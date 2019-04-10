Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri

Amazon.com.tr’nin baharın gelişini kutlamak amacıyla hazırladığı bahar fırsatları bugün itibariyle başladı. 12 Nisan’a kadar devam edecek fırsatlar kapsamında yüzde 60’a varan indirimler ve anlık fiyat düşüşleri görebileceksiniz.

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Amazon.com.tr/firsatlar kısmından ulaşabileceğiniz indirimlere ek olarak firmanın her zamanki 50 TL üzeri ücretsiz teslimat gibi hizmetleri de sunulmaya devam ediyor. Biz de sizlere öne çıkan 10 Nisan fırsatlarını derledik.

Samsung Galaxy Note 8

Samsung’un hala iddiasını sürdüren modellerinden biri olan Note 8, 10 Nisan fırsat ürünlerinden ilki oluyor. 64 GB depolama kapasiteli versiyonuyla gelen cihazın teknik özelliklerini biraz hatırlamak gerekirse; 6 GB RAM, 6.3 inç QHD+ Super AMOLED ekran, Exynos 8895 yonga seti, 12 MP f/1.7 + 12 MP (telefoto) çift arka kamera ve Note serisinin olmazsa olmazı S Pen olarak sıralanabilir.

Samsung Galaxy Note 8, 64 GB, Orkide Gri (Samsung Türkiye Garantili)

LEGO – Jay – Spinjitszu Ustası

Bahar Fırsatları sadece belirli kategorilerde değil, tüm kategorilerde geçerli olacak. Yani her türlü ihtiyaçlarınıza yönelik ürünlere indirimli olarak ulaşabileceksiniz. Bunlar çocuklarınızı sevindirecek oyuncaklar bile olabilir. LEGO’nun Jay – Spinjitzu Ustası oyuncağı da bunlardan biri.

LEGO - Jay - Spinjitzu Ustası

GoPro Hero7 White Aksiyon Kamera

Aksiyon kamerası dendiğinde ilk akla gelen firma olan GoPro da Hero7 White modeliyle fırsatlar içerisindeki yerini alıyor. Dokunmatik ekranlı Hero7 modeli, Full HD 60 FPS video çekimi, 2x yavaş çekim videolar, sesle kontrol, özel video stabilizasyonu ve GoPro denildiğinde akla gelen özelliklerle (su geçirmezlik, 30’dan fazla aksesuar desteği, fotoğraf/video modları vb.) donatılmış.

GoPro Hero7 White Aksiyon Kamera

Evy Baby - Bebek Bezi, Maxi Plus

Gillette Mach3 Tıraş Makinesi Yedekli

Samsung Galaxy S9+

Yine bir başka akıllı telefon modeli olan Galaxy S9 ailesinin abisi diyebileceğimiz Galaxy S9+, size aktaracağımız bir başka fırsat olacak. 128 GB hafızalı versiyonuyla listelenen Galaxy S9+, 6.2 inç Super AMOLED QHD+ ekran, 6 GB RAM, 12 MP f/1.5-2.4 (değişken diyafram) + 12 MP telefoto çift arka kamera, Exynos 9810 yonga seti vb. özelliklere sahip.

Samsung Galaxy S9+ ,128 GB, Gece Siyahı (Samsung Türkiye Garantili)