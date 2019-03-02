Google Asistan’ın Voice Match özelliği artık ekran kilidini açamayacak

Google Asistan, firmanın en önemli ürünlerinden biri haline geldi. Akıllı telefon üreticileriyle yapılan iş birliğiyle çoğu Android cihazda özel olarak konumlandırılmış Google Asistan tuşu görüyoruz. Haliyle Google da sürekli yeni özellikler ekleyerek Asistan’ı güncelliyor. Ancak bu sefer bir özelliğin çıkarılacağını öğrendik.

Güvenlik sebepleri ön planda

Google Asistan, Voice Match isimli ses eşleştirme özelliğine sahip. Bu özellik sayesinde ekranınız kilitli olsa bile telefonunuz sizi sesinizden tanıyarak ekran kilidini açabiliyor. Gelen haberlere göre Google artık buna izin vermeyecek. Google Asistan kilit ekranı üzerinde çalışacak. Tahmin yürütmek gerekirse Google, Voice Match özelliğinin yeterince güvenli olmadığını düşünüyor olabilir. Belki de başkasının sesi ekran kilidinizi açabiliyordu.

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Tabii ki bu özelliğin gitmesi Google Asistan’ın fonksiyonelliği noktasında bazı sıkıntılara sebep olacak. Örneğin ekran kilitliyken bir YouTube videosu başlatmak veya şarkı oynatmak için Asistan’a komut verdiğinizde sizden önce ekran kilidini açmanızı isteyecek. Ancak her durum için böyle değil. Asistan ile yaptığınız alarm ekleme, takvim bilgilerine göz gezdirme vb. çoğu ana özellik kilit ekranından da kullanılabilir olacak.

Bu değişimin önümüzdeki haftalarda yayınlanacak güncelleme ile birlikte tüm Android telefonlara gelmesi bekleniyor. Türkçe Google Asistan uzun süredir aktif olmasına rağmen Voice Match özelliğinin Türkiye’de hala kapalı durumda olduğunu da belirtelim.

https://9to5google.com/2019/02/28/google-replacing-voice-match-unlock/