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Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak

Google Asistan’da bulunan Voice Match özelliği sayesinde akıllı telefonunuz sizi sesinizden tanıyarak verdiğiniz komut ile ekran kilidini açabiliyordu. Bundan sonra bu mümkün olmayacak.
2 ay
12,2b
1
6
Mobil Uygulamalar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak
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Google Asistan, firmanın en önemli ürünlerinden biri haline geldi. Akıllı telefon üreticileriyle yapılan iş birliğiyle çoğu Android cihazda özel olarak konumlandırılmış Google Asistan tuşu görüyoruz. Haliyle Google da sürekli yeni özellikler ekleyerek Asistan’ı güncelliyor. Ancak bu sefer bir özelliğin çıkarılacağını öğrendik.

Güvenlik sebepleri ön planda

Google Asistan, Voice Match isimli ses eşleştirme özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde ekranınız kilitli olsa bile telefonunuz sizi sesinizden tanıyarak ekran kilidini açabiliyor. Gelen haberlere göre Google artık buna izin vermeyecek. Google Asistan kilit ekranı üzerinde çalışacak. Tahmin yürütmek gerekirse Google, Voice Match özelliğinin yeterince güvenli olmadığını düşünüyor olabilir. Belki de başkasının sesi ekran kilidinizi açabiliyordu.

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Tabii ki bu özelliğin gitmesi Google Asistan’ın fonksiyonelliği noktasında bazı sıkıntılara sebep olacak. Örneğin ekran kilitliyken bir YouTube videosu başlatmak veya şarkı oynatmak için Asistan’a komut verdiğinizde sizden önce ekran kilidini açmanızı isteyecek. Ancak her durum için böyle değil. Asistan ile yaptığınız alarm ekleme, takvim bilgilerine göz gezdirme vb. çoğu ana özellik kilit ekranından da kullanılabilir olacak.

Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak
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Bu değişimin önümüzdeki haftalarda yayınlanacak güncelleme ile birlikte tüm Android telefonlara gelmesi bekleniyor. Türkçe Google Asistan uzun süredir aktif olmasına rağmen Voice Match özelliğinin Türkiye’de hala kapalı durumda olduğunu da belirtelim.


https://9to5google.com/2019/02/28/google-replacing-voice-match-unlock/ Yorum Yaz
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mucahiderdogan 2 ay en beğenilen
zaten açamıyordu
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khaos 2 ay
Bizde açılmasını beklerken diğerleri mahrum kalıyor. Araç kullanırken/Telefona fiziksel müdahale edemez durumdayken asistanı kullanamıyorsam nerde kaldı asistanlık?
Bizde açılmasını beklerken diğerleri mahrum kalıyor. Araç kullanırken/Telefona fiziksel müdahale edemez durumdayken asistanı kullanamıyorsam nerde kaldı asistan...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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Xloud 2 ay
Açıp açamayacağını biz şeçseydik çok mu zor? Apple gibi davranmaya gerek yok.
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scorpion20 2 ay
kullanıcıya bıraksalar ya açıp açmamayı
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Xloud 2 ay
Açıp açamayacağını biz şeçseydik çok mu zor? Apple gibi davranmaya gerek yok.
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khaos 2 ay
Bizde açılmasını beklerken diğerleri mahrum kalıyor. Araç kullanırken/Telefona fiziksel müdahale edemez durumdayken asistanı kullanamıyorsam nerde kaldı asistanlık?
1 Yanıt Yanıtla +7
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mucahiderdogan 2 ay khaos
güya ayarlarda asistana kilit ekranını aç buda pin diyorsun.
kilit ekranında çağırınca şu pini girde işimize bakalım diyor.
sonra gel de araba kullanırken kilidi aç zaten başka yerde kullanılmıyor ki
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sadrag 2 ay
Voice match aktif edilemiyor ki.. Önce bi aktif hale getirsinler de hayirlisiyla
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mucahiderdogan 2 ay en beğenilen
zaten açamıyordu
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