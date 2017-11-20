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Amazon Cyber Monday indirimlerinde Türkiye'ye gönderimi yapılan 7 ürün

Yılın önemli indirim dönemlerinden Cyber Monday fırsatları Amazon'da erkenden başladı. Türkiye'ye gönderimi yapılan ve Türkiye fiyatından çok daha uyguna satılan ürünleri sizin için listeledik.
1 yıl
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Web Siteleri
Yusuf Akbaş
Yazar
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Amazon Cyber Monday indirimlerinde Türkiye'ye gönderimi yapılan 7 ürün
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Amazon’un Cyber Monday Haftası indirimleri başladı. Cyber Monday indirimleri Pazartesi günü sona erecek. Pazartesi gününe kadar her gün yüzlerce çok satan üründe yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. Ürünlerin Türkiye satış fiyatını da düşündüğümüzde ortaya sıcak fırsatlar çıkabiliyor.

Cyber Monday haftasına özel pek çok ürünün Türkiye’ye gönderimi yapılıyor. Amazon.de’nin Türkiye’ye gönderdiği ve Türkiye satış fiyatından uygun fiyatlı bazı ürünleri listeledik.

Amazon Cyber Monday Fırsatları Sayfası

Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek.

Eğer siparişiniz gümrük sınırının üzerindeyse İthalat Ücreti Depozitosu adı altında vergi alındığını göreceksiniz. Normalde gümrükte yapmanız gereken ödemeyi Amazon otomatik olarak almaktadır. Bu sayede gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer sipariş tutarı 49 euro üzerindeyse Türkiye’ye yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alınmıyor.
PlayStation 4 Pro 1 TB + Call of Duty WWII+ Middle-earth: Shadow of War paketi: 1865 TL [Ürün Linki] *Son 1 ürün
Garmin Forerunner 235 Akıllı Saat: 885 TL [Ürün Linki]
Sony DSC-HX90 Kompakt Fotoğraf Makinesi: 1342 TL [Ürün Linki]
TomTom Via 53 Navigasyon: 666 TL [Ürün Linki]
Sony SEL30  M35 Makro-Lens 905 TL [Ürün Linki]
32 inç TV: 719 TL [Ürün Linki]
Logitech C920 HD Pro Web Kamera: 299 TL [Ürün Linki]
Güncelleme: Cyber Monday Haftası indirimleri her sabah yenileniyor. Paylaştığımız indirimlerin geçerlilik süresi doldu. Bu link üzerinden indirimli ve Türkiye'ye gönderimi yapılan güncel ürünleri takip edebilirsiniz.

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myhotyro 1 yıl
Son 1 ürün olan PlayStation 4'e 1 Milyon kişiyi yönlendiren zeka ölçülemeyek kadar büyük olsa gerek.
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NimbleSoul 1 yıl
bkz: yazmış olmak için yazmak
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12 Angry Men 1 yıl
Euro rekor kırdı 4.61tl olmuş, bize ucuzu bırak alışveriş bile haram artık.
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teote 1 yıl
:) dolar euro yürümüş gitmiş. %90 indirim yapsada alsak
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kar98-k 1 yıl
Yine de pahalı bence
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farevel 1 yıl
Yine de pahalı ya :/
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Kadir59 1 yıl
Ps4 slim 500 gb son cikan seri sepette 197 € lazim olan kacirmasin 900 e geliyor.ben cektim 1 tane gt sport oynamak icin.
amazon.de/...
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içinizden biri 1 yıl Kadir59
Kadir59
Ps4 slim 500 gb son cikan seri sepette 197 € lazim olan kacirmasin 900 e geliyor.ben cektim 1 tane gt sport oynamak icin.
amazon.de/...

Diğerlerinden ne farkı var ?
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*EKSeLaNS* 1 yıl
Kindle alabiliyor muyuz Amozandan? Türkiye'ye gönderimi var mı?
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shadowtr 1 yıl
fotoğraf makinesi yaklaşık fiyata trde de var.
euro uçunca bir esprisi kalmadı cyberın noelin...
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cenk_6161 1 yıl
Sanırım ben de Garmin Forerunner 235 alacağım. 199€ şu an, ödemeye geçince 168€ oluyor. Gümrükle birlikte 183€ tutuyor. Türkiye fiyatının epey bi altına geliyor şu kurla bile, cidden iyi fiyat.
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OnurFB1453 1 yıl
This item does not ship to Turkey.

Sony. Kamera
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dermani06 1 yıl
Bu yurtdışından alışverişlerde yıllık toplam limit gibi birşeyler var mı,gümrükte vergisi alındıktan sonra istediğimiz tutarda ürün getirebiliyormuyuz.Var mı bilgisi olan arkadaşlar



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Hypericum 1 yıl dermani06
dermani06
Bu yurtdışından alışverişlerde yıllık toplam limit gibi birşeyler var mı,gümrükte vergisi alındıktan sonra istediğimiz tutarda ürün getirebiliyormuyuz.Var mı bilgisi olan arkadaşlar





Yasaklı ürün olmadıktan ve sayısı yüksek olmadıktan sonra (ürüne göre belli sayının üzerinde olursa ticari satış amaçlı alış sayıyor) ürün fiyat sınırı yok, vergileri ödeyip alırsın
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Alperk87 1 yıl
Tv Navigasyon Foto Makine türkiyeye gönderim yok diyor PS4 Pro seçtiğiniz konuma gönderim yapılmıyor diyor bi bakın linklere sizdede böle mi?
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