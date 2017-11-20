Amazon Cyber Monday indirimlerinde Türkiye'ye gönderimi yapılan 7 ürün

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Amazon’un Cyber Monday Haftası indirimleri başladı. Cyber Monday indirimleri Pazartesi günü sona erecek. Pazartesi gününe kadar her gün yüzlerce çok satan üründe yüzde 50’ye varan indirim uygulanacak. Ürünlerin Türkiye satış fiyatını da düşündüğümüzde ortaya sıcak fırsatlar çıkabiliyor.

Cyber Monday haftasına özel pek çok ürünün Türkiye’ye gönderimi yapılıyor. Amazon.de’nin Türkiye’ye gönderdiği ve Türkiye satış fiyatından uygun fiyatlı bazı ürünleri listeledik.

Amazon Cyber Monday Fırsatları Sayfası

Listedeki ürünlerin detay sayfasında ürünün Türkiye’ye gönderimin yapılmadığına dair uyarı çıkmaktadır. Yine de ürünü sepete ekleyip ödeme işlemine geçtiğinizde başarı ile tamamlandığını göreceksiniz. Eğer ürünün gerçekten Türkiye’ye gönderimi yapılmıyorsa ödeme işlemine geçmeden önce sepetinizdeki ürünün uygun olmadığına dair uyarı verecek ve işlemi iptal edecek.

Eğer siparişiniz gümrük sınırının üzerindeyse İthalat Ücreti Depozitosu adı altında vergi alındığını göreceksiniz. Normalde gümrükte yapmanız gereken ödemeyi Amazon otomatik olarak almaktadır. Bu sayede gümrük ile uğraşmaya gerek kalmıyor. Eğer sipariş tutarı 49 euro üzerindeyse Türkiye’ye yapılacak gönderimlerde kargo ücreti alınmıyor.

PlayStation 4 Pro 1 TB + Call of Duty WWII+ Middle-earth: Shadow of War paketi: 1865 TL 1865 TL [Ürün Linki] *Son 1 ürün

Garmin Forerunner 235 Akıllı Saat: 885 TL 885 TL [Ürün Linki]

Sony DSC-HX90 Kompakt Fotoğraf Makinesi: 1342 TL 1342 TL [Ürün Linki]

TomTom Via 53 Navigasyon: 666 TL 666 TL [Ürün Linki]

Sony SEL30 M35 Makro-Lens 905 TL 905 TL [Ürün Linki]

Logitech C920 HD Pro Web Kamera: 299 TL 299 TL [Ürün Linki]

Güncelleme: Cyber Monday Haftası indirimleri her sabah yenileniyor. Paylaştığımız indirimlerin geçerlilik süresi doldu. Cyber Monday Haftası indirimleri her sabah yenileniyor. Paylaştığımız indirimlerin geçerlilik süresi doldu. Bu link üzerinden indirimli ve Türkiye'ye gönderimi yapılan güncel ürünleri takip edebilirsiniz.