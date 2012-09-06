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Amazon, Kindle Fire HD serisini resmi olarak duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,2b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android işletim sistemini temel alan Kindle OS üzerinde çalışan 7 inçlik Kindle Fire tabletiyle büyük ilgi gören ve satış başarısı yakalayan Amazon, devam serisini bugün duyurdu.

Kindle Fire HD olarak adlandırılan seride 7 ve 8.9 inçlik iki model bulunuyor.

8.9 inçlik modelde 1920 x 1200 piksellik ve 254 ppi değerine ulaşan dikkat çekici bir IPS ekran görüyoruz. Modele TI OMAP 4470 işlemcisi güç veriyor. Amazon bu işlemcinin Tegra 3'ten performans anlamında daha iyi olduğunu belirtiyor.
Grafik kısmı PowerVR SGX 544  birimine emanet edilmiş. 1GB RAM, 8.8mm kalınlık, çift bant MIMO teknolojili ve çift antenli WiFi, çift hoparlör, parlamayı azaltan polarize filtresi, Dolby stereo ses sistemi, ön HD kamera, HDMI çıkışı şeklinde diğer özellikleri mevcut.

Bu modelin 16GB versiyonu 299$'dan 20 Kasım'da sevkiyata başlayacak ve ön siparişe açıldı. LTE varyantı ise 499$ fiyat etiketine sahip. 32GB versiyonunu isteyenler AT&T operatörü ile yıllık 50$ ek ücretli aylık 250MB internet taahhütü karşılığı 299$'a edinebilecek.

7 inçlik modelin de ilk modelden donanım olarak pek farkı olmadığı belirtiliyor. Sadece çözünürlük 1280 x 800 piksel ve işlemci TI OMAP 4460. 16GB depolama kapasitesi sunan model 199$ fiyat etiketine sahip.

Kindle Fire ile 7 inçlik uygun fiyatlı tabletlerin önünü açan Amazon, bu segmente yeni bir oyuncu daha sokarken, 8.9 inçlik modeliyle daha fazla özellik isteyenleri de es geçmemiş görünüyor. Bu yeni hamlesiyle Amazon, tablet piyasasını oldukça hareketlendireceğe benziyor.

Kindle Fire HD modellerinin işletim sisteminin temel aldığı Android sürümü 4.0 olarak belirlenmiş. Böylece daha iyi bir performans elde ediliyor.

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DH Misafiri 7 yıl
8.9 inç olan tam istediğim ürün şu anda özellikleri ve boyutu ve fiyatı ile tam benlik. tek merak ettiğim şey bu Kindle OS android uygulamalarına destek veriyormu.
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senersongur 7 yıl
Fiyatı da güzel. 8.9 HD olanı 10 numara olmuş. Alınır güzelce kullanılır. Ekran da Full HD.

Ipad3'e fazladan para bayılmaya gerek yok. ABD'de tanıdığı olanlar Kasım'da Türkiye'ye getirtir.
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Guest-9D2914531 7 yıl
Yazik gelen gecen tegra3e laf atiyor:D
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ardaalisahin 7 yıl
tam nexus 7yi almaya karar vermişken amazon geldi iyice kafaları karıştırdı bir de 2 çekirdekli işlemcisiyle tegra 3e kafa tutuyor performans testlerine göre cevabımı vericem hadi hayırlısı
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afavar 7 yıl
nurettinaz
Amazon gerçekten harika işler başarıyor. Ne apple gibi ara bir ürün çıkartıp insanları kandırmaya çalışıyor ne de Microsoft gibi bir iyi sürüö bir kötü sürüm çıkartmıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bence oldukça da başarılı oluyor.

Microsoft u bilemem ama iPad 3 te ki değişiklik içeride yatıyor.İçindeki grafik birimi şu anda mobil cihazlar arasında en güçlüsü ve ekranı gerçekten çok güzel. Özellikle oyunlarda fark ediliyor. Retina ekran bile başlı başına bir yenilik.
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gamefry 7 yıl
Ozellikle 4G versiyonun fiyati oldukca yuksek. Kendileri bile sitelerinde iPad ile kiyaslamislar, ama iOS nerde, bu nerde. Farkli kulvardalar gibi :) ...
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z_vitamini 7 yıl
159$ olan yeni kindle fire. 199$ olan kindle fire hd. model farkı var...
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Dexter61 7 yıl
Nexus 7 ye rakip olur anca İpad 3 ün ekranı yeter
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nurettinaz 7 yıl
Amazon gerçekten harika işler başarıyor. Ne apple gibi ara bir ürün çıkartıp insanları kandırmaya çalışıyor ne de Microsoft gibi bir iyi sürüö bir kötü sürüm çıkartmıyor. Elinden gelenin en iyisini yapıyor ve bence oldukça da başarılı oluyor.
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yumameda 7 yıl
1.8 çift çekirdek nasıl 1.6 dört çekirdekten hızlı oluyor? Mümkün mü?
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl yumameda
yumameda
1.8 çift çekirdek nasıl 1.6 dört çekirdekten hızlı oluyor? Mümkün mü?

Evet mumkun.Fakat chipsetin performansi hakkinda bilgim yok.
Htc de one S modelinde s4 un uretim sikintisi nedeniyle turkiyeye s3 u 1.7ghz eoc edip ayni performansi sunuyor demisti.Fakat sunmuyordu:D

Yeni nesil cortex a15 dual core islemciler cikinca suanki cortex a9 tabanli dort cekirdekli exynos 4412 ve tegra 3 den daha performanli olucak
1 Yanıt Yanıtla +1
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blackks66 7 yıl
159 dolar diye shiftdelete.net yazmıs ben orada gördüm
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