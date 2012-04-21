Amazon Almanya, Samsung Galaxy III listeye aldı; 599 Avro

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Samsung'un 3 Mayıs'ta duyurmaya hazırlandığı Galaxy S III için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün test örneklerden birine ait videonun yayımlanmasının hemen ardından bu defa başka bir gelişme yaşandı ve Amazon Almanya, Güney Kore merkezli üreticinin merakla beklenen yeni telefonu listeye aldı. 599 Aro seviyesinden listelenen telefon, aynı sayfada yer alan bilgilere göre 4.7-inç büyüklüğünde ekrana ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera sahip olacağı ki özellikle kamera tarafında sürpriz söz konusu olabilir zira Galaxy S III için genel kanı 8MP çözünürlüğünde geliştirilmiş kameraya sahip olacağı yönündeydi.
Samsung tarafından 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli Exynos işlemcisine ve yeni bir grafik işlem birimine sahip olması beklenen akıllı telefona Android 4.0.x işletim sistemi ve TouchWIZ arayüzünün yeni bir versiyonu eşlik edecek. Donanımsal özelliklere ek olarak Samsung'un, akıllı telefonlara yönelik yeni servislerini de Galaxy S III ile birlikte duyurması bekleniyor. Teknoloji dünyasında gözler, 3 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte olacak zira Galaxy S III ile birlikte Samsung'un yeni bir tablet bilgisayarı da aynı etkinlik kapsamında duyurabileceği konuşulmaya başlandı bile.
http://www.amazon.de/gp/product/B007VCRRNS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=be09-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B007VCRRNS Yorum Yaz Paylaş Tweetle
600 euro 1430TL yapıyor. Avrupa ülkeleri ile Türkiye arasında %30 luk bir fark var. Türkiye de %30 daha pahalıya satıyorlar aç distribütörler ve bayiler. Tabi yüksek vergi uygulaması da fiyatı artıran etkenlerden birisi
%30 luk bu gereksiz artış 1430TL Avrupa ülkeleri fiyatını 1860TL yapıyor.
En iyi ihtimal S3 ün Türkiye fiyatı 1860TL olacaktır. Ben gsm operatörlerinin satışı dışında fiyatının 1900TL den yüksek olacağını sanmıyorum. Gsm operatörleri bayilerden daha pahalıya satıyor. Ha bu fiyatlar yüksek mi evet çok yüksek, hemen alınır mı bence alınmaz. Zaman vermek lazım.
Türkiye dışında tüm ülkeler de ucuza satılırken tüm milletler uygun fiyata alırken kullanırken biz neden en yüksek fiyattan almak zorunda kalıyoruz. NEDEN?
Ha bugün biter ha yarın biter derken bitmek bilmiyor bu milleti enayi gören satış politikaları, şimdi yurt dışından telefon getirmeyi de iyice zorlaştırıyorlar. Bu topraklarda yaşayan insanları bu fiyatlara mahkum edecekler. Allah kahretsin böyle düzeni
Ulan ne zaman dünyanın diğer ülkeleri ile aynı fiyattan almaya başlayacağız teknolojik ürünleri ve hizmetleri.
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