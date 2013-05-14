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Amazon, Liquavista'yı satın aldı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Amazon, Liquavista'yı satın aldı
Hatırlayacağınız üzere Samsung, bundan iki yıl önce Liquavista'yı satın almıştı. Geçtiğimiz aylarda gelen haberlerde, şirketin Liquavista'yı elden çıkarmak için Amazon ile görüştüğü yönündeydi. Amazon'dan gelen son açıklama ise, Liquavista'nın artık Amazon'a ait olduğu doğruladı.

Amazon açıklamasında Liquavista'nın sahip olduğu teknolojileri yeni ürünlerine entegre etmeyi planladığını belirtilirken; Liquavista'nın düşük güç tüketimine sahip tam renkli ekran teknolojisinin ilerleyen dönemlerde mobil ürünlerde boy göstermesi bekleniyor. Amazon'un Liquavista'yı ne kadara satın aldığı henüz gizemini korusa da, Güney Koreli şirketin satış için 100 milyon doların altına inmeyeceği daha önce dile getirilmişti.

Liquavista'nın sahip olduğu teknolojileri yeni ürünlerine entegre edeceği için heyecan duyan Amazon'un Liquavista'yla ne gibi işlere imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz

http://news.cnet.com/8301-1035_3-57584230-94/amazon-buys-samsungs-color-e-ink-company/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 6 yıl
Amazon un ürünlerine benzer Samsung zaten çıkarmıyor. Aslında 2 yıl önce satın alınmalıydı.
Bakalım Amazon e reader da devrim yapacak bir ürün ne zaman çıkartacak ?
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