrupa ülkeleri fiyatını 1860TL yapıyor. En iyi ihtimal S3 ün Türkiye fiyatı 1860TL olacaktır. Ben gsm operatörlerinin satışı dışında fiyatının 1900TL den yüksek olacağını sanmıyorum. Gsm operatörleri bayilerden daha pahalıya satıyor. Ha bu fiyatlar yüksek mi evet çok yüksek, hemen alınır mı bence alınmaz. Zaman vermek lazım. Türkiye dışında tüm ülkeler de ucuza satılırken tüm milletler uygun fiyata alırken kullanırken biz neden en yüksek fiyattan almak zorunda kalıyoruz. NEDEN?

Ha bugün biter ha yarın biter derken bitmek bilmiyor bu milleti enayi gören satış politikaları, şimdi yurt dışından telefon getirmeyi de iyice zorlaştırıyorlar. Bu topraklarda yaşayan insanları bu fiyatlara mahkum edecekler. Allah kahretsin böyle düzeni
Ulan ne zaman dünyanın diğer ülkeleri ile aynı fiyattan almaya başlayacağız teknolojik ürünleri ve hizmetleri. --


Son soruna cevap veriyorum

HİÇ BİR ZAMAN ALAMIYCAZ BU Emperyalist DÜZEN devam ettiği sürece HAYIR ALAMIYCAZ
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imperial crusader 7 yıl
1900tl den satılır ama ilk gelen partiler 2100tl olur diye tahmin ediyorum, zamanla 1900tl aralığına inecektir.
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Je m.appelle 7 yıl
Çıkınca Nexus fiyatı ne kadar düşer?
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Je m.appelle 7 yıl
Ülkemize pahalıdan girmesinin nedeni devletin ithalat politikasıdır. Vergilerle soyarken aynı zamanda yurtdışından getirtilen ithalat ürünlerine de vergi katarak soyuyorlar milleti, bellerine kuvvet.
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Bamya Avcisi 7 yıl
Son duyuma göre amazon.de DHliler tarafından basıldı.
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Nightmare70 7 yıl
Neden ülkemizde pahalı diyen arkadaşlara söyle özetleyim konuyu.Üretim yapan bir ülke değiliz ( biri çıkıp hadi canım bir sürü üretim yapıyoruz derse bende ona yabancıların kurduğu ve bizim %3 veya 5'lik kısmında katkıda bulunduğumuz ürünleride biz üretiyormuşuz gibi gösterdiğimizden dolayı olmasın o derim :) ) ve doğal kaynaklarımızıda kullanamıyoruz.Yani kullanamıyoruz derken yabancılar kullandırmıyor felan değil işleyemiyoruz toprak niyetine mineral gibi satıyoruz..Haliyle sonuç bu olunca devletin de bir gelir elde etmesi gerek bununda en kolay ve en iyi yolunu zamanın Kemal Derviş gösterdi yüksek ve ek vergilerle devletin kasası dolacak olay bu.Ekonomi büyüyor felan tamamen yalan Kemal Dervişin sistemi işliyor hala bu ülkede,bunun da kısaca adı ağır vergi bu kadar basit olay.Amerika'da 15 bin Dolar'a satılan passat ülkemizde 60 bin TL'ye satılıyorsa tek sebebi budur.Neyse öyle veya böyle alıyoruz sabırlı milletiz valla veya eskiden çok daha kötü günler geçirmiş bir milletiniz bunada şükür diyoruz :)
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alpa07 7 yıl
Bigörsek artık şu telefonu
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