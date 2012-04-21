Amazon Almanya, Samsung Galaxy III listeye aldı; 599 Avro

Samsung'un 3 Mayıs'ta duyurmaya hazırlandığı Galaxy S III için iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Geçtiğimiz gün test örneklerden birine ait videonun yayımlanmasının hemen ardından bu defa başka bir gelişme yaşandı ve Amazon Almanya, Güney Kore merkezli üreticinin merakla beklenen yeni telefonu listeye aldı. 599 Aro seviyesinden listelenen telefon, aynı sayfada yer alan bilgilere göre 4.7-inç büyüklüğünde ekrana ve 12 Megapiksel çözünürlüğünde kamera sahip olacağı ki özellikle kamera tarafında sürpriz söz konusu olabilir zira Galaxy S III için genel kanı 8MP çözünürlüğünde geliştirilmiş kameraya sahip olacağı yönündeydi.

Samsung tarafından 32nm üretim teknolojisiyle geliştirilen Cortex-A9 tabanlı dört çekirdekli Exynos işlemcisine ve yeni bir grafik işlem birimine sahip olması beklenen akıllı telefona Android 4.0.x işletim sistemi ve TouchWIZ arayüzünün yeni bir versiyonu eşlik edecek. Donanımsal özelliklere ek olarak Samsung'un, akıllı telefonlara yönelik yeni servislerini de Galaxy S III ile birlikte duyurması bekleniyor. Teknoloji dünyasında gözler, 3 Mayıs'ta düzenlenecek etkinlikte olacak zira Galaxy S III ile birlikte Samsung'un yeni bir tablet bilgisayarı da aynı etkinlik kapsamında duyurabileceği konuşulmaya başlandı bile.

http://www.amazon.de/gp/product/B007VCRRNS/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&tag=be09-21&linkCode=as2&camp=1638&creative=19454&creativeASIN=B007VCRRNS