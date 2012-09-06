Amazon, Kindle Fire HD serisini resmi olarak duyurdu

Haber Editörü
Android işletim sistemini temel alan Kindle OS üzerinde çalışan 7 inçlik Kindle Fire tabletiyle büyük ilgi gören ve satış başarısı yakalayan Amazon, devam serisini bugün duyurdu.
Kindle Fire HD olarak adlandırılan seride 7 ve 8.9 inçlik iki model bulunuyor.
8.9 inçlik modelde 1920 x 1200 piksellik ve 254 ppi değerine ulaşan dikkat çekici bir IPS ekran görüyoruz. Modele TI OMAP 4470 işlemcisi güç veriyor. Amazon bu işlemcinin Tegra 3'ten performans anlamında daha iyi olduğunu belirtiyor.
Grafik kısmı PowerVR SGX 544 birimine emanet edilmiş. 1GB RAM, 8.8mm kalınlık, çift bant MIMO teknolojili ve çift antenli WiFi, çift hoparlör, parlamayı azaltan polarize filtresi, Dolby stereo ses sistemi, ön HD kamera, HDMI çıkışı şeklinde diğer özellikleri mevcut.
Bu modelin 16GB versiyonu 299$'dan 20 Kasım'da sevkiyata başlayacak ve ön siparişe açıldı. LTE varyantı ise 499$ fiyat etiketine sahip. 32GB versiyonunu isteyenler AT&T operatörü ile yıllık 50$ ek ücretli aylık 250MB internet taahhütü karşılığı 299$'a edinebilecek.
7 inçlik modelin de ilk modelden donanım olarak pek farkı olmadığı belirtiliyor. Sadece çözünürlük 1280 x 800 piksel ve işlemci TI OMAP 4460. 16GB depolama kapasitesi sunan model 199$ fiyat etiketine sahip.
Kindle Fire ile 7 inçlik uygun fiyatlı tabletlerin önünü açan Amazon, bu segmente yeni bir oyuncu daha sokarken, 8.9 inçlik modeliyle daha fazla özellik isteyenleri de es geçmemiş görünüyor. Bu yeni hamlesiyle Amazon, tablet piyasasını oldukça hareketlendireceğe benziyor.
Kindle Fire HD modellerinin işletim sisteminin temel aldığı Android sürümü 4.0 olarak belirlenmiş. Böylece daha iyi bir performans elde ediliyor.
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Ipad3'e fazladan para bayılmaya gerek yok. ABD'de tanıdığı olanlar Kasım'da Türkiye'ye getirtir.
Microsoft u bilemem ama iPad 3 te ki değişiklik içeride yatıyor.İçindeki grafik birimi şu anda mobil cihazlar arasında en güçlüsü ve ekranı gerçekten çok güzel. Özellikle oyunlarda fark ediliyor. Retina ekran bile başlı başına bir yenilik.
Evet mumkun.Fakat chipsetin performansi hakkinda bilgim yok.
Htc de one S modelinde s4 un uretim sikintisi nedeniyle turkiyeye s3 u 1.7ghz eoc edip ayni performansi sunuyor demisti.Fakat sunmuyordu:D
Yeni nesil cortex a15 dual core islemciler cikinca suanki cortex a9 tabanli dort cekirdekli exynos 4412 ve tegra 3 den daha performanli olucak