Amazon, hızlı sipariş için kullanılan Dash butonu hizmetini sonlandırıyor

Amazon’un ilginç hizmetlerinden biri olan Dash butonları uzun süredir kullanılıyor. Bu butonları istediğiniz yere yerleştirerek bastığınız anda Amazon’dan anında sipariş verilmesini sağlayabiliyordunuz. Örneğin çamaşır makinenizin üstüne koyacağınız bir Dash buton ile deterjanınız bittiğinde tek tuşla deterjan sipariş verebiliyorsunuz. Amazon bu hizmeti sonlandırmaya karar vermiş.

Dash butonu satışı durduruldu

Dash butonları ile düzenli olarak alınan (su, şampuan, yiyecek vb.) ürünlerin anında sipariş verilebilmesi amaçlanıyordu. Amazon yaptığı bir açıklama ile 28 Şubat tarihinden itibaren Dash butonu satışını durdurduğunu açıkladı. Hali hazırda evinde Dash butonu bulunan kullanıcılar hizmeti kullanmaya devam edebilecek. Ancak Amazon diğer kullanıcıları düzenli siparişler için Amazon Echo ürünleri ve sanal Dash butonları gibi çözümlere yönlendiriyor.

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Dash programı 2015 yılında başlamıştı. O zamandan bu yana da pek çok ürün için Dash butonu satıldı. Butonların tanesini 5 dolar ödeyerek alabiliyordunuz ama bu 5 dolar ilk siparişinizde indirim olarak yansıyordu. Amazon’un açıklamasına göre Dash butonları düzenli siparişler için firmaya yeni bir bakış açısı kazandırdı. Bu yüzden görevini yerine getirmiş oldu.

https://www.engadget.com/2019/03/01/amazon-discontinues-dash-buttons/