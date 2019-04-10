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Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri

10-12 Nisan tarihleri arasında geçerli olacak Amazon.com.tr Bahar Fırsatları an itibariyle başladı. Yüzde 60’a varan indirimleri kapsayan fırsatlardan bazılarını sizler için derledik.
1 ay
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Web Siteleri
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Amazon.com.tr’nin baharın gelişini kutlamak amacıyla hazırladığı bahar fırsatları bugün itibariyle başladı. 12 Nisan’a kadar devam edecek fırsatlar kapsamında yüzde 60’a varan indirimler ve anlık fiyat düşüşleri görebileceksiniz.
Ayrıca Bkz. "Telefonumun şarjı yetmiyor diyenler için powerbank tavsiyeleri"

Amazon.com.tr/firsatlar kısmından ulaşabileceğiniz indirimlere ek olarak firmanın her zamanki 50 TL üzeri ücretsiz teslimat gibi hizmetleri de sunulmaya devam ediyor. Biz de sizlere öne çıkan 10 Nisan fırsatlarını derledik.

Samsung Galaxy Note 8

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Samsung’un hala iddiasını sürdüren modellerinden biri olan Note 8, 10 Nisan fırsat ürünlerinden ilki oluyor. 64 GB depolama kapasiteli versiyonuyla gelen cihazın teknik özelliklerini biraz hatırlamak gerekirse; 6 GB RAM, 6.3 inç QHD+ Super AMOLED ekran, Exynos 8895 yonga seti, 12 MP f/1.7 + 12 MP (telefoto) çift arka kamera ve Note serisinin olmazsa olmazı S Pen olarak sıralanabilir.

Samsung Galaxy Note 8, 64 GB, Orkide Gri (Samsung Türkiye Garantili)

LEGO – Jay – Spinjitszu Ustası

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Bahar Fırsatları sadece belirli kategorilerde değil, tüm kategorilerde geçerli olacak. Yani her türlü ihtiyaçlarınıza yönelik ürünlere indirimli olarak ulaşabileceksiniz. Bunlar çocuklarınızı sevindirecek oyuncaklar bile olabilir. LEGO’nun Jay – Spinjitzu Ustası oyuncağı da bunlardan biri.

LEGO - Jay - Spinjitzu Ustası

GoPro Hero7 White Aksiyon Kamera

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Aksiyon kamerası dendiğinde ilk akla gelen firma olan GoPro da Hero7 White modeliyle fırsatlar içerisindeki yerini alıyor. Dokunmatik ekranlı Hero7 modeli, Full HD 60 FPS video çekimi, 2x yavaş çekim videolar, sesle kontrol, özel video stabilizasyonu ve GoPro denildiğinde akla gelen özelliklerle (su geçirmezlik, 30’dan fazla aksesuar desteği, fotoğraf/video modları vb.) donatılmış.

GoPro Hero7 White Aksiyon Kamera

Evy Baby - Bebek Bezi, Maxi Plus

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Gillette Mach3 Tıraş Makinesi Yedekli

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Samsung Galaxy S9+

Amazon.com.tr Bahar Fırsatları başladı: İşte öne çıkan fırsat ürünleri
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Yine bir başka akıllı telefon modeli olan Galaxy S9 ailesinin abisi diyebileceğimiz Galaxy S9+, size aktaracağımız bir başka fırsat olacak. 128 GB hafızalı versiyonuyla listelenen Galaxy S9+, 6.2 inç Super AMOLED QHD+ ekran, 6 GB RAM, 12 MP f/1.5-2.4 (değişken diyafram) + 12 MP telefoto çift arka kamera, Exynos 9810 yonga seti vb. özelliklere sahip.

Samsung Galaxy S9+ ,128 GB, Gece Siyahı (Samsung Türkiye Garantili)


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Ahmet© 1 ay en beğenilen
İlla linklere tıklatmanız mı gerekiyor, bu kadar yazı yazdınız da fiyat yazmak mı zor geldi.
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CemalSanane 1 ay
Siz mağaza çalışanımısınız
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001ATB 1 ay
Hepsi göstermelik indirimler,indirim felan yok beyler
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1 Avatar
mf.kaya 1 ay
Puma suede modelinden 1 adet aldım haber veren arkadaşa teşekkürler. Çoğu yerde bu fiyatlardan bir hayli pahalı görünüyor.
Daha önceki puma, Nike vs gibi markalar için amazondan alışveriş yapan arkadaşlar için orijinallik noktasında sıkıntı yaşayan oldu mu?
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Batmanlı Betmen 1 ay
aynen beyler işim gücüm yok al sat puma roma alıyorum
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cordor 1 ay
Uyeyi engelleyin, rahatlayin.
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mahmut716 1 ay
utanmıyorsun di mi, açtığın konudaki en çok hit alan 10 mesaj da yaptığın gereksiz reklama laf koymuş
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nightsoldier 1 ay
mi band 3 indirime girer diye beklemiştim, aynı fiyattan devam ediyor. Çok satan ürünlerde pek bir indirimin olmadığını görmek üzüntü verici. Gündelik yaşamda ihtiyaç olunan birkaç ürün haricinde çok da faydalı bir ürüne rastlayamadım maalesef.
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Yousuf27 1 ay
amazon.com.tr/...
Oral b precision yedek başlık 4'lü 32 TL
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general4242 1 ay
Note 8 4900 tl ?
Sifir samsung garantili telefoncularda 4000 tl zaten.
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lalow61 1 ay
Oral b prob2000 var 130₺ civarı 4 başlık da 36 ₺ aldım ben ucuz gibi
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Erwin 1 ay
Hepsi refli linkler gun efendiye para kazandırmayın tıklayarak.
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Askaparta 1 ay
Reklam kokuyor.
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